8 Milyar Dolarlık Dev Yatırım

ABD merkezli dört şirket, devasa büyük bir temiz enerji yatırımı için bir araya geldi. Proje tamamlandığında takdirde dünyanın en büyüklerinden olacak. Kapsam içerisinde Wyoming rüzgar türbünü çifliği, Utah'da dünyanın en büyük enerji depolama tesislerinden biri ve 850 KM'lik bir enerji nakil hattıbulunuyor.

Son olarak 850 km'lik yüksek gerilim hattı ile rüzgârlı alanda üretilen enerji, rüzgar olmayacağı zamanlar için depolandıktan sonra esas tüketilen Los Angles şehrine ulaştırılacak. Hattı Duke Amerikan İletim şirketi 2.6 Milyar dolar yatırım yaparak gerçekleştirecek.

Proje ancak 2023 yılında tam olarak hayata geçecek ve toplam maliyeti 8 milyar dolara aşacak. Üreteceği enerji ise 1930'larda kurulan ve açıldığında bir mihenk taşı olan, ucuz enerjisi sayesinde Las Vegas gibi bir şehri şekillendiren Hoover Barajı'nın iki katından fazla enerji üretecek (9.2 Milyon megawatt/saat'e 3.9 Milyon megawatt/saat).Projenin ana noktalarını özetlersek;Rüzgar enerjisi çifliği 2100 Megawatt gücünde ve toplam 4 Milyar dolara mal olacak. Bu projeden Pathfinder Yenilenebilir Enerji şirketi sorumlu olacak. Sistem 1.2 milyon evin enerji tüketimini tek başına karşılayacak.Enerji depolama tesisi Utah'da bir tuz havzasına inşaa edilecek ve 60,000 Megawatt'lık enerjiyi sıkıştırılmış hava şeklinde saklayacak. Toplam 4 dikey kazılacak mağaranın boyutları da etkileyici. Her birinin yüksekliği 400 metre ve 83 metre çapında ve 1.1 milyon metreküp hacminde. Sistemin toplam maliyeti 1.5 Milyar dolar. Pathfinder Yenilebilir Enerji, Magnum Enerji ve Dresser-Rand projeden sorumlu.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 17. sayısında yayınlanmıştır.

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