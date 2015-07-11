Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

8 Milyar Dolarlık Dev Yatırım

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
25
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
8 Milyar Dolarlık Dev Yatırım
ABD merkezli dört şirket, devasa büyük bir temiz enerji yatırımı için bir araya geldi. Proje tamamlandığında takdirde dünyanın en büyüklerinden olacak. Kapsam içerisinde Wyoming rüzgar türbünü çifliği, Utah'da dünyanın en büyük enerji depolama tesislerinden biri ve 850 KM'lik bir enerji nakil hattıbulunuyor.

Proje ancak 2023 yılında tam olarak hayata geçecek ve toplam maliyeti 8 milyar dolara aşacak. Üreteceği enerji ise 1930'larda kurulan ve açıldığında bir mihenk taşı olan, ucuz enerjisi sayesinde Las Vegas gibi bir şehri şekillendiren Hoover Barajı'nın iki katından fazla enerji üretecek (9.2 Milyon megawatt/saat'e 3.9 Milyon megawatt/saat).

Projenin ana noktalarını özetlersek;
Rüzgar enerjisi çifliği 2100 Megawatt gücünde ve toplam 4 Milyar dolara mal olacak. Bu projeden Pathfinder Yenilenebilir Enerji şirketi sorumlu olacak. Sistem 1.2 milyon evin enerji tüketimini tek başına karşılayacak.

Enerji depolama tesisi Utah'da bir tuz havzasına inşaa edilecek ve 60,000 Megawatt'lık enerjiyi sıkıştırılmış hava şeklinde saklayacak. Toplam 4 dikey kazılacak mağaranın boyutları da etkileyici. Her birinin yüksekliği 400 metre ve 83 metre çapında ve 1.1 milyon metreküp hacminde. Sistemin toplam maliyeti 1.5 Milyar dolar. Pathfinder Yenilebilir Enerji, Magnum Enerji ve Dresser-Rand projeden sorumlu.

Son olarak 850 km'lik yüksek gerilim hattı ile rüzgârlı alanda üretilen enerji, rüzgar olmayacağı zamanlar için depolandıktan sonra esas tüketilen Los Angles şehrine ulaştırılacak. Hattı Duke Amerikan İletim şirketi 2.6 Milyar dolar yatırım yaparak gerçekleştirecek.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 17. sayısında yayınlanmıştır.

DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kartanx 4 yıl en beğenilen
Bizimkilerde gitsin 16 milyar dolara tablet satın alsın.
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mirage06 4 yıl
8 mi milyar dolar bizim çerez paramız bile değil
hııhh...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartanx 4 yıl michael01
michael01

Amerika işi bilmiyor.Bizim gibi diksin 2-3 nükleer,hem ultra süper güvenli oluyormuş

Yalnız sadece abd içinde 104 tane nükleer santral var ve kurulmaya da devam ediyor.
michael01Amerika işi bilmiyor.Bizim gibi diksin 2-3 nükleer,hem ultra süper güvenli oluyormuşYalnız sadece abd içinde ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 4 yıl
michael01
Amerika işi bilmiyor.Bizim gibi diksin 2-3 nükleer,hem ultra süper güvenli oluyormuş

birini rusa yaptırtsın, ötekinin japona. hatta stratejik ortaklık vs ilerlesin diye bir tane de çine yaptırtsın.
hem cereyan olur, hem şey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
retired_executioner 4 yıl
Bu haberi okuyunca Bir Ekonomik Tetikçinin itiraflarındaki konular aklıma geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 4 yıl
gerçekten çok güzel proje tebrik etmek gerek
yalnız burada yapılan tartışmalar biraz yanlı, ülkemizde böyle yatırımlar yapılmıyorsa, bunun tek suçlusu devlet/hükümet midir? özel sektörün hiç mi suçu yok bunda, bakın bakalım memleketteki termik santralleri kimler işletiyor, bu yatırımları yapmak o şirketler için mantıksız mı, karsız mı, yoksa bizim en büyük holdinglerin yabancılarla organik bağlantıları mı var? (yıllardır yerli otomobil üretmeye yanaşmamalarının sebebi de bu olmasın)
neyse konuyu başka yerlere çekmeyim, gönül ister ki; yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapalım ama bunlar 1-2 günde olacak iş değil, ülkemizin acil tarafından karşılanması gereken enerji ihtiyacı var, bu forumda takıldığınıza göre, bir düşünün bakalım, elektriğiniz bir kaç saat kesilse ne küfürler edersiniz, elektriği hep beraber tüketiyorsak, bunun gerektirdiklerine de hep beraber katlanacağız, öyle sabah akşam eleştirmekle olmuyor bu işler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eDDiè 4 yıl
Bu tür devlet alt yapisi ile ilgili tüm yatirimlardan devlet sorumlu tabi ki bence, özel sektör demis bazi arkadaslar ancak devlet tesvik etmedigi sürece bu tür yatirimlarinda kimse elini tasin altina sokmaz. Gecmiste yapilan hatalar simdide devam ediyor hemde son hiziyla, devlet olarak carcur edilen paralar bu tür projelere yatirilsa ya, teknolojiyi bir yerinden yakalamak lazim ama bunu yeni teknolojilerle basarabiliriz, zaten nükleerde kacan kacmis, eski teknolojiye niye yatirim yapiyoruz anlamis degilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepBrown 4 yıl
ülkemize sürpriz yapacaklar herhalde 100. yılımıza denk getirmişler ayy caniiim yirim:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 4 yıl
Şu nükleer santrallere karşı olanları bir türlü anlayamadınız, evet tüm gelişmiş ülkelerde var ve önlemlerini alıyorlar örneğin Japonya da 8 şiddetinde deprem olup santral'in üstüne tsunami çarpmasına rağmen ufak bir sızıntı oluyor ve hemen çözüyorlar bir sorun çıkmadan. Fakat bizim ülkemiz bu önlemleri alacak bir ülke değil yapılması santrale göre binlerce kat olan yollar bile bir kaç yıl içinde çatlamaya başlıyor, kazalara neden oluyor. Hangi firma amcasının oğluysa işler onlara veriyorlar onlarda yüksek kazanç elde etmek için sallıyorlar işi. Biz ucuz olsun diye deniz kumu ile ev yapılan bir ülkeyiz nükleer santral neyimize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 4 yıl
oranın en az 1 km yakınında sesten durulmaz kasadaki küçücük 8cm lik fan bile gürültüye yetiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
temiz enerji kaynakları dururken nükleer kurarız anca...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hgw7 4 yıl
Tuz havzasına havaya elektriği nasıl depolayacaklar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 4 yıl hgw7
hgw7

Tuz havzasına havaya elektriği nasıl depolayacaklar

google.de/...

Kısaca;tesisin yük altında değilken fazladan ürettiği elektrik ile kompressörler vasıtası ile hava sıkıştırılarak depolanıyor.Gazlar sıkışırken dışarı ısı verir,genleşme esnasındada aynı miktarda ısıyı çevreden alırlar.Sıkışma esnasındaki ısı bir su tankı veya benzeri ortam ile depolanıyor.Daha sonra ihtiyaç olduğu vakit bu sıkıştırılmış hava depolanmış ısı ile tekrar genleştirilip jeneratörlerin dönmesi yoluyla elektrik üretilmiş oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huzur_02 4 yıl
bırakın bu baba dede muhabbetlerini babanız da dedenizde bizi ilgilendirmiyor ama şu bi gerçek gelecek temiz enerjide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mirage06 4 yıl
8 mi milyar dolar bizim çerez paramız bile değil
hııhh...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 4 yıl mirage06
mirage06

8 mi milyar dolar bizim çerez paramız bile değil
hııhh...

parayla olmuyor bu işler gülüm emek,ar-ge,yetişmiş insan (nette çok bilmişlik yapanlar gibi deil ) ve güçlü siyasi irade... düne kadar yunanistan bizle aşık atıyordu elin parası ile.. liechtenstein dan 1 milyon dolar hibe almış ülke idikşimdi iyi kötü çip fabrikası bile kurduk nereden nereye
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
Amerika işi bilmiyor.Bizim gibi diksin 2-3 nükleer,hem ultra süper güvenli oluyormuş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartanx 4 yıl michael01
michael01

Amerika işi bilmiyor.Bizim gibi diksin 2-3 nükleer,hem ultra süper güvenli oluyormuş

Yalnız sadece abd içinde 104 tane nükleer santral var ve kurulmaya da devam ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4286 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Yeni vergiler, OnePlus 2, iPhone 6s, Galaxy Note 5, Snapdragon 820'li yeni nesil telefonlar ve dahası... 4 yıl iPhone Şarj Rehberi 4 yıl 2si1 "İftar sonrası çay tadında" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim