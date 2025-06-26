Araştırmacılardan çığır açan çinko-iyon batarya gelişimi

Lityum iyona güçlü alternatif
Gelişmenin merkezinde ise “Jahn-Teller etkisi” adı verilen ve geçiş metalleri içeren kristal yapılarda simetri bozulmasına yol açan bir fiziksel olay yer alıyor. Ekip, bu etkiyi kullanarak iki boyutlu manganez-oksit/grafen "süper örgü" (superlattice) tasarladı. Bu yapı, döngüsel kullanım sırasında katotun bozulmasını engelleyen bir gerilim mekanizması oluşturuyor.
Yeni yöntem sayesinde batarya, 5 C akım hızında 165 mAh g−1 kapasiteyi koruyarak 5.000 döngüden fazla dayanıklılık gösteriyor. Bu, mevcut çinko-iyon bataryalara göre yaklaşık yüzde 50 daha uzun ömür anlamına geliyor. Ayrıca, sistemin su bazlı yapısı ve düşük maliyeti, lityum-iyon bataryalara kıyasla daha güvenli bir alternatif sunuyor.
Araştırmanın baş yazarı UTS’ten Prof. Guoxiu Wang, süper örgü yaklaşımının yalnızca laboratuvar ölçeğinde değil, ticari cihazlara uygulanabilir olduğunu ortaya koyduklarını söylüyor. Araştırmacılar ayrıca, geliştirdikleri üretim sürecinin zehirli çözücüler veya yüksek sıcaklık gerektirmeyen, su bazlı ve ölçeklenebilir bir yöntem olduğunu da vurguladı. Bu da çinko-iyon bataryaların seri üretim açısından daha uygulanabilir hâle geldiğini gösteriyor. Şimdiye kadar çinko-iyon bataryalar kısa ömürleri nedeniyle pek yaygınlaşamamıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: