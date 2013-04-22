8 inçlik Acer Windows tablete ait olduğu öne sürülen görseller yayınlandı





Windows işletim sistemleri için yıl sonuna doğru büyük bir güncelleme hazırlığında olan Microsoft'un üretici ortakları ile entegre geliştirme programına başladığı biliniyor. Bugün ortaya çıkan sızıntılar ise bu programın üyelerinden birisi olan Acer'a ait 8 inçlik bir Windows tabletin hazırlık aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.





Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi ile 7 ve 8 inçlik tablet boyutlarına izin vermesi bekleniyor. Acer'ın internete sızan yeni ürünü de bunu bir nevi teyit ediyor.





Tablet modelinin Acer Iconia W3 adını aldığı belirtiliyor. Modelde Intel Clover Trail tabanlı 32nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş 1.8GHz saat hızında çalışan Atom Z2760 çift çekirdekli işlemcisinin kullanıldığı ifade ediliyor. Bu bakımdan tabletin orta seviyeye yönelik bir ürün olduğu anlaşılıyor.





2GB RAM, 32 bit Windows 8 Pro işletim sistemi, 8 inçlik IPS ekranda 1280 x 800 piksel çözünürlük, 2 adet microUSB portu, microSDHC yuvası şeklinde özelliklerinin olduğu tahmin ediliyor.





Fiyat konusunda bir bilgi yok. Ancak Intel'in dokunmatik ekranlı ince dizüstü modellerini 200$ bandına kadar çekme isteğine bakılarak modelin 400$ altında olabileceği düşünülüyor.





http://www.minimachines.net/a-la-une/exclu-acer-iconia-w3-une-tablette-8-windows-8-pour-la-rentree-6732