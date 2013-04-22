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8 inçlik Acer Windows tablete ait olduğu öne sürülen görseller yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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8 inçlik Acer Windows tablete ait olduğu öne sürülen görseller yayınlandı

Windows işletim sistemleri için yıl sonuna doğru büyük bir güncelleme hazırlığında olan Microsoft'un üretici ortakları ile entegre geliştirme programına başladığı biliniyor. Bugün ortaya çıkan sızıntılar ise bu programın üyelerinden birisi olan Acer'a ait 8 inçlik bir Windows tabletin hazırlık aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. 

Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi ile 7 ve 8 inçlik tablet boyutlarına izin vermesi bekleniyor. Acer'ın internete sızan yeni ürünü de bunu bir nevi teyit ediyor.

Tablet modelinin Acer Iconia W3 adını aldığı belirtiliyor. Modelde Intel Clover Trail tabanlı 32nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş 1.8GHz saat hızında çalışan Atom Z2760 çift çekirdekli işlemcisinin kullanıldığı ifade ediliyor. Bu bakımdan tabletin orta seviyeye yönelik bir ürün olduğu anlaşılıyor.

2GB RAM, 32 bit Windows 8 Pro işletim sistemi, 8 inçlik IPS ekranda 1280 x 800 piksel çözünürlük, 2 adet microUSB portu, microSDHC yuvası şeklinde özelliklerinin olduğu tahmin ediliyor. 

Fiyat konusunda bir bilgi yok. Ancak Intel'in dokunmatik ekranlı ince dizüstü modellerini 200$ bandına kadar çekme isteğine bakılarak modelin 400$ altında olabileceği düşünülüyor.


http://www.minimachines.net/a-la-une/exclu-acer-iconia-w3-une-tablette-8-windows-8-pour-la-rentree-6732 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
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İnsan Çakması 6 yıl
eğer tablet buysa tasarım çok itici acer logosu orada olmamalıydı.
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PuSaT28 6 yıl
Şimdi tablet oldular.
11,12... inç,1kg üstündeki ultrabooklara tablet diyorlar.
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Psydia 6 yıl
X86 atom islemci bile 8 cekirdekli arm'den iyidir. Win8 pro ile birlikte tum uygulamalar tablette acilabilir, bu acidan her ne kadar orta seviye bir urun olsa da atom islemcili bir tablet androidlere gore daha kullanisli olur.
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oktayakgoz 6 yıl Psydia
Psydia
X86 atom islemci bile 8 cekirdekli arm'den iyidir. Win8 pro ile birlikte tum uygulamalar tablette acilabilir, bu acidan her ne kadar orta seviye bir urun olsa da atom islemcili bir tablet androidlere gore daha kullanisli olur.

1500 ₺ seviyesinde Acer w 700 bence çok alınabilecek bir cihaz. Çeşitlilik artsa ne alacağımıza karar versek
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eofdred 6 yıl
ben arm ile gelir win rt olur diye tahmin ediyordum şu an yamuldum bu haberi görünce. yinede en olur ne olmaz kesinleşene kadar ümit bağlamayın rt olma ihtimali hala var.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
klavye ödünç alınmış gibi duruyor.
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regaibyigit. 6 yıl
8 inç windows 8 pro çok önemli olur bence şahsen bi tane edinmek isterim
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