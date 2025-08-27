Giriş
    Kara Şimşek geri dönüyor; 80'lerin ikonik dizisi bu kez filme uyarlanıyor

    80'lerin ikonik dizilerinden biri olan, Kara Şimşek adıyla ülkemizde de epey popülerleşen Knight Rider, Cobra Kai dizisini yapan ekip tarafından sinemaya uyarlanıyor.    

    Kara Şimşek (Knight Rider) Tam Boyutta Gör
    Yapay zekayla donatılmış akıllı otomobil KITT ve sahibi Michael Knight'ın maceralarına odaklanan Knight Rider, ya da Türkiye'de bilindiği adıyla Kara Şimşek, 80'lerin en ikonik dizileri arasında yer alıyor. Bu yüzden Hollywood da yıllardır bu seriyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Bu arayış şu ana kadar sonuç vermemiş olsa da bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Çünkü bir Knight Rider filmi hazırlamaları için Cobra Kai'yi yapan ekiple anlaşıldı.

    Knight Rider Filmi, Cobra Kai Ekibine Emanet

    80'lerde iz bırakmış bir diğer seri olan Karate Kid'i alıp, başarılı bir Netflix dizisine dönüştüren Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg ve Josh Heald üçlüsü, şimdi Knight Rider için de bir benzerini yapmayı hedefliyor. Bu ekibin Cobra Kai dizisinde ortaya koyduğu iş, yeni Knight Rider filmi için de beklenti oluşturuyor.

    Aslında 2020'de de bir Knight Rider filmi üzerinde çalışıldığı duyurulmuş; bu filmi James Wan'ın (Aquaman, Saw) çekeceği açıklanmıştı. Ancak bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Şimdi Cobra Kai ekibi tarafından hazırlanan filmin, beş yıl önceki bu projeyle bağlantılı olmadığı, tamamen yeni bir senaryounun yazılacağı belirtiliyor.

    Knight Rider'ın yayınlandığı 80'li yıllarda yapay zeka ile donatılmış, kendi başına düşünebilen ve yol alabilen bir araba fikri tamamen bilim-kurgudan ibaretti. Bugün ise KITT gibi bir aracın yollarda olması pekâlâ mümkün görünüyor. Bu yüzden senarist ekibinin, bu hikâyeye nasıl bir yorum getireceği merak ediliyor.

