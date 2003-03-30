80mm Fan inceleme ve karşılaştırması

Fanlar, artan Mhz'lerle beraber oldukça önem kazandılar. Yüksek hızlara çıkıldıkça arta ısı üretiminin aktif şekilde uzaklaştırılmasında en etkin yöntem olan fanlar, kendilerine gittikçe daha fazla bileşen üzerinde yer buldu. Bu da çıkardıkları gürültünün sayıları ile orantılı olarak artmasına neden oldu. Son döneme kadar özellikle 60mm yoğun şekilde kullanılırken artık pek çok kaliteli kart 80 mm'lik fanlarla veya buna uygun heatsink'lerle geliyor. Artan çapla beraber 60 mm'lerin en rahatsız edici dezavantajı olan ürettikleri kulak tırmalayan tiz seste azalıyor.

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Amdmb.com'da yaygınca kullanılan değişik kategorilerdeki 12 fanı ayrıntılarıyla inceleyip, fiyat/performans ve verimlerini karşılaştırmış. İncelemedeki fanlar şunlar:

Yüksek Performans

Vantec Tornado

Delta FFB0812SHE

Performans

Mechatronics F8025X12B1

Sunon KD1208PTB1

Sunon KD1208PTB2

Panaflo H1A

Düşük Ses:

Vantec Stealth

Panaflo L1A

Devir ayarlı:

Enermax Adjustable

Thermaltake Smart Fan 2

YS-Tech NFD1281259B-2F Adjustable

LED'li:

Cyber Cooler Blue LED

Yapılan testler Epox 8k5a2+ anakart üzerinde AMD XP 1700+ Thoroughbred Revision “A” @ 11 * 192 işlemci ile gerçekleştirilmiş. Termal pasta olarak ise Artic Silver 3 kullanılmış. XP 1700+'ın artan popülaritesi ile yaygınca bulunması sebebiyle test sistemi pek çok kişiye sağlıklı bir karşılaştırma sunuyor.

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Sonuçta her bir fanın kendi kategorilerinde sunduğu bir şeyler olduğu için bir birinci seçmek oldukça zor bu yüzden inceleme sonuçlarına bir göz atıp kendi ihtiyacınıza göre bir seçim yapmanız çok daha sağlıklı. Tabii performansın yanında çıkardığı gürültü de önemli bir değişken olduğu için inceleme de buna da yer verilmiş. Her bir fanın gürültüsü 10 cm uzaklıktan kaydedilmiş. Gerçi düşük kaliteli bir mikrofon kullanılmış ama bu birbirleriyle karşılaştırmak için oldukça yeterli; aşağıdaki linklere tıklayarak mp3 formatında kaydedilmiş bu sesleri dinlemeniz mümkün:

Karşılaştırma için:

Dönen madeni para

Fan:

Vantec Tornado

Delta FFB0812SHE

Mechatronics F8025X12B1

Sunon KD1208PTB1

Sunon KD1208PTB2

Panaflo H1A

Vantec Stealth

Panaflo L1A

Enermax Adjustable full

Enermax Adjustable ¼ from full

Enermax Adjustable low

Thermaltake Smart Fan 2 full

Thermaltake Smart Fan 2 ¼ from full

Thermaltake Smart Fan 2 low

YS-Tech Adjustable full

YS-Tech Adjustable ¼ from full

YS-Tech Adjustable low

Cyber Cooler Blue LED

Sistem

Vantec Tornado + Kasa

Delta + Kasa

H1A + Kasa

Sunon TB1 + Kasa

Sunon TB2 + Kasa

Thermaltake Smart Fan 2 (full) + Kasa

Enermax Adjustable (full) + Kasa

YS-Tech Adjustable (full) + Kasa

http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=232