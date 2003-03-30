80mm Fan inceleme ve karşılaştırması

Fanlar, artan Mhz'lerle beraber oldukça önem kazandılar. Yüksek hızlara çıkıldıkça arta ısı üretiminin aktif şekilde uzaklaştırılmasında en etkin yöntem olan fanlar, kendilerine gittikçe daha fazla bileşen üzerinde yer buldu. Bu da çıkardıkları gürültünün sayıları ile orantılı olarak artmasına neden oldu. Son döneme kadar özellikle 60mm yoğun şekilde kullanılırken artık pek çok kaliteli kart 80 mm'lik fanlarla veya buna uygun heatsink'lerle geliyor. Artan çapla beraber 60 mm'lerin en rahatsız edici dezavantajı olan ürettikleri kulak tırmalayan tiz seste azalıyor.
Amdmb.com'da yaygınca kullanılan değişik kategorilerdeki 12 fanı ayrıntılarıyla inceleyip, fiyat/performans ve verimlerini karşılaştırmış. İncelemedeki fanlar şunlar:
Yüksek Performans
- Vantec Tornado
- Delta FFB0812SHE
Performans
- Mechatronics F8025X12B1
- Sunon KD1208PTB1
- Sunon KD1208PTB2
- Panaflo H1A
Düşük Ses:
- Vantec Stealth
- Panaflo L1A
Devir ayarlı:
- Enermax Adjustable
- Thermaltake Smart Fan 2
- YS-Tech NFD1281259B-2F Adjustable
LED'li:
- Cyber Cooler Blue LED
Yapılan testler Epox 8k5a2+ anakart üzerinde AMD XP 1700+ Thoroughbred Revision “A” @ 11 * 192 işlemci ile gerçekleştirilmiş. Termal pasta olarak ise Artic Silver 3 kullanılmış. XP 1700+'ın artan popülaritesi ile yaygınca bulunması sebebiyle test sistemi pek çok kişiye sağlıklı bir karşılaştırma sunuyor.
Sonuçta her bir fanın kendi kategorilerinde sunduğu bir şeyler olduğu için bir birinci seçmek oldukça zor bu yüzden inceleme sonuçlarına bir göz atıp kendi ihtiyacınıza göre bir seçim yapmanız çok daha sağlıklı. Tabii performansın yanında çıkardığı gürültü de önemli bir değişken olduğu için inceleme de buna da yer verilmiş. Her bir fanın gürültüsü 10 cm uzaklıktan kaydedilmiş. Gerçi düşük kaliteli bir mikrofon kullanılmış ama bu birbirleriyle karşılaştırmak için oldukça yeterli; aşağıdaki linklere tıklayarak mp3 formatında kaydedilmiş bu sesleri dinlemeniz mümkün:
Karşılaştırma için:
Fan:
Vantec Tornado
Delta FFB0812SHE
Mechatronics F8025X12B1
Sunon KD1208PTB1
Sunon KD1208PTB2
Panaflo H1A
Vantec Stealth
Panaflo L1A
Enermax Adjustable full
Enermax Adjustable ¼ from full
Enermax Adjustable low
Thermaltake Smart Fan 2 full
Thermaltake Smart Fan 2 ¼ from full
Thermaltake Smart Fan 2 low
YS-Tech Adjustable full
YS-Tech Adjustable ¼ from full
YS-Tech Adjustable low
Cyber Cooler Blue LED
Sistem
Vantec Tornado + Kasa
Delta + Kasa
H1A + Kasa
Sunon TB1 + Kasa
Sunon TB2 + Kasa
Thermaltake Smart Fan 2 (full) + Kasa
Enermax Adjustable (full) + Kasa
YS-Tech Adjustable (full) + Kasa
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=232 Yorum Yaz Paylaş Tweetle