90 dakikada dünya turu: Virgin Galactic'ten 'hipersonik ulaşım' projesi

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Richard Branson'ın ünlü uzay şirketi Virgin Galactic, ulaşımda devrim yapabilecek ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı Chamath Palihapitiya, uzay turizmi için geliştirilen SpaceShipTwo isimli uzay aracıyla gelecekte hipersonik hızda kıtalar arası ulaşım sağlayabileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir konferansta konuşan Palihapitiya,"Ticari uçuşlara başladığımızda, hipersonik hızlarda yolcu taşıyabilen dünyadaki tek şirket olacağız. Virgin Galactic uzun vadede uzay turizminden daha çok ulaşım yoluyla kazanç sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

ArsTechnica'dan Eric Berger'in haberinde Palihapitiya'nın SpaceShipTwo uzay aracını, efsanevi yolcu uçaklarından olan Concorde ile karşılaştırdığı belirtilmiş. Concorde ses hızının iki katı (Mach 2) oranında müthiş bir hızla yolcu taşıyabiliyordu. SpaceShipTwo ise çok daha yüksek hızlara ulaşabilecek kapasiteye sahip. Palihapitiya'nın ifadelerine göre Virgin Galactic iki saatten daha kısa bir sürede bir yolcuyu Los Angeles'tan Şangay'a taşıyabilecek.

Chamath Palihapitiya,"Hafta sonu tatili için Hong Kong'a gidebileceğinizi düşünmezsiniz, veya aynı şekilde San Francisco'daysanız Londra'ya gidebileceğiniz aklınızın ucundan bile geçmez. Ancak bu yolculukların süresini sadece 90 dakikaya indirirsek, trafikteki herhangi bir gününüzden farklı olmayacaktır. Ulaşım, turizm ve taşımacılık dünyasını değiştirebilecek bir şeyden bahsediyoruz." sözlerini kullandı.

Palihapitiya son olarak, hipersonik hızlarda ulaşımın sadece 5-10 yıl gibi bir sürede hayatımıza girebileceğini ifade etti.

Ayrıca Bkz. "New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı"

Elon Musk'ın da benzer bir planı var

SpaceX başkanı Elon Musk'ın da benzer bir projesi olduğunu biliyoruz. Musk iki yıl önce gerçekleştirdiği bir konferansta Starship roketini kıtalar arası ulaşım için kullanmayı planladıklarını söylemişti. Hatta bu konuyla ilgili ilginç bir video da (aşağıda) SpaceX'in YouTube sayfasında yayınlanmıştı. Musk'ın ifadelerine göre New York-Londra arası yolculuk Starship roketiyle sadece 29 dakikada tamamlanabilecek.

Virgin Galactic ve SpaceX'in hipersonik ulaşım planları epey enteresan ancak her iki şirketin de bu konuda aşması gereken daha çok engel var diyebiliriz. Yolcuların güvenliğinin sağlanması elbette en büyük problem olacak. Ayrıca bu tarz uçuşlar için bilet fiyatları da muhtemelen epey pahalı olacaktır. Hipersonik uçuşların hayatımızın bir parçası haline gelmesi en azından şu aşamada biraz uzak görünüyor.

https://arstechnica.com/science/2019/11/virgin-galactics-real-goal-may-be-point-to-point-travel-around-earth/