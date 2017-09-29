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New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı

SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün Avustralya'nın Adelaide şehrinde düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde şirketin "roketle ulaşım" konseptini ilk kez ortaya çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
25,6b
1
18
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bugün Uluslararası Uzay Kongresi'nde çok önemli duyurular yapan Elon Musk, belki de en büyük sürprizi sona sakladı. Kızıl Gezegen Mars'tan, uydumuz Ay'a kadar birçok uzay projesini detaylandıran SpaceX CEO'su, sunumun sonlarına doğru ise ulaşımda devrim yapabilecek yepyeni bir plandan bahsetti.

Ayrıca Bkz. ""Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı"
SpaceX'in "Earth to Earth" ismini verdiği yeni projesi roket kullanarak ülkeler arası ulaşım fikrine dayanıyor. Şirketin Mars görevlerinde kullanacağı devasa BFR (Big F**king Rocket) roketi Elon Musk'ın ifadelerine göre gelecekte kıtalar arası ulaşım için de kullanılabilecek. Saatte 27.000 kilometre hıza ulaşacak olan roketle New York-Londra arası yolculuk sadece 29 dakikada tamamlanacak.

Musk; Şangay, Moskova, Tokyo, Sidney, İstanbul dünyanın neresi olursa olsun yolculuğun 1 saatten kısa bir sürede tamamlanacağını belirtiyor. BFR roketinin 100 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini de ifade eden CEO Musk,"Bilet fiyatları da normal bir uçak yolculuğundan farklı olmayacak." sözlerini kullanıyor.
SpaceX'in bu ilginç "roketle ulaşım" planının tam olarak ne zaman hayata geçeceği ise henüz belli değil. Elon Musk, ilginç projeyi sunumun sonlarına doğru bir sürpriz olarak kısa bir şekilde tanıttığı için konu hakkında şu aşamada fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak projede kullanılacak olan BFR Mars roketinin önümüzdeki aylarda yapımına başlanacağını biliyoruz. Roketin ilk kez 2024'teki Mars görevlerinde kullanılacağını da düşünürsek "Earth to Earth" projesinin de 2020'li yılların sonu veya 2030'lu yılların başı gibi hayata geçebileceğini söyleyebiliriz. Bakalım bu ilginç projenin geleceği nasıl olacak.

SpaceX'in konuyla ilgili hazırladığı video:

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/09/29/elon-musk-unveils-plans-london-new-york-rocket-flights-30-minutes/ Yorum Yaz
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ST4R 2 yıl en beğenilen
Şu an İstanbul İstanbul arası 2 saat abi
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serafon 2 yıl
Abi patlamazsa yarım saate ordayım. Dur abi kapatıyorum vasiyet kontrolü yapılıyor, inersem ararım!
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WeKinG 2 yıl
Elon musk yaptığı konuşmada motorlu taşıtlar vergisinden dolayı türkiyede mancınık sistemini devreye sokacaklarını istanbul newyork hattının 5dk ineceğini belirtti mancınıkla fırlatılan yolcuların yörüngeden çıkmamaları icin özellikle uyarıda bulunan musk "marsa inen ilk biz olacağız lütfen uyanıklık yapıp marsa gitmeyin" diye belirtti
Elon musk yaptığı konuşmada motorlu taşıtlar vergisinden dolayı türkiyede mancınık sistemini devreye sokacaklarını istanbul newyork hattının 5dk ineceğini belir...
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mcrew 2 yıl
Zamanında Concorde lar vardı. Şimdiki uçakların yaklaşık 3 katı hızında gidiyordu.
Sonra yüksek maliyet falan diye yalan oldu. Bu roket işi bakalım tutacak mı
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Piêr Dé Sans 2 yıl mcrew
Concorde lar yüksek maliyetten değil sürekli kaza yapmasından dolayı yalan oldu. Üretilen belki de en sorunlu uçak serisidir. Havada patlayan uçak haberleriyle meşhurdu hatırlarsanız.
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netstat 2 yıl
bu adamı bir gün öldürmezlerse iyi. harbiden çok çılgın.
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mhmtfrt. 2 yıl
elon musk belediye başkanı olmaya çalışıyo galiba :)
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canskru 2 yıl
Bu haberi duyan Türk siyasetçilerin vergiler için iştahı kabardı. amerikalının 100 dolara bindiği rokete Türkler %900 vergi ile 1000 dolara bindi. spacex ceo'su Türkiye'yi kıskandı. "Kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle Türkiye bizden çok kazanıyor" dedi. Batı bizi kıskandı çünkü Türkiye'de alınan aşırı vergiler ile siyasetçiler ceplerini doldurabiliyor. Kıskanmaz mı.
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kadirirdem 2 yıl
Adamın kafası zehir,bu adamdan bir tane bizde olsun şaha kalkarız yeminle!
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hanox 2 yıl
bence çok güzel bir fikir, gerçekleşmesi ümidiyle.
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TearsForFears 2 yıl
Adam filmlerde gördüğümüz şeyleri gerçek hayata uygulayacağını söylüyor. Yapsın görelim, acaba yaşı yetecek mi bunları görmeye? :)
Haberde denilen gibi ulaşım ücreti uçak bileti fiyatından satışa çıkarsa talep çok olur ve uçak şirketleri batar.
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L.o.T.u.S 2 yıl
Efferim Eron daya millete rokette G kuvvetini. Ama namazı niyazı aksatma.
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WeKinG 2 yıl
Elon musk yaptığı konuşmada motorlu taşıtlar vergisinden dolayı türkiyede mancınık sistemini devreye sokacaklarını istanbul newyork hattının 5dk ineceğini belirtti mancınıkla fırlatılan yolcuların yörüngeden çıkmamaları icin özellikle uyarıda bulunan musk "marsa inen ilk biz olacağız lütfen uyanıklık yapıp marsa gitmeyin" diye belirtti
Yanıtla +24
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Grkwnxs 2 yıl
Kim ne derse desin adam Dünyayı değiştiriyor.
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