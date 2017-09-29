New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı





Ayrıca Bkz. ""Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı"

SpaceX'in "Earth to Earth" ismini verdiği yeni projesi roket kullanarak ülkeler arası ulaşım fikrine dayanıyor. Şirketin Mars görevlerinde kullanacağı devasa



Musk; Şangay, Moskova, Tokyo, Sidney, İstanbul dünyanın neresi olursa olsun yolculuğun 1 saatten kısa bir sürede tamamlanacağını belirtiyor. BFR roketinin 100 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini de ifade eden CEO Musk,"Bilet fiyatları da normal bir uçak yolculuğundan farklı olmayacak." sözlerini kullanıyor. Bugün Uluslararası Uzay Kongresi'nde çok önemli duyurular yapan Elon Musk, belki de en büyük sürprizi sona sakladı. Kızıl Gezegen Mars'tan, uydumuz Ay'a kadar birçok uzay projesini detaylandıran SpaceX CEO'su, sunumun sonlarına doğru ise ulaşımda devrim yapabilecek yepyeni bir plandan bahsetti.SpaceX'in "Earth to Earth" ismini verdiği yeni projesi roket kullanarak ülkeler arası ulaşım fikrine dayanıyor. Şirketin Mars görevlerinde kullanacağı devasa BFR (Big F**king Rocket) roketi Elon Musk'ın ifadelerine göre gelecekte kıtalar arası ulaşım için de kullanılabilecek. Saatte 27.000 kilometre hıza ulaşacak olan roketle New York-Londra arası yolculuk sadece 29 dakikada tamamlanacak.Musk; Şangay, Moskova, Tokyo, Sidney, İstanbul dünyanın neresi olursa olsun yolculuğun 1 saatten kısa bir sürede tamamlanacağını belirtiyor. BFR roketinin 100 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini de ifade eden CEO Musk,"Bilet fiyatları da normal bir uçak yolculuğundan farklı olmayacak." sözlerini kullanıyor.

SpaceX'in bu ilginç "roketle ulaşım" planının tam olarak ne zaman hayata geçeceği ise henüz belli değil. Elon Musk, ilginç projeyi sunumun sonlarına doğru bir sürpriz olarak kısa bir şekilde tanıttığı için konu hakkında şu aşamada fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak projede kullanılacak olan BFR Mars roketinin önümüzdeki aylarda yapımına başlanacağını biliyoruz. Roketin ilk kez 2024'teki Mars görevlerinde kullanılacağını da düşünürsek "Earth to Earth" projesinin de 2020'li yılların sonu veya 2030'lu yılların başı gibi hayata geçebileceğini söyleyebiliriz. Bakalım bu ilginç projenin geleceği nasıl olacak.



SpaceX'in konuyla ilgili hazırladığı video:

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/09/29/elon-musk-unveils-plans-london-new-york-rocket-flights-30-minutes/