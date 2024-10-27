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    Anlık Bildirim

    Çin, 2027 yılında uzay turizmine başlıyor

    Çinli girişim Deep Blue Aerospace, 2027 tarihinden itibaren yörünge altı turizm uçuşlarına başlamayı planladığını duyurdu.                                       
    Çin, 2027 yılında uzay turizmine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli Deep Blue Aerospace şirketi 2027 yılında yörünge altı uzay turizmi hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı. Bu uçuş için ilk iki bilet şimdiden 210 bin dolara eşdeğer bir fiyatla satıldı.

    Geçtiğimiz günlerde Deep Blue Aerospace yeni hizmetini duyurduğunda planlar açıklandı ve gelecekteki roket ve yolcu kapsülünün görüntüleri gösterildi. Şirket gerçek uzay projeleri üzerinde çalışıyor ve Nebula-1 roketinin yeniden kullanılabilir bir ilk aşamasını geliştiriyor.

    Unutulmaz bir deneyim vaat ediliyor

    Şirket 2026'da yolcu kapsülüyle fırlatmalara başlayacak ve 2027 yılında da uzay turistlerini 100-150 kilometre yüksekliğe yollayacak. Deep Blue Aerospace, roketine binmek isteyen herkese sıfır yer çekiminde unutulmaz bir 600 saniye vaat ediyor.

    Çin, 2027 yılında uzay turizmine başlıyor Tam Boyutta Gör
    3.5 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindeki turist kapsülünde altı koltuk ve altı pencere bulunacak. Kapsül 1,200 kg yük taşıyabilecek ve 50 defaya kadar yeniden kullanılabilecek. Bilet fiyatı ise 1.5 milyon yuan olarak belirlenmiş ve bu da 210 bin dolara denk geliyor. Çin'de Deep Blue Aerospace'in yanı sıra devlete ait CAS Space şirketi de yörünge altı turizmi yapmayı planlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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