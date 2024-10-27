Çin, 2027 yılında uzay turizmine başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Deep Blue Aerospace yeni hizmetini duyurduğunda planlar açıklandı ve gelecekteki roket ve yolcu kapsülünün görüntüleri gösterildi. Şirket gerçek uzay projeleri üzerinde çalışıyor ve Nebula-1 roketinin yeniden kullanılabilir bir ilk aşamasını geliştiriyor.
Unutulmaz bir deneyim vaat ediliyor
Şirket 2026'da yolcu kapsülüyle fırlatmalara başlayacak ve 2027 yılında da uzay turistlerini 100-150 kilometre yüksekliğe yollayacak. Deep Blue Aerospace, roketine binmek isteyen herkese sıfır yer çekiminde unutulmaz bir 600 saniye vaat ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu