90'lı yıllardan günümüze: Honda Passport ismi 2019'da geri dönüyor

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Son yıllarda gördüğü yoğun talep nedeniyle markaların odak noktası haline gelen SUV sınıfına yeni bir üye dahil oldu. 90’lı yıllarda Honda’nın ürün gamında yer alan Passport, 2019 model yılı ile birlikte geri dönüyor. Şirketin Kuzey Amerika’daki Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen 2019 Honda Passport, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilendi.

Japon üretici tarafından “asfalt ve arazi sürüş yeteneğinin aynı potada eritildiği eşsiz bir araç” olarak lanse edilan 2019 Honda Passport, ülkemizde de satılan CR-V ve onun büyük kardeşi Pilot arasında kendine yer bulacak. Siyah ve gri parçaların hakimiyetinde oldukça ciddi bir görünüme sahip olan araç, yerden yüksekliği, LED ışıklandırma grubu, çift egzoz sistemi ve standart olarak sunulan 20 inçlik jantlarıyla dikkat çekiyor.

Teknolojiler üst paketlerde yoğunlaşıyor

2019 Honda Passport’un iç yaşam alanı Pilot’tan izler taşıyor. Konsolun merkezine konumlandırılmış 5 inçlik bilgi-eğlence ekranı üst paketlerde 8 inç’e yükseltilebiliyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteği bulunan araçta üç bölgeli otomatik klima kontrolü, ısıtmalı deri koltuklar, sunroof, elektrikli ön koltuklar ve geri görüş kamerası gibi özellikler dikkat çekiyor. 5 koltuklu düzene sahip olan araçta 1,160 litre bagaj hacmi bulunuyor. Arka koltuklar katlandığında bu değer 2,250 litreye kadar yükseliyor.

Üst seviyelere doğru çıkıldıkça söz konusu özellikler arasına ambiyans aydınlatması, 10 hoparlörlü ses sistemi, ısıtmalı arka koltuklar, 4G LTE kablosuz bağlantı noktası ve parlak siyah trim gibi özellikler ekleniyor. Honda Sensing adı verilen güvenlik sistemlerinin standart olarak sunulduğu 2019 Honda Passport SUV’da otomatik acil durum freni, ön çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler bulunuyor.

Kaputun altında Pilot'tan esintiler

Teknik taraftaki unsurların çoğunu Pilot modelinden alan 2019 Honda Passport’un kaputunun altında 3.5 litrelik V6 benzinli ünite bulunuyor. 280 beygir güç ve 354 Nm tork üreten bu motor, gücünü 9 ileri otomatik şanzıman ve opsiyonel olarak sunulan 4WD sistemiyle yola aktarıyor. Elektronik tork yönlendirme özelliğine sahip bu sistem, ihtiyaç halinde torkun yüzde 70’ini arka tekerleklere veya yüzde 100’ünü sağ ya da sol tekerleklere aktarabiliyor.

2019 yılının ilk yarısında satışa sunulacak yeni Honda Passport’un tıpkı Pilot gibi ABD odaklı bir model olması bekleniyor. Aracın fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor.

http://hondanews.com/releases/2019-honda-passport-makes-world-debut-adventure-ready-all-new-5-passenger-suv-on-display-at-2018-los-angeles-auto-show