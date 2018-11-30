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Ford Otosan, Platooning adı verilen otonom konvoy teknolojisi üzerinde çalışıyor

Platooning adı verilen otonom konvoy teknolojisiyle ağır ticari araçların yakıt tüketimi ve karbon emisyonları ciddi oranda azalacak. Araçlar arası haberleşme de daha emniyetli bir sürüş sağlayacak.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Otosan, Platooning adı verilen otonom konvoy teknolojisi üzerinde çalışıyor
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Türk mühendislerin geliştirdiği F-Max ile Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünün sahibi olan Ford Otosan, taşımacılık sektöründeki çalışmalarına otonom teknolojileri de ekleyerek yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ford Otosan ve AVL, taşımacılık sektöründe ağır ticari araçlara otonom sürüş yeteneği kazandıracak “Platooning-otonom konvoy” teknolojisine geçiş konusunda önemli bir anlaşma imzaladı.

Otonom sürüş teknolojileri alanında yetkinlikler geliştirilmesine katkı sağlayacak işbirliğinin birinci aşaması 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Ar-Ge işbirliği kapsamında Ford Otosan Ürün Geliştirme birimleri ile AVL’nin Türkiye ve Almanya’daki mühendislik ekipleri birlikte çalışacak. Ağır ticari araçlarda tam otonom teknolojilerin geliştirilmesi için en önemli adımlardan biri olacak Platooning teknolojisiyle, uzun yol taşımacılığı yapan ağır ticari araçların operasyonel verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Yakıt tüketimini %8 ile %15 oranında düşürecek 

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik bu teknolojiyi şöyle anlatıyor: “Platooning” teknolojisi ile şehirlerarası taşımacılık yapan ağır ticari araçların seyir halinde birbirlerini yakın mesafeden takip edebilmeleri sayesinde yakıt tüketimi ve karbon emisyonları ciddi oranda azalacak, böylece işletme maliyetleri de düşürülmüş olacak. “Platooning” bu açıdan bakıldığında sadece karayolu taşımacılığında operasyonel verimi arttırmakla kalmayacak, güvenlik konusunda da önemli bir rol oynayacak. “Platooning”, araçlar arası haberleşme teknolojisi sayesinde ortalama bir sürücüye göre daha hızlı ve güvenilir eylemleri mümkün kılacak, böylece daha emniyetli bir sürüş sağlayacak.”

AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter ise şunları kaydetti: “Devam eden araştırmalarımız, 3 kamyonun dahil olduğu bir konvoyda, Platooning teknolojisinin uzun mesafede kamyonların yakıt tüketimini %8 ile %15 oranında azalttığını göstermektedir. Trafikte güvenliği artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için bu teknolojiyi daha da geliştirebiliriz.”


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interwap 5 ay en beğenilen
Emniyet şeridinin işgal edildiği ülkemizde otonom şeridi mi dinlenir!
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Omisis046 5 ay
Oo otonom düğün konvoyu düşünsenize.
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Father Torque 5 ay
Bizim burada bu tür otonom sistemlerin devreye girdiği günleri hayal ediyorum da altında kuş serisi araçlarla aniden tırın üzerine kırıp toplayarak aklınca sanal zekaya şaka yapacak tipler de hiç hayal ürünü değil hani. Ralli parkuruna gitmek için normal araç yolundan giden ralli aracıyla kapışanları gördükten sonra bu tür örnekler hiç de alışılmadık gelmiyor.
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Mendieta58 5 ay
Bizim memlekette bu platonik olarak kalır
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maestro_34 5 ay Mendieta58
Espri çok komikmiş. Konuyla ilgili teknik bir yorumunuz var mıdır?
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Emre.isikgoz 5 ay
🤙
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brkprlk35 5 ay
Otonom zam dışında ülkede hiçbir kelimenin önüne otonom olması absürt geliyor.
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Omisis046 5 ay
Oo otonom düğün konvoyu düşünsenize.
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interwap 5 ay en beğenilen
Emniyet şeridinin işgal edildiği ülkemizde otonom şeridi mi dinlenir!
Yanıtla +9
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