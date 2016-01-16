9$'lık bilgisayar: CHIP





Raspberry Pi geliştirici kartının piyasaya sürülmesiyle başlayan ucuz bilgisayar trendi, giderek kendi pazarını oluşturdu ve artık sıkı bir rekabet söz konusu. Geçtiğimiz aylarda 5$'lık devre kartı Zero'yu piyasaya süren Raspberry Pi'nin ardından, şimdi de 9$'lık CHIP adındaki devre kartı karşımızda.





Aslında bu tip cihazlar bir geliştirici kartı mahiyetinde ve daha çok proje üzerinde çalışan kişiler tarafından tercih ediliyordu. Özellikle Raspberry Pi sonrasında, bu kartlar küçük kasalara kondu ve bilgisayar tarzında da kullanılmaya başlandı. Böylece geliştirici kartı konseptinden bilgisayar konseptine geçiş sağlandı.





CHIP ürünü geçtiğimiz yıl bir Kickstarter projesi olarak doğdu ve 2 milyon dolar gibi rekor bir finans desteği sağlayarak, gerçekleşme imkanı buldu. Computer Hardware in Products tanımının kısaltması olan CHIP, rakipleri gibi ARM tabanlı bir yonga seti üzerinde çalışıyor ve Allwinner'ın A13 yonga setini temel alıyor. 1GHz saat hızında çalışan tek Cortex-A8 çekirdeğine sahip olan yonga setinde, Mali-400 grafik birimi yer alıyor.









Geçmiş yılların akıllı telefonlarında tercih edilen Allwinner A13, Full HD video oynatma desteği de sunduğu için, bu minik bilgisayarın iyi bir performans sergilemesini sağlıyor. Artık çok eskidiği için muhtemelen Allwinner da çok düşük bir maliyetle tedarik yaptı. Toplamda 40 000 civarında sipariş aldığı tahmin edilen CHIP, böylece Allwinner için de ek bir gelir kapısı oluşturacak. 512MB RAM ve 4GB depolama alanı olan cihazda microUSB bağlantısı, USB bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.0, kompozit video çıkışı şeklinde diğer özellikler mevcut.





Debian Linux dağıtımı ile gelen CHIP, bu açıdan tam teşekküllü bir bilgisayar durumunda. Dilerseniz kompozit çıkıştan, dilerseniz ek bir aparat yardımıyla VGA veya HDMI üzerinden harici ekran bağlayabiliyorsunuz. Fare ve klavye seti ile birlikte, artık gündelik işlemleriniz için bir bilgisayarınız olmuş oluyor. Ayrıca microUSB üzerinden yine taşınabilir bir şarj desteği veya özel port üzerinden batarya desteği de sağlayabiliyorsunuz.





CHIP için bir de PocketCHIP adında oyun çevre birimi geliştirilmiş. 4.3 inçlik dokunmatik ekrana ve klavyeye sahip bu çevre birimi, açık kaynak işletim sistemi sayesinde bir oyun konsoluna dönüşebiliyor. CHIP, Kickstarter bağışçılarına dağıtıldı ve ön sipariş başladı. Haziran 2016 tarihinde ise nihai satışa geçilecek.

http://www.tweaktown.com/news/49688/9-chip-computer-features-1ghz-cpu-512mb-ram-4gb-storage-hdmi/index.html