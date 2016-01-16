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9$'lık bilgisayar: CHIP

Bir süre önce gömlek cebimize sığmaya başlayan bilgisayarlar, artık cüzdanımıza bile sığmaya başladı. Raspberry Pi, PINE64 derken şimdi sıra 9$'lık CHIP bilgisayarında.
3 yıl
10,2b
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10
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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9$'lık bilgisayar: CHIP


Raspberry Pi geliştirici kartının piyasaya sürülmesiyle başlayan ucuz bilgisayar trendi, giderek kendi pazarını oluşturdu ve artık sıkı bir rekabet söz konusu. Geçtiğimiz aylarda 5$'lık devre kartı Zero'yu piyasaya süren Raspberry Pi'nin ardından, şimdi de 9$'lık CHIP adındaki devre kartı karşımızda. 

Aslında bu tip cihazlar bir geliştirici kartı mahiyetinde ve daha çok proje üzerinde çalışan kişiler tarafından tercih ediliyordu. Özellikle Raspberry Pi sonrasında, bu kartlar küçük kasalara kondu ve bilgisayar tarzında da kullanılmaya başlandı. Böylece geliştirici kartı konseptinden bilgisayar konseptine geçiş sağlandı.

CHIP ürünü geçtiğimiz yıl bir Kickstarter projesi olarak doğdu ve 2 milyon dolar gibi rekor bir finans desteği sağlayarak, gerçekleşme imkanı buldu. Computer Hardware in Products tanımının kısaltması olan CHIP, rakipleri gibi ARM tabanlı bir yonga seti üzerinde çalışıyor ve Allwinner'ın A13 yonga setini temel alıyor. 1GHz saat hızında çalışan tek Cortex-A8 çekirdeğine sahip olan yonga setinde, Mali-400 grafik birimi yer alıyor.


Geçmiş yılların akıllı telefonlarında tercih edilen Allwinner A13, Full HD video oynatma desteği de sunduğu için, bu minik bilgisayarın iyi bir performans sergilemesini sağlıyor. Artık çok eskidiği için muhtemelen Allwinner da çok düşük bir maliyetle tedarik yaptı. Toplamda 40 000 civarında sipariş aldığı tahmin edilen CHIP, böylece Allwinner için de ek bir gelir kapısı oluşturacak. 512MB RAM ve 4GB depolama alanı olan cihazda microUSB bağlantısı, USB bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.0, kompozit video çıkışı şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Debian Linux dağıtımı ile gelen CHIP, bu açıdan tam teşekküllü bir bilgisayar durumunda. Dilerseniz kompozit çıkıştan, dilerseniz ek bir aparat yardımıyla VGA veya HDMI üzerinden harici ekran bağlayabiliyorsunuz. Fare ve klavye seti ile birlikte, artık gündelik işlemleriniz için bir bilgisayarınız olmuş oluyor. Ayrıca microUSB üzerinden yine taşınabilir bir şarj desteği veya özel port üzerinden batarya desteği de sağlayabiliyorsunuz. 

CHIP için bir de PocketCHIP adında oyun çevre birimi geliştirilmiş. 4.3 inçlik dokunmatik ekrana ve klavyeye sahip bu çevre birimi, açık kaynak işletim sistemi sayesinde bir oyun konsoluna dönüşebiliyor. CHIP, Kickstarter bağışçılarına dağıtıldı ve ön sipariş başladı. Haziran 2016 tarihinde ise nihai satışa geçilecek.  
9$'lık bilgisayar: CHIP
 

http://www.tweaktown.com/news/49688/9-chip-computer-features-1ghz-cpu-512mb-ram-4gb-storage-hdmi/index.html Yorum Yaz
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serafon 3 yıl en beğenilen
9 dolar diyonuz bize gelene kadar oluyor 39 49 dolar.
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Basteryus 3 yıl
Şu sıralar İndiegogo'da destek arayan, yerli girişimciye ait arduino tabanlı Tinylab projesi var. hatta koydukları hedef miktarı toplamışlar an itibariyle. Bununla ilgili de bi haber yaparsanız hoş olur

(var ise kusura bakmayın, bulamadım ben)

indiegogo.com/...
Şu sıralar İndiegogo'da destek arayan, yerli girişimciye ait arduino tabanlı Tinylab projesi var. hatta koydukları hedef miktarı toplamışlar an itibariyle. Bun...
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winxperror 3 yıl
9 $'a nasıl tüm bu bileşenler olabiliyor?
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MuscleTower 3 yıl
burda 9 dolar olmayacağı kesin :)
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adnansetek 3 yıl
Burdaki fiyatı yüksek olur kesin ama keşke devlet anadoludaki okullara, köylere bilgisayar olarak bunlarda kursa.
Hem maliyeti ucuz hem vergi yok ayrıca firmadan toptan alır miss gibi.
Kendi mercedeslerinin birini satsalar kaç tane raspberry pi çıkar.
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kadirirdem 3 yıl
Bize olur 50 dolar
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Spinata 3 yıl
Bu da güzel gelişme. Fakat şu avuç içi büyüklüğünde bildiğimiz anakartlar var. Bide bunlar için yine pro mini ekran kartları falan geliştiriliyor. Böyle bi avuç büyüklüğünde tam takır kasalı bir bilgisayarınız oluyor.
Al sana PS7 XBOXSİX, al nereye götürmek istiyorsan götür. Steamde de hesabın varsa. Mis gibi gerçek dev ekranda FullHD oyun deneyimi. Üstelik gayette uygun fiyata.
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serafon 3 yıl en beğenilen
9 dolar diyonuz bize gelene kadar oluyor 39 49 dolar.
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V4LKyR 3 yıl
Cortex A8 eski kalmış. Eğer ses getirmesi isteniyorsa A53 koyulmalıydı.
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Basteryus 3 yıl
Şu sıralar İndiegogo'da destek arayan, yerli girişimciye ait arduino tabanlı Tinylab projesi var. hatta koydukları hedef miktarı toplamışlar an itibariyle. Bununla ilgili de bi haber yaparsanız hoş olur

(var ise kusura bakmayın, bulamadım ben)

indiegogo.com/...
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Bende 4 çekirdekli olanı var ama bu cihazlar bilgisayar deneyimi vermekten uzaklar şimdilik. En az 2gb ram ve grafik-video hızlandırması şart. Aksi halde 360p youtube bile izleyemiyorsunuz.
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