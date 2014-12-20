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A Better World for Kids mobil oyun projesi çocuklara değerleri öğretme amacında

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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A Better World for Kids mobil oyun projesi çocuklara değerleri öğretme amacında

Mobil platformlarda sayısı milyonları geçen uygulamalar yer alıyor ve bunların bir kısmı çocukların gelişimine yönelik olarak hazırlanmış. A Better World for Kids projesi ise bazı önemli psikolojileri temel alarak çocuklara gerçekten birşeyler öğretebileceğine inandığı bir mobil oyun hazırlıyor. 

Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan proje insanların ne zaman hangi işleri yaptığında mutluluğunun ve kendisini iyi hissetmesinin arttığını araştıran Pozitif Psikoloji'yi temel alıyor. Geliştirilecek oyun sayesinde çocuklar nezaket, yardımseverlik, zorbalıktan kaçınmak, en iyisini yapabilmek, geri dönüşüm ve sağlıklı yemek, pozitif düşünme gibi değerleri öğrenmiş olacak. 

Oyunda RPG türünde. Çocukların bir evi ve evcil hayvanları mevcut. Çocuklar evlerinden çıkarak yukarıda sayılan değerleri yansıtacak şekilde yemek pişirme, bina inşa etme gibi pek çok görev yapıyor ve puan kazanıyor. Bu puanlarla sanal evlerini ve karakterlerini geliştirebiliyor. Bu esnada evcil hayvanlarına da ilgi göstermek zorunda. Oyun içerisinde arkadaşlarının evlerini de ziyaret edebiliyor. 

Zaman zaman ebeveynler çocukların gerçek hayatta yerine getirmesi gereken bölümleri takip ederek puanlama da yapabiliyor. Böylece hem sanal hem de gerçek hayatta oyun oynanabiliyor. Oyun çocuk gelişimi ile ilgili pek çok kurum ve kuruluşun de desteğini almış. A Better Worlds for Kids projesinin gerçekleşmesi biraz zor gibi görünüyor. Ancak gerçekleşirse Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. 25$ ve üzeri bağışlarda ise bir yıllık program aboneliği hediye edilecek.  

https://www.indiegogo.com/projects/a-better-world-for-kids-finally-a-game-for-good Yorum Yaz
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