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“A Story About My Uncle” Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz

Bir süredir sessiz olan Humble Bundle yine bir ücretsiz oyunla karşımızda. Oldukça olumlu yorumlar alan A Story About My Uncle oyunu sitede ücretsiz olarak sunuluyor.
4 ay
3,5b
1
1
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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“A Story About My Uncle” Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz
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Humble Bundle sitesi ücretsiz oyun dağıtma promosyonuna bir oyun daha ekledi. A Story About My Uncle oyunu sitede kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Birinci şahıs tarzında oynanış sunan platform ile macera türlerini harmanlayan oyun; amcasını aramaya çıkan bir çocuğun kendisini, var olduğuna inanmakta zorluk çektiği bir dünyada bulmasını konu alıyor.

Steam platformunda hâlihazırda 21 TL.’ye satılan oyunun yorumları oldukça olumlu. Metacritic ortalaması 73 olan yapım, Steam platformunda “çok olumlu” yorumlar alan oyunlar arasında.

İndirmek için bir gününüzün kaldığı oyunu kütüphanenize eklemeniz için acele etmeniz gerekiyor. Oyunu buradan  ücretsiz indirebilirsiniz.Son olarak, oyunun oynanış videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.


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Seyrim 4 ay
Kütüphaneyi doldurdum bu site sayesinde.. :)
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