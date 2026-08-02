Sony bir süre daha PS5 fiyatlarına zam yapmayacak

Sony PS5 fiyatlarına fren
Sony tarafından yatırımcılara verilen bilgilere göre PS5 konsolu için yeteri kadar bellek tedariği yapıldı ve Mart 2027 tarihine kadar herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor. Firma 2026 mali yılı donanım kâr marjının 2025 yılı ile aynı seviyede tutulacağını belirtti.
Açıklamanın GTA 6 çıkışı öncesine gelmesi ise dikkat çekti. Oyun dünyasında fırtınalar koparması beklenen GTA VI için Sony’nin şimdilik müşterileri kaçırmamak istediği anlaşılıyor. Diğer taraftan Wolverine ve God of War: Laufey oyunları da bu dönemde piyasaya çıkacağı için konsol satışlarının artacağı beklentisi var. Zaten geçtiğimiz aylarda yapılan zamlar oyun severlerin tepkisini çekmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii