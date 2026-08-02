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    Sony bir süre daha PS5 fiyatlarına zam yapmayacak

    GTA 6 başta olmak üzere Wolverine ve God of War: Laufey oyunları gibi PS5 satın aldıracak oyunların piyasaya çıkışı yaklaşırken Sony de kritik bir karar aldı.    

    Sony PS5 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yaşanan bellek krizi tüm sektörleri olduğu gibi konsol sektörünü de vurmuş durumda. Oyun severler endişeli bir şekilde yeni zam haberlerini takip ediyor. Sony ise yaptığı kritik zammın ardından bir süre zam yapmamaya karar verdi.

    Sony PS5 fiyatlarına fren

    Sony tarafından yatırımcılara verilen bilgilere göre PS5 konsolu için yeteri kadar bellek tedariği yapıldı ve Mart 2027 tarihine kadar herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor. Firma 2026 mali yılı donanım kâr marjının 2025 yılı ile aynı seviyede tutulacağını belirtti.

    Açıklamanın GTA 6 çıkışı öncesine gelmesi ise dikkat çekti. Oyun dünyasında fırtınalar koparması beklenen GTA VI için Sony’nin şimdilik müşterileri kaçırmamak istediği anlaşılıyor. Diğer taraftan Wolverine ve God of War: Laufey oyunları da bu dönemde piyasaya çıkacağı için konsol satışlarının artacağı beklentisi var. Zaten geçtiğimiz aylarda yapılan zamlar oyun severlerin tepkisini çekmişti.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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