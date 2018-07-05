A-101 uygun fiyata Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor!

Teknoloji Editörü
*Fotoğraf editörlerimiz tarafından mağazanın önünden çekilmiştir.Editörün Seçimi Yorum Not: Afiş bizzat tarafımca çekilmiştir. Afişin yer aldığı mağaza ise Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sokullu semtinde yer almaktadır. Mağaza Ece Caddesi'nin girişinde yer almakta. Sizlerde bu afişe rastladığınız A-101 mağazalarının konumunu yorum yaparak belirtirseniz, üyelere yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler :) Yorumu gör » antoffensive
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A-101, 2 yıl resmi Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor. Bugün itibariyle yalnızca yukarıdaki afişin asılı olduğu mağazalarda satışa sunulan Redmi 5 Plus'ı 1449 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.
Stoklarla sınırlı bazı A-101 mağazalarında satışa sunulan Redmi 5 Plus için acele etmenizde fayda var.
Redmi 5 Plus özellikleri
- Ekran: 5.99 inç boyutunda 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 158,5 x 75,5 x 8,1 mm~ 180 g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0 GHz)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: 12 MP (f/2.2)
- Ön kamera: 5 MP (f/2.0)
- Batarya: 4000 mAh ( 5V/2A hızlı şarj destekli)
- İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat ~ MIUI 9.5
- Bağlantı seçenekleri: microUSB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, çift SIM kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi
- Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı
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aylik 1900€ maas olunca fazla bi etkileyici olmuyo.tr icin de fiyat iyi normal ama maaslar dusuk olunca rahatsiz edicu oluyo fiyat
Halbuki a101 bim şok bakkal fiyatıyla aynı küçük esnaf kazansın
Türkiye Telefon alımı konusunda Avrupada 1. Sırada. Her ay 1 milyon telefon satılıyor türkiyede. Ayrıca markalar en yüksek kar oranını Türkiye de yapıyor. Bakın dolar+ vergi yetmezmiş gibi en yüksek karı da bizden alıyorlar.
Arkadaş almayın artık şu telefonları. Peynir ekmek gibi gidip telefon alırsanız daha çok semer yeriz. Bari bu alımlar azalsa adamlar tıpış tıpış nasıl fiyat indirecek ama bizim halk bi tarafında donu olmaz yine gider en pahalı telefonu kullanır
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