A-101 uygun fiyata Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor!

*Fotoğraf editörlerimiz tarafından mağazanın önünden çekilmiştir.

Editörün Seçimi Yorum Not: Afiş bizzat tarafımca çekilmiştir. Afişin yer aldığı mağaza ise Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sokullu semtinde yer almaktadır. Mağaza Ece Caddesi'nin girişinde yer almakta. Sizlerde bu afişe rastladığınız A-101 mağazalarının konumunu yorum yaparak belirtirseniz, üyelere yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler :) Yorumu gör » antoffensive

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A-101, 2 yıl resmi Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor. Bugün itibariyle yalnızca yukarıdaki afişin asılı olduğu mağazalarda satışa sunulan Redmi 5 Plus'ı 1449 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.

Stoklarla sınırlı bazı A-101 mağazalarında satışa sunulan Redmi 5 Plus için acele etmenizde fayda var.



Redmi 5 Plus özellikleri Ekran: 5.99 inç boyutunda 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip LCD ekran

5.99 inç boyutunda 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip LCD ekran Boyut ve ağırlık: 158,5 x 75,5 x 8,1 mm~ 180 g

158,5 x 75,5 x 8,1 mm~ 180 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0 GHz)

Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0 GHz) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği

64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Ön kamera: 5 MP (f/2.0)



5 MP (f/2.0) Batarya: 4000 mAh ( 5V/2A hızlı şarj destekli)

4000 mAh ( 5V/2A hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat ~ MIUI 9.5

Android 7.1.2 Nougat ~ MIUI 9.5 Bağlantı seçenekleri: microUSB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, çift SIM kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi

microUSB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, çift SIM kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı