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A-101 uygun fiyata Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor!

A-101 uygun fiyata Xiaomi Redmi 5 Plus satıyor. Üstelik 2 yıl resmi Xiaomi Türkiye garantisiyle. Bugün itibariyle A-101 marketlerinde satışa sunulan Redmi 5 Plus için acele etmenizde fayda var.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
22,6b
1
97
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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*Fotoğraf editörlerimiz tarafından mağazanın önünden çekilmiştir. 
Editörün Seçimi Yorum Not: Afiş bizzat tarafımca çekilmiştir. Afişin yer aldığı mağaza ise Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sokullu semtinde yer almaktadır. Mağaza Ece Caddesi'nin girişinde yer almakta. Sizlerde bu afişe rastladığınız A-101 mağazalarının konumunu yorum yaparak belirtirseniz, üyelere yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler :) Yorumu gör » antoffensive
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A-101, 2 yıl resmi Xiaomi Türkiye garantili Redmi 5 Plus satıyor. Bugün itibariyle yalnızca yukarıdaki afişin asılı olduğu mağazalarda satışa sunulan Redmi 5 Plus'ı 1449 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. 
Stoklarla sınırlı bazı A-101 mağazalarında satışa sunulan Redmi 5 Plus için acele etmenizde fayda var. 

Redmi 5 Plus özellikleri

  • Ekran: 5.99 inç boyutunda 2160×1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 158,5 x 75,5 x 8,1 mm~ 180 g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625 (8x 2.0 GHz)
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 MP (f/2.2)
  • Ön kamera: 5 MP (f/2.0)
  • Batarya: 4000 mAh ( 5V/2A hızlı şarj destekli)
  • İşletim sistemi: Android 7.1.2 Nougat ~ MIUI 9.5
  • Bağlantı seçenekleri: microUSB 2.0, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, çift SIM kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı

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dersimg03 11 ay en beğenilen
ithalatçı garantilisi hepsiburada da 1099 TL iken kimse 1500 TL'ye aldın aldın yapmasın bence.
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ThePscho 11 ay
160 dolarlık telefonu 1500 liraya satan zihniyetin Allah bin belasını versin.
Yanıtla +82
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a.arslan 11 ay
TL diye yazmaya korkmuşlar 1449,00 Adet yazıyor
2 Yanıt Yanıtla +56
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Mazzini 7 ay
Sdn yalama konusunda çığır açtığı için hiçbir haberini dikkate almıyorum artık. DH de kendini bozdu iyice bu fiyata kaçmaz diyorsa editörü yapılan haberin iyi niyetli yazıldığını düşünmem.
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DH Misafiri 7 ay
haziranda bimden aldım 999tl ye
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DH Misafiri 8 ay
Genpa garantili deniliyor ama genpa biz öylebir telofona bakmıyoruz diyor muhatap yok a101 araştıralım dedi bakalım
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DH Misafiri 10 ay
Xiaomi türkiye garantili ? araştırmama göre xiaomi türkiye garantili ürünlere kvk bakıyormuş, gittigidiyordan dün 1250 tl'ye 64 gb kvk garantili sipariş verdim.Neden 200 tl daha fazla verip buradan alayım ki ??
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hareketliperde 10 ay DH Misafiri
Xiaomi Türkiye garantili cihazlara kvk değil genpa bakıyor
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DH Misafiri 10 ay
ben fransada babam icin aldim 169€ bazi magazalzrdada 199€
aylik 1900€ maas olunca fazla bi etkileyici olmuyo.tr icin de fiyat iyi normal ama maaslar dusuk olunca rahatsiz edicu oluyo fiyat
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MMistanbul 10 ay
Teknoloji forumu adminleri bu fiyata acele edin sınırlı stok demiş.
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Ağla Sevgili Yurdum Ağla 10 ay
yemişim garantisini.yurdışı cihazı aldım 6 ay önce 750 ye mis gibi enayi miyim.yine lazım olsa gene alırım.
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nusret_yildiz 10 ay
Kacirilmamasi gerekn fiyat bu mu ? Reklam aldik da bizde nemalaniyoruz deseniz amenna
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istceko 10 ay
Bunlar kendilerini ucuzluk marketi diye tanıttılar. Cahil yurdum insanı da a101 satarsa ucuzdur mantığıyla alır.
Halbuki a101 bim şok bakkal fiyatıyla aynı küçük esnaf kazansın
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LacWer 10 ay
Dolar dolar diyoruz ama Türkiye pazarına giren her firma çakal oluyor.
Türkiye Telefon alımı konusunda Avrupada 1. Sırada. Her ay 1 milyon telefon satılıyor türkiyede. Ayrıca markalar en yüksek kar oranını Türkiye de yapıyor. Bakın dolar+ vergi yetmezmiş gibi en yüksek karı da bizden alıyorlar.
Arkadaş almayın artık şu telefonları. Peynir ekmek gibi gidip telefon alırsanız daha çok semer yeriz. Bari bu alımlar azalsa adamlar tıpış tıpış nasıl fiyat indirecek ama bizim halk bi tarafında donu olmaz yine gider en pahalı telefonu kullanır
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