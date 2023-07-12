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    Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA & e-Devlet fay hattı sorgulama

    Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye fay hattı haritası merak konusu oldu. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenirim? İşte MTA & e-Devlet ile sorgulama adımları:
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    Türkiye, jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alıyor ve çeşitli bölgelerde sıkça depremler oluyor. Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi hâlâ unutulmuş değil. Bu deprem sonrasında Türkiye fay hattı haritası merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim?” sorusunu sormaya başladı. Peki, e-Devlet AFAD ve MTA üzerinden fay hattı sorgulama nasıl yapılıyor?

    e-Devlet AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

    e devlet fay hattı sorgulama Tam Boyutta Gör
    AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden fay hattı sorgulama ekranına ulaşılabiliyor. Evin altından fay hattı geçiyor mu? öğrenmek için, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin:
    1. TDTH AFAD sitesine girin.
    2. e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranızla giriş yapın.
    3. Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif sayfasında bilgileri girin.
    4. Kayıt ol’a tıklayın.
    5. Adres sorgulamaya tıklayın.
    6. Adresinizi girin.
    7. Bilgi Al’a tıklayın.
    8. PGA 475 değerine bakın.

    e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı

    MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

    MTA fay hattı nasıl sorgulanır Tam Boyutta Gör
    “Evimden fay hattı geçiyor mu?” bilgisi yalnızca e-Devlet üzerinden alınmıyor. MTA üzerinden de diri fay hattı sorgulama yapılabiliyor. Dilerseniz, depremler altından seçim yaparak bulunduğunuz bölge veya Türkiye’de son 24 saat, 7 gün ve 30 gün içinde deprem olmuş mu, kaç şiddetinde olmuş öğrenebiliyorsunuz. MTA üzerinden fay hattı nasıl sorgulanır adım adım görelim:
    1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girin.
    2. Soldan Diri Fay’ı seçin.
    3. Sağdaki kutucuğa adresinizi yazın.
    4. İnce çizgiler, evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini gösterir.

    MTA fay hattı sorgulama ekranı

    Türkiye fat hattı haritası (güncel) 🗺️

    Türkiye fat hattı haritası Tam Boyutta Gör
    AFAD ve MTA, Türkiye fay hattı haritası çıkaran iki kurum ve hangi il ve ilçelerden fay hattı geçiyor bilgisini almamızı sağlıyorlar. Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fat Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Türkiye deprem haritasında kırmızı renkte gördüğümüz iller birinci derece deprem bölgesi riski taşırken, pembe renkteki iller ikinci derece riskli bölgeler, sarı renkteki iller ise üçüncü derece deprem bölgesi olarak geçiyor.
    • Birinci derece deprem bölgesi olan iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
    • İkinci derece deprem riski taşıyan iller; İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
    • Üçüncü derece deprem illeri; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu’yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    Fay hattı geçen iller ve ilçeler 📍

    Fay hattının geçtiği iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Fay hattı geçen ilçeler ise;

    • Adıyaman: Gölbaşı
    • Afyonkarahisar: Çat, Dinar, Kızılören, Sandıklı
    • Ankara: Şereflikoçhisar
    • Antalya: Demre
    • Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söle, Sultanhisar, Yenipazar
    • Balıkesir: Gönen, Manyas
    • Batman: Kozluk
    • Bingöl: Karlıova, Yedisu
    • Bolu: Gerede, Yeniçağa
    • Bursa: Kestel, Gemlik, Mustafakemalpaşa
    • Çanakkale: Çan, Yenice
    • Çorum: Laçin
    • Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak
    • Diyarbakır: Lice
    • Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
    • Elazığ: Palu, Sivrice
    • Erzincan: Üzümlü
    • Eskişehir: İnönü
    • Gaziantep: İslahiye
    • Hakkari: Şemdinli
    • Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
    • Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
    • İzmir: Kemakpaşa, Seferihisar, Tire
    • Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu
    • Kayseri: Talas, Yeşilhisar
    • Kırıkkale: Keskin
    • Kırşehir: Akpınar, Mucur
    • Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
    • Konya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
    • Kütahya: Gediz, Simav
    • Malatya: Akçadağ
    • Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
    • Mersin: Çamlıyayla, Mut
    • Muğla: Menteşe, Milas
    • Niğde: Altunhisar, bor
    • Osmaniye: Düziçi, Toprakkale
    • Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
    • Şanlıurfa: Bozova
    • Siirt: Eruh
    • Şırnak: Beytülşehap
    • Sivas: Altınyayla, Yıldızeli
    • Tokat: Niksar, Reşadiye, Pazar
    • Van: Çaldıran, Özalp
    • Yalova: Altınoava, Çınarcık

    Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim? sorusunun yanıtı niteliğinde e-Devlet AFAD ve MTA üzerinden fay hattı sorgulama nasıl yapılır? adım adım anlattık. Türkiye fay hattı haritası güncel verilere göre fay hattı geçen iller ve ilçeler ile birlikte deprem riski en fazla ve en az olan iller sıralamasını paylaştık.

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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