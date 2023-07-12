Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA & e-Devlet fay hattı sorgulama

- e-Devlet AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
- e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı
- MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
- MTA fay hattı sorgulama ekranı
- Türkiye fat hattı haritası (güncel) 🗺️
- Fay hattı geçen iller ve ilçeler 📍
- Yorumlar
Türkiye, jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alıyor ve çeşitli bölgelerde sıkça depremler oluyor. Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi hâlâ unutulmuş değil. Bu deprem sonrasında Türkiye fay hattı haritası merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim?” sorusunu sormaya başladı. Peki, e-Devlet AFAD ve MTA üzerinden fay hattı sorgulama nasıl yapılıyor?
e-Devlet AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
- TDTH AFAD sitesine girin.
- e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranızla giriş yapın.
- Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif sayfasında bilgileri girin.
- Kayıt ol’a tıklayın.
- Adres sorgulamaya tıklayın.
- Adresinizi girin.
- Bilgi Al’a tıklayın.
- PGA 475 değerine bakın.
e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı
MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girin.
- Soldan Diri Fay’ı seçin.
- Sağdaki kutucuğa adresinizi yazın.
- İnce çizgiler, evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini gösterir.
MTA fay hattı sorgulama ekranı
Türkiye fat hattı haritası (güncel) 🗺️
- Birinci derece deprem bölgesi olan iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
- İkinci derece deprem riski taşıyan iller; İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
- Üçüncü derece deprem illeri; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu’yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
Fay hattı geçen iller ve ilçeler 📍
Fay hattının geçtiği iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Fay hattı geçen ilçeler ise;
- Adıyaman: Gölbaşı
- Afyonkarahisar: Çat, Dinar, Kızılören, Sandıklı
- Ankara: Şereflikoçhisar
- Antalya: Demre
- Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söle, Sultanhisar, Yenipazar
- Balıkesir: Gönen, Manyas
- Batman: Kozluk
- Bingöl: Karlıova, Yedisu
- Bolu: Gerede, Yeniçağa
- Bursa: Kestel, Gemlik, Mustafakemalpaşa
- Çanakkale: Çan, Yenice
- Çorum: Laçin
- Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak
- Diyarbakır: Lice
- Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
- Elazığ: Palu, Sivrice
- Erzincan: Üzümlü
- Eskişehir: İnönü
- Gaziantep: İslahiye
- Hakkari: Şemdinli
- Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
- Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
- İzmir: Kemakpaşa, Seferihisar, Tire
- Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu
- Kayseri: Talas, Yeşilhisar
- Kırıkkale: Keskin
- Kırşehir: Akpınar, Mucur
- Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
- Konya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
- Kütahya: Gediz, Simav
- Malatya: Akçadağ
- Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
- Mersin: Çamlıyayla, Mut
- Muğla: Menteşe, Milas
- Niğde: Altunhisar, bor
- Osmaniye: Düziçi, Toprakkale
- Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
- Şanlıurfa: Bozova
- Siirt: Eruh
- Şırnak: Beytülşehap
- Sivas: Altınyayla, Yıldızeli
- Tokat: Niksar, Reşadiye, Pazar
- Van: Çaldıran, Özalp
- Yalova: Altınoava, Çınarcık
Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim? sorusunun yanıtı niteliğinde e-Devlet AFAD ve MTA üzerinden fay hattı sorgulama nasıl yapılır? adım adım anlattık. Türkiye fay hattı haritası güncel verilere göre fay hattı geçen iller ve ilçeler ile birlikte deprem riski en fazla ve en az olan iller sıralamasını paylaştık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)