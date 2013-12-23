AB, mobil cihazların standart bir şarj adaptörü ile satılmasını istiyor





Mobil cihazların ilk dönemlerinde şarj etmek için ve veri aktarımı için farklı kablolar kullanmamız gerekiyordu. Ancak son yıllarda akıllı telefonlarda microUSB girişinin hem veri aktarımı hem de şarj için kullanıldığını görüyoruz.





Avrupa Birliği birkaç yıldır mobil cihazlarda standart bir şarj ünitesinin kullanılması konusunda üreticilere baskı yapıyor ve en azından akıllı telefon tarafında bu hemen hemen sağlanmış durumda. Tabletler ise yüksek voltaj gereksinimi nedeniyle bu standarda pek uymuyor.





Apple ise kendi geliştirdiği şarj sistemlerini kullanmaktan hiçbir zaman vageçmedi ve AB'nin uyarısı nedeniyle de Avrupa'da opsiyonel bir microUSB çevirici adaptörü sunmaya başladı.





Ancak Avrupa Birliği tavsiyenin de ötesine geçmek istiyor ve bu standardı zorunlu kılacak bir kanun tasarısı da yolda. Şimdilik tasarının hangi standardı zorunlu kılacağı bilinmiyor. Bunun ya şimdiki microUSB bağlantısı ya da geliştirilmekte olan çift taraflı yeni USB bağlantısı olabileceği tahmin ediliyor.





Kanun tasarısının Mart ayına kadar Avrupa Parlamentosu'na sunulması ve Mart ayında da kanunun oylanması bekleniyor. Üye ülkeler kanun ile birlikte iki yıl içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda. Avrupa'da satış yapan üreticiler de üç yıl içerisinde gerekli şartlara uyacak.





Birlik yeni kanun ile tüketici açısından gereksiz harcamaların ve maliyetlerin önüne geçmek istiyor. Kanundan Android ve Windows Phone üreticilerinin fazla etkilenmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle Apple'ın nasıl bir davranış sergileyeceği merak konusu.

http://www.androidauthority.com/eu-law-standard-battery-charger-mobile-devices-326418/