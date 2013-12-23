Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AB, mobil cihazların standart bir şarj adaptörü ile satılmasını istiyor

5 yıl
1,6b
1
34
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AB, mobil cihazların standart bir şarj adaptörü ile satılmasını istiyor

Mobil cihazların ilk dönemlerinde şarj etmek için ve veri aktarımı için farklı kablolar kullanmamız gerekiyordu. Ancak son yıllarda akıllı telefonlarda microUSB girişinin hem veri aktarımı hem de şarj için kullanıldığını görüyoruz. 

Avrupa Birliği birkaç yıldır mobil cihazlarda standart bir şarj ünitesinin kullanılması konusunda üreticilere baskı yapıyor ve en azından akıllı telefon tarafında bu hemen hemen sağlanmış durumda. Tabletler ise yüksek voltaj gereksinimi nedeniyle bu standarda pek uymuyor. 

Apple ise kendi geliştirdiği şarj sistemlerini kullanmaktan hiçbir zaman vageçmedi ve AB'nin uyarısı nedeniyle de Avrupa'da opsiyonel bir microUSB çevirici adaptörü sunmaya başladı.

Ancak Avrupa Birliği tavsiyenin de ötesine geçmek istiyor ve bu standardı zorunlu kılacak bir kanun tasarısı da yolda. Şimdilik tasarının hangi standardı zorunlu kılacağı bilinmiyor. Bunun ya şimdiki microUSB bağlantısı ya da geliştirilmekte olan çift taraflı yeni USB bağlantısı olabileceği tahmin ediliyor.

Kanun tasarısının Mart ayına kadar Avrupa Parlamentosu'na sunulması ve Mart ayında da kanunun oylanması bekleniyor. Üye ülkeler kanun ile birlikte iki yıl içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda. Avrupa'da satış yapan üreticiler de üç yıl içerisinde gerekli şartlara uyacak. 

Birlik yeni kanun ile tüketici açısından gereksiz harcamaların ve maliyetlerin önüne geçmek istiyor. Kanundan Android ve Windows Phone üreticilerinin fazla etkilenmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle Apple'ın nasıl bir davranış sergileyeceği merak konusu.

http://www.androidauthority.com/eu-law-standard-battery-charger-mobile-devices-326418/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl en beğenilen
olmasi gerekende bu. oteki turlu uretici 10 tllik sarj cihazini 100tl ye satmakda hic bir sakinca gormuyor.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 5 yıl
Yıllardır her sene bu haber çıkar. Bir halt da olmaz. Umarım bu sefer AB, şirketleri yola getirebilir.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Litheart 5 yıl
Micro usb lightninge göre çok kullanışsız ters düz çalışmamasından dolayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 5 yıl
Eskiden ne güzeldi ya her dükkanda evde işte iki seçenek vardı.

İnce Uçlu şarjı olan var mı?
Kalın Uçlu şarjı olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl
Apple gibi firmaların başına iş gelecek ki anlasın. Burunlarının dikine gitmeyip çoğunluğa uysalar ölürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1A72C1774 5 yıl
bence avrupa direk appledan lightningin patentini alsın parasını da kendi versin sonra şirketlere bunu lisans bedeli almadan ücretsiz üretme hakkı versin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1A72C1774 5 yıl Guest-1A72C1774
ayzınhaym
bence avrupa direk appledan lightningin patentini alsın parasını da kendi versin sonra şirketlere bunu lisans bedeli almadan ücretsiz üretme hakkı versin


zamanında almadığı önlemin bedelini kendi ödesin
kendi mi alıntı yapınca bi hoş oldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SJess 5 yıl
telefonların güzel tamam da apple da kendisini bulunmaz hint kumaşı zannetmeyi bıraksa çook iyi olur jobs gittikten sonra apple bana pek sıcak gelmiyor...
Dünya markası isen Dünyaya uyacaksın ama apple para para para demekten vazgeçmezki insanlara yardımcı olsun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
apple kafasına göre uç değiştiriyor.bunun 3 olumsuz etkisi de kullanıcıya:

-dockstation gibi aksesuarlar alınıp 2 sene sonra uyumsuz hale geliyor
-apple istediği fiyattan aksesuar satıyor
-şarjı biten ve yanında adaptörü olmayan biri etraftan illaki "ince uçlu iphone şarjı" bulmak zorunda kalıyor.çoğu kez de bulamıyor

micro usb'yi sonuna kadar destekliyorum.tek kaliteli kabloyu apple üretmiyor piyasada.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 5 yıl
Elma için kötü haber.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 5 yıl
epıl kullanmıyorsanız zaten şu marka şarj aleti varmı sorusunu 3-4 senedir unutmuşsunuzdur.büyük pilli telefonlar düşük kapasiteli şarj aletleriylede şarj oluyo ha biraz süre uzuyor ama oluyor o acil anı atlatıyor.yüksek kapasiteli şarj aletini düşük pilli cihaza takıncada tel zaten ihtiyacı kadarını kullanır aşırısını pile basmaz.
ama epıl kullananlar yok kablo çiplimi yok kopukmu yok çakma bu datada sıkıntı oluyo bıdı bıdı paralarıyla rezil olup dahada alıyolar.kolaylık versin onlara allah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertce 5 yıl
Apple bu işi güzel yapıyor. Son yaptıgı baglantı şekli (lightining) micro usb ye göre cok pratik ve saglıklı. Bence standardı apple belirlemeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
yıllardır isteniyor ama çoğunluğu geçti gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 5 yıl
Böyle bir kanun çıkarsa diğer üreticiler lightning'e geçiyor demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Apple dava hazırlıklarına başladı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atillagoguslu 5 yıl
Abi Lightning gibi sık bir atanırım neden standart olmuyor. Hem de güvenlik koruması icinde geliyor. Sahte kabloları devredışı bırakıyor.
MicroUSB tasarımı çağ dışı kalıyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl atillagoguslu
"MicroUSB tasarımı çağ dışı kalıyor."

??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 5 yıl atillagoguslu
Hiç düşünemiyorum o güzelim iPhone'ların altında microUSB'yi

Şakası bile kötü be, Apple'ı bırakın diğer firmalarda da bana hep rahatsız edici gelmiştir microUSB girişi. MicroUSB tasarımının çağ dışı kalması konusunda sonuna kadar katılıyorum size.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1627 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, usb 3.1 ve usb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim