ABD Ordusu 35 yıllık tabancalardan vazgeçiyor

Amerikan Ordusu tarafından 1980lerden bu yana kullanılan emektar tabanca M9 yerini yeni tabancalar M17 ve M18'e bırakıyor. Sig Sauer şirketi tarafından üretilen bu tabancaların kullanım kolaylığını yanı sıra isabet oranının da M9'a oranla oldukça başarılı olduğu söyleniyor.

İlk olarak Fort Campell üssünde görev yapan 101. Hava İndirme Birliği birliğine teslim edilen silahlar askerlerden geçer not aldı. 9x19'luk M17 ismini 17 mermi kapasitesinden alıyor. 50 metrelik etkili menzili bulunan tabancanın boş ağırlığı 833 gram olarak belirtiliyor. Yaklaşık 500.000 adet üretilecek olan tabancaların ABD ordusunun son zamanlarda nicelik bakımından en büyük değişim projesi olarak görülüyor.

1980lerden bu güne kullanılmakta olan M9 Barretta'dan daha hafif ve daha kullanışlı olan M17, ABD Ordusu askerleri tarafından denendi ve başarılı bulundu.

İlk teslimatlarına başlanan tabancaların kısa sürede tüm personele dağıtılması planlanıyor.