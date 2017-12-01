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Şu anda 1 kişi burada

ABD Ordusu 35 yıllık tabancalardan vazgeçiyor

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, 1980lerden bu yana kullanılmakta olan M9 tabancalarını yeni üretilen ve daha başarılı olduğu iddia edilen M17 ve M18'lerle değiştiriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Amerikan Ordusu tarafından 1980lerden bu yana kullanılan emektar tabanca M9 yerini yeni tabancalar M17 ve M18'e bırakıyor. Sig Sauer şirketi tarafından üretilen bu tabancaların kullanım kolaylığını yanı sıra isabet oranının da M9'a oranla oldukça başarılı olduğu söyleniyor.
İlk olarak Fort Campell üssünde görev yapan 101. Hava İndirme Birliği birliğine teslim edilen silahlar askerlerden geçer not aldı. 9x19'luk M17 ismini 17 mermi kapasitesinden alıyor. 50 metrelik etkili menzili bulunan tabancanın boş ağırlığı 833 gram olarak belirtiliyor. Yaklaşık 500.000 adet üretilecek olan tabancaların ABD ordusunun son zamanlarda nicelik bakımından en büyük değişim projesi olarak görülüyor.
1980lerden bu güne kullanılmakta olan M9 Barretta'dan daha hafif ve daha kullanışlı olan M17, ABD Ordusu askerleri tarafından denendi ve başarılı bulundu.
İlk teslimatlarına başlanan tabancaların kısa sürede tüm personele dağıtılması planlanıyor. 

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zymrdvn 1 yıl
Canik TP9 SFx Amerika'da 2017 yılının tabancası seçildi. Harika bir model.
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OverClocK1ng 1 yıl
Sig Sauer'i çok iyi buluyorum.
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zymrdvn 1 yıl
Canik TP9 SFx Amerika'da 2017 yılının tabancası seçildi. Harika bir model.
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ceo-tr 1 yıl
p320 modelini yani M17 yi abd ordusu zaten 2014 yılından beri kullanıyor? hickok abinin youtubede videosu bile var.
hatta birkaç videosu var buldum ekleyeyim.
youtube.com/...
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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sniper23 1 yıl ceo-tr
ceo-tr

p320 modelini yani M17 yi abd ordusu zaten 2014 yılından beri kullanıyor? hickok abinin youtubede videosu bile var.

hatta birkaç videosu var buldum ekleyeyim.

youtube.com/...

youtube.com/...


XM17 Modular Handgun System competition

diye bir şey var. Sizin dediğiniz Sivil versiyon, askeri versiyona M17 ve M18 deniyor. Daha modüler bir şey.
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