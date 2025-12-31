ASELFLIR-600 seri üretime geçti: “Gökyüzünde uçan teleskop”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektro-optik sistemler alanındaki en ileri çözümlerinden biri olan ASELFLIR-600 Elektrooptik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi için seri üretim süreci resmen başladı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin, devam eden test ve entegrasyon faaliyetlerinin ardından 2026 yılı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

150 kilometrenin ötesinde tespit

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA İstanbul’a yaptığı açıklamalarda ASELFLIR ailesinin geldiği noktaya dikkat çekti. Akyol, halen aktif olarak görev yapan ASELFLIR-500’ün 100 adetlik teslimatla hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde başarıyla kullanıldığını vurgularken ASELFLIR-600 ile artık fark yaratan noktaya geldiklerini söyledi. Akyol, sistemi “gökyüzünde uçan bir teleskop” olarak tanımladı.

Akyol, “ASELFLIR-600 da uçuşlar devam ediyor. Uçuşlarının önemli bir aşamasını geride bıraktık ve şu anda da belli adette seri üretime başladık. Dolayısıyla önümüzdeki yıl envanterde göreceksiniz ASELFLIR-600'ü” ifadelerini kullandı.

ASELFLIR-600’ün sunduğu yeteneklerin yalnızca çözünürlük artışıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Akyol, 150 kilometrenin üzerindeki mesafelerde hedef tespiti kabiliyeti sağlandığını ifade etti. Bu özelliklerin, mevcut sistemlere kıyasla ciddi bir sıçramaya işaret ettiğini belirten Akyol, ASELFLIR-600’ün “oyun değiştirici teknoloji” tanımını tam anlamıyla doldurduğunu dile getirdi.

Atina’yı görebilecek

ASELSAN ve Baykar iş birliğiyle 13 Aralık’ta AKINCI SİHA üzerinde ASELFLIR-600 kullanılarak performans testi gerçekleştirilmişti. Bu testte sistem, 200 kilometreye varan mesafelerden yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sağlamayı başardı. Bu seviye, teorik olarak İzmir semalarından Yunanistan’ın başkenti Atina’nın görüntülenebilmesini mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör ASELFLIR-600, özellikle HALE sınıfı İHA, SİHA ve TİHA platformları ile ağır sınıf taarruz helikopterleri için tasarlanan, 25 inçlik ortak optik açıklığa sahip bir elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, 325 mm çapında giriş aynasına sahip ortak optik mimarisi sayesinde üstün menzil performansı sunuyor.

Sensör tarafında ASELFLIR-600; 1920x1080 çözünürlükte HD Day TV kamerası, 1280x1024 çözünürlüklü MWIR orta dalga kızılötesi kamera ve yine 1280x1024 çözünürlüklü SWIR kısa dalga kızılötesi kamera ile görev yapıyor. Tüm bu algılayıcılar, tek ve hatta değiştirilebilir birim mimarisiyle entegre çalışıyor.

Sistem, keşif ve gözetlemenin ötesinde hedefleme görevlerinde de kapsamlı kabiliyetler sunuyor. Lazer nokta izleyici (LST), lazer mesafe ölçer (LRF) ve lazer işaretleme/aydınlatma birimi (LPI) sayesinde hedeflerin hassas biçimde işaretlenmesi mümkün hale geliyor. Buna ek olarak çoklu hedef takibi ve yüksek doğrulukta hedef konumu belirleme özellikleriyle öne çıkıyor.

