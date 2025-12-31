Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELFLIR-600 seri üretime geçti: “Gökyüzünde uçan teleskop”

    ASELSAN’ın yeni nesil elektro-optik sistemi ASELFLIR-600 seri üretime geçti. 200 km’ye varan menzili ve gelişmiş lazer yetenekleriyle sistemin 2026’da envantere girmesi planlanıyor.

    ASELFLIR-600 seri üretime geçti: “Gökyüzünde uçan teleskop” Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektro-optik sistemler alanındaki en ileri çözümlerinden biri olan ASELFLIR-600 Elektrooptik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi için seri üretim süreci resmen başladı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemin, devam eden test ve entegrasyon faaliyetlerinin ardından 2026 yılı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

    150 kilometrenin ötesinde tespit

    Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA İstanbul’a yaptığı açıklamalarda ASELFLIR ailesinin geldiği noktaya dikkat çekti. Akyol, halen aktif olarak görev yapan ASELFLIR-500’ün 100 adetlik teslimatla hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde başarıyla kullanıldığını vurgularken ASELFLIR-600 ile artık fark yaratan noktaya geldiklerini söyledi.  Akyol, sistemi “gökyüzünde uçan bir teleskop” olarak tanımladı.

    Akyol, “ASELFLIR-600 da uçuşlar devam ediyor. Uçuşlarının önemli bir aşamasını geride bıraktık ve şu anda da belli adette seri üretime başladık. Dolayısıyla önümüzdeki yıl envanterde göreceksiniz ASELFLIR-600'ü” ifadelerini kullandı.

    ASELFLIR-600’ün sunduğu yeteneklerin yalnızca çözünürlük artışıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Akyol, 150 kilometrenin üzerindeki mesafelerde hedef tespiti kabiliyeti sağlandığını ifade etti. Bu özelliklerin, mevcut sistemlere kıyasla ciddi bir sıçramaya işaret ettiğini belirten Akyol, ASELFLIR-600’ün “oyun değiştirici teknoloji” tanımını tam anlamıyla doldurduğunu dile getirdi.

    Atina’yı görebilecek

    ASELSAN ve Baykar iş birliğiyle 13 Aralık’ta AKINCI SİHA üzerinde ASELFLIR-600 kullanılarak performans testi gerçekleştirilmişti. Bu testte sistem, 200 kilometreye varan mesafelerden yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sağlamayı başardı. Bu seviye, teorik olarak İzmir semalarından Yunanistan’ın başkenti Atina’nın görüntülenebilmesini mümkün kılıyor.

    ASELFLIR-600 seri üretime geçti: “Gökyüzünde uçan teleskop” Tam Boyutta Gör
    ASELFLIR-600, özellikle HALE sınıfı İHA, SİHA ve TİHA platformları ile ağır sınıf taarruz helikopterleri için tasarlanan, 25 inçlik ortak optik açıklığa sahip bir elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, 325 mm çapında giriş aynasına sahip ortak optik mimarisi sayesinde üstün menzil performansı sunuyor.

    Sensör tarafında ASELFLIR-600; 1920x1080 çözünürlükte HD Day TV kamerası, 1280x1024 çözünürlüklü MWIR orta dalga kızılötesi kamera ve yine 1280x1024 çözünürlüklü SWIR kısa dalga kızılötesi kamera ile görev yapıyor. Tüm bu algılayıcılar, tek ve hatta değiştirilebilir birim mimarisiyle entegre çalışıyor.

    Sistem, keşif ve gözetlemenin ötesinde hedefleme görevlerinde de kapsamlı kabiliyetler sunuyor. Lazer nokta izleyici (LST), lazer mesafe ölçer (LRF) ve lazer işaretleme/aydınlatma birimi (LPI) sayesinde hedeflerin hassas biçimde işaretlenmesi mümkün hale geliyor. Buna ek olarak çoklu hedef takibi ve yüksek doğrulukta hedef konumu belirleme özellikleriyle öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    matador lastik yorum arka koltukta emniyet kemeri olmayan araçlar linea kapı hoparlörü kaç cm modiwake 100 mg kullanıcı yorumları auto hold nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum