    ALTAY Tankı’nın yerli BATU motorunda kritik gelişme

    ALTAY ana muharebe tankı için geliştirilen yerli ve milli BATU motoru fabrika kabul testlerini tamamladı. Bu adım, tankın hareket kabiliyetinin tamamen yerlileştirilmesi yolunda kritik önem taşıyor.

    Türkiye’nin ana muharebe tankı ALTAY için BMC Power tarafından geliştirilen BATU motorunda kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında BATU motorunun fabrika kabul faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

    BATU'da önemli gelişme

    SSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, BATU motoru için planlanan kabul testleri takvime uygun şekilde sonuçlandırıldı. Motorun ana sistemlerine yönelik bu sürecin tamamlanmasının ardından ALTAY’ın hareket kabiliyetinde kritik rol oynayan diğer alt bileşenlere odaklanıldı. ALTAY Tankı’nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen BATU motoru, yüksek hareket kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve uzun hizmet ömrü kriterleri temel alınarak tasarlandı. Motorun, yüksek irtifa ve zorlu iklim koşullarında görev yapabilecek şekilde geliştirildiği, yapılan testlerde bu alanlarda üstün performans sergilediği ifade ediliyor.

    Tankın mobilitesini sağlayan BATU Güç Grubu, motorun yanı sıra transmisyon ve soğutma paketi bileşenlerinden oluşuyor. Motorun kabul sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yerli transmisyonun test ve kalifikasyon faaliyetleri proje kapsamında öncelikli başlık haline geldi. Yetkililer, transmisyona yönelik çalışmaların da planlandığı şekilde devam ettiğini vurguluyor.

    SSB Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. ALTAY’ın hareket kabiliyetinin tam olarak yerlileştirilmesi için gerekli olan transmisyonun geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu başarıyı bir nihai nokta olarak değerlendirmiyor, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz.”

    250 ALTAY envantere girecek

    ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesi kapsamında toplam 250 adet tankın üretimi planlanıyor. Bu araçların 85 adedi T1, 165 adedi ise T2 konfigürasyonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Teslimat planına göre 2025 yılında Güney Kore güç grubuna sahip T1 konfigürasyonundaki ilk ALTAY’lardan 3 adet teslim edildi. Bu sayının 2026’da 11, 2027’de 41 ve devam eden süreçte 30 adet olacak şekilde artması öngörülüyor. Böylece T1 konfigürasyonunda toplam 85 tankın üretimi tamamlanacak.

    2028 yılından itibaren T2 konfigürasyonuna geçilmesi planlanıyor. Bu aşamada ilave 165 adet ALTAY Tankı üretilerek envantere kazandırılacak ve proje tamamlandığında toplam 250 ALTAY Tankı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuş olacak.

