    2,6 milyar euroluk ihracat: HÜRJET, İspanya'nın eğitim uçağı oldu

    Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından seçildi. TUSAŞ–Airbus iş birliğiyle imzalanan anlaşma, savunma sanayii için tarihi bir ihracat başarısı oldu.

    2,6 milyar euroluk ihracat: HÜRJET, İspanya'nın eğitim uçağı oldu Tam Boyutta Gör
    İspanya Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere HÜRJET Jet Eğitim Uçağı tercih edildi. Program çerçevesinde TUSAŞ-Airbus ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında sözleşme imzalandı.

    TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET’lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036’ya kadar devam etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmayı “tarihi bir ihracat başarısı” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

    “HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edildi. Bu adım, Türk savunma sanayisinin güvenilen ve tercih edilen bir ihracatçı konumuna ulaştığının somut göstergesidir.”

    Görgün, toplam 2,6 milyar euroluk proje bütçesine sahip program kapsamında yalnızca uçak teslim edilmeyeceğini; aynı zamanda ileri seviye muharip pilot eğitim mimarisi, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarının da pakete dahil olduğunu vurguladı.

