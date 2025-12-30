Trump: Türkiye'ye F-35'leri satmayı ciddi şekilde düşünüyoruz

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Türkiye ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Trump’a Türkiye’ye F-35 satışındaki son durumu sorması üzerine Trump, “Türkiye’ye F-35 satışını çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

ABD Başkanı Trump, “Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak, söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığı olup olmadığı yönündeki sorusuna Trump, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) de ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun çıkmayacak. Bir sorun yaşamayacağız." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, "Suriye'nin çok kötü bir lideri olan (Beşşar Esed'i) ortadan kaldırmada büyük yardımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bunu unutmayın. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgüyü hak ediyor. Bibi de buna katılıyor." dedi.

Türkiye, S-400'leri iade etmeyi düşünüyor

Bloomberg’in iki hafta önceki haberinde Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı satın alabilmek için S-400 hava savunma füzelerini Rusya’ya iade etmeyi değerlendirdiği iddiası ortaya atıldı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, konuyla ilgili olarak, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeye her zamankinden daha yakın olduğunu ve sorunun ilerleyen dört ila altı ay içinde çözülebileceğini açıkladı.

Türkiye, 2017 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Türkiye için 6 adet F-35A üretilmişti. Bu uçaklar Türkiye’ye teslim edilmedi. Yaklaşık 6 senedir ABD’de depoda bekletiliyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşması halinde bu uçaklar Türkiye’ye teslim edilecek. Türkiye, F-35'lerdeki belirsizlik nedeniyle 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi verdi.

