Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İnsansız savaş uçağı KIZILELMA, 2026 ilk çeyreğinde TSK envanterine girecek

    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, önümüzdeki birkaç ay içerisinde TSK'ya teslim edilecek. Türkiye'nin savaş uçağı filosuna ilk defa "insansız" uçak eklenecek.

    KIZILELMA, 2026 ilk çeyreğinde TSK’ya teslim edilecek Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirlen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA envantere girmek için gün sayıyor. KIZILELMA, 2026’nın ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. KIZILELMA, hava-hava füzesiyle görüş ötesi bir hava hedefini başarıyla vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olma unvanını elinde bulunduruyor.

    İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, “Şu ana kadar 5 adet KIZILELMA prototipi ürettik. 2 adette seri üretim uçağını üretmiş durumdayız. 2026 yılının ilk çeyreğinde hava aracımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterine teslim etmiş olacağız" dedi.

    KIZILELMA için pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Pilotluk eğitimleri 5 ay teknisyenlik eğitimleri ise 4 ay sürüyor. KIZILELMA yapay zeka destekli uçuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Kalkış ve inişlerde 2 pilot görev yaparken, görev esnasında bir pilot yeterli oluyor.

    KIZILELMA, 2026 ilk çeyreğinde TSK’ya teslim edilecek Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın özelliklerinden bahseden Akar, "Biz uçağımızı insansız savaş uçağı olarak adlandırıyoruz. Hava aracımız 10 metre kanat açıklığına sahiptir. Kıyaslamak gerekirse yaklaşık bir F-16 hava aracı boyutunda bir savaş uçağıdır. 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Faydalı yük kapasitesi 1.5 tondur. Yaklaşık 3 saat hava da kalış süresine sahiptir. Hava aracımızın üzerinde 8 adet mühimmat yükleme istasyonu vardır. Bunlardan 6 adeti kanat altında 2 adeti gövde içerisindedir.” dedi.

    Bugüne kadar 110 adet AKINCI TİHA teslim edildiğini açıklayan Akar, bu sene 10 yeni teslimatın gerçekleşeceğini vurgulayarak, "AKINCI hava aracında 110 adet hava aracını hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere teslimini gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bu rakam yıl sonu itibariyle bu rakam 120'ye çıkacak." ifadelerini kullandı

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankarada en ucuz gross market hangisi cl ne demek 15 bin tl telefon önerisi 2025 linea beyaz duman otomatik vites kilitlenmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum