İnsansız savaş uçağı KIZILELMA, 2026 ilk çeyreğinde TSK envanterine girecek

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirlen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA envantere girmek için gün sayıyor. KIZILELMA, 2026’nın ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. KIZILELMA, hava-hava füzesiyle görüş ötesi bir hava hedefini başarıyla vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olma unvanını elinde bulunduruyor.

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, “Şu ana kadar 5 adet KIZILELMA prototipi ürettik. 2 adette seri üretim uçağını üretmiş durumdayız. 2026 yılının ilk çeyreğinde hava aracımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterine teslim etmiş olacağız" dedi.

KIZILELMA için pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Pilotluk eğitimleri 5 ay teknisyenlik eğitimleri ise 4 ay sürüyor. KIZILELMA yapay zeka destekli uçuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Kalkış ve inişlerde 2 pilot görev yaparken, görev esnasında bir pilot yeterli oluyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın özelliklerinden bahseden Akar, "Biz uçağımızı insansız savaş uçağı olarak adlandırıyoruz. Hava aracımız 10 metre kanat açıklığına sahiptir. Kıyaslamak gerekirse yaklaşık bir F-16 hava aracı boyutunda bir savaş uçağıdır. 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Faydalı yük kapasitesi 1.5 tondur. Yaklaşık 3 saat hava da kalış süresine sahiptir. Hava aracımızın üzerinde 8 adet mühimmat yükleme istasyonu vardır. Bunlardan 6 adeti kanat altında 2 adeti gövde içerisindedir.” dedi.

Bugüne kadar 110 adet AKINCI TİHA teslim edildiğini açıklayan Akar, bu sene 10 yeni teslimatın gerçekleşeceğini vurgulayarak, "AKINCI hava aracında 110 adet hava aracını hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere teslimini gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bu rakam yıl sonu itibariyle bu rakam 120'ye çıkacak." ifadelerini kullandı

