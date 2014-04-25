ABD Silahlı Kuvvetleri ve Sikorsky, karadan yönetilebilen helikopter modeli Black Hawk için ilk uçuş testini tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ve dünyaca ünlü havacılık firması Sikorsky, kargo taşımacılığı amacıyla geliştirilen karadan yönetilebilir helikopter modeli Black Hawk için ilk uçuş testini tamamladıklarını duyurdu.

Sikorsky'nin İnsanlı / İnsansız Hava İkmal ya da kısaca MURAL programı kapsamında geliştirilen ve Matrix Teknolojisi ile Ground Control Station (GCS) birimleriyle yerde bulunan personel tarafından kontrol edilerek ilk uçuşunu gerçekleştiren "Optionally Piloted (İsteğe bağlı olarak yönlendirilebilir) Black Hawk" helikopter modeli, bu uçuş ile ordunun otonom kargo nakliye işlemleri için önemli bir adıma da imza atmayı başardı. Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Sikorsky Araştırma ve Mühendislik Başkan Yardımcısı Mark Miller, otonom Black Hawk'ların komutanlara mürettebatlı veya mürettebatsız işlemleri belirlemek için esneklik sağlayacağını, bu sayede de mürettebatın dinlenme gereksinimleri korurken taşıma amaçlı sorti miktarının arttırılabileceğini söyledi.

Gerçekleştirilen bu önemli adımı daha çok 2013 Temmuz ayında tanıttıkları dikey kalkış ve iniş temelli akıllı uçuş sistemi Matrix'e bağlayan Sikorsky ise, esas amaçlarının Black Hawk gibi helikopter modellerine daha otonom kontrol özellikleri kazandırmak, pilot yorgunluğundan dolayı oluşan hataları önlemek ve görev esnekliğini ile sayısını ciddi oradan arttırmak olduğunu belirtti.

Tam otonom kargo taşımacılığı için araştırma geliştirme safhası devam eden otonom taşıma sistemi hakkında Sikorsky'nin hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.sikorsky.com/About+Sikorsky/News/Press+Details?pressvcmid=c93330edb8185410VgnVCM1000004f62529fRCRD