ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı

''Boğucu Düzenlemeleri Kaldırıyoruz''
FCC’nin Başkanı Ajit Pai ise yaptığı açıklamayla tüketicilerin çevrimiçi gizliliğinin tutarlı ve kapsamlı bir çerçeve ile korunmasını sağlamak için Federal Ticaret Komisyonu’yla birlikte çalışacaklarını söyleyerek yeni düzenlemenin endişelendirecek bir yanı olmadığını açıkladı. Tabi bu açıklamanın bir benzeri daha önce yasayı hazırlayan Senato üyeleri tarafından da yapılmış ve internet düzenlemelerinin kullanıcılar için boğucu olduğu bu nedenle kaldırılması gerektiği ifade edilmişti ancak eleştirilerin boyutuna bakıldığı zaman kullanıcıların aynı fikirde olduğu pek de söylenemez.
Şimdi yasanın yürürlüğe girmesi için son olarak Başkan Donald Trump’ın imzası gerekiyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla yasayı onaylayacağını aktaran Trump’ın birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2017/03/28/us-house-votes-to-let-isps-sell-your-browser-history/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle