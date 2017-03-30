ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı

Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu, geçen yıl Federal İletişim Kurulu(FCC) tarafından hazırlanan ve internet kullanıcılarının tarayıcı geçmişleri gibi hassas verilerinin internet servis sağlayıcıları tarafından diğer şirketlerle paylaşılmasının önüne geçen(sadece kullanıcı onayıyla paylaşılmasınıdüzenleyen) yasanın yürürlükten kaldırılmasını onaylamıştı. Onay kararın ardından kullanıcıların verilerinin sosyal medya ve reklam şirketlerine satılmasına zemin hazırlayan yasa şiddetli bir şekilde eleştirilse de bugün yasa Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı.

Yasa, Temsilciler Meclisi’nde 205 ret oyuna karşılık 215 kabul oyu gibi çok da yüksek bir kabul oranına ulaşmadan onaylanırken Elektronik Serhat Vakfı(EFF) yaptığı açıklamayla düzenlemeye olan tepkisini tekrar dile getirdi ve yasa yürürlüğe girerse(yani kullanıcıları koruyan eski düzenleme kaldırılırsa) Cox, Comcast, Time Warner, AT & T ve Verizon gibi internet servis sağlayıcısı olan şirketlerin verileri toplamak, kullanmak ve satmak için tamamen özgür olacağını dile getirdi. Bu durumun da kullanıcıları verilerini korumak için ücretli VPN hizmetlerinden faydalanmaya iteceğinin altını çizdi.

''Boğucu Düzenlemeleri Kaldırıyoruz''

FCC’nin Başkanı Ajit Pai ise yaptığı açıklamayla tüketicilerin çevrimiçi gizliliğinin tutarlı ve kapsamlı bir çerçeve ile korunmasını sağlamak için Federal Ticaret Komisyonu’yla birlikte çalışacaklarını söyleyerek yeni düzenlemenin endişelendirecek bir yanı olmadığını açıkladı. Tabi bu açıklamanın bir benzeri daha önce yasayı hazırlayan Senato üyeleri tarafından da yapılmış ve internet düzenlemelerinin kullanıcılar için boğucu olduğu bu nedenle kaldırılması gerektiği ifade edilmişti ancak eleştirilerin boyutuna bakıldığı zaman kullanıcıların aynı fikirde olduğu pek de söylenemez.

Şimdi yasanın yürürlüğe girmesi için son olarak Başkan Donald Trump’ın imzası gerekiyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla yasayı onaylayacağını aktaran Trump’ın birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/03/28/us-house-votes-to-let-isps-sell-your-browser-history/