    Onay verildi: Starlink uydu sayısını 15 bine çıkıyor

    FCC, SpaceX’in 7.500 ek Starlink Gen2 uydusu daha fırlatmasına onay verdi. Toplam yetki 15 bine çıkarken yeni nesil uydular, küresel internet ve uydu üzerinden mobil kapsama sunacak.

    Onay verildi: Starlink uydu sayısını 15 bine çıkıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX’in ikinci nesil Starlink (Gen2) uydu ağını genişletme planlarına önemli bir onay verdi. 10 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamayla, şirketin 7.500 adet ikinci nesil (Gen2) Starlink uydusunu daha fırlatmasına resmen izin verildi. Daha önce verilen yetkilendirmelerle birlikte SpaceX, artık toplam 15.000 Gen2 Starlink uydusunu dünya genelinde konuşlandırabilecek.

    Kapsama genişleyecek

    FCC tarafından yayımlanan kararda, bu genişlemenin küresel ölçekte yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca yeni yetkilendirme sayesinde uzaydan sağlanan mobil kapsama ve tamamlayıcı hücresel hizmetlerin de önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.

    Komisyonun onayı, yalnızca uydu sayısındaki artışla sınırlı kalmadı. FCC, SpaceX’e Gen2 Starlink uydularını gelişmiş tasarımlar ve en yeni teknolojilerle güncelleme izni verdi. Bu kapsamda uydular Ku, Ka, V, E ve W bantlarında çalışabilecek ve hem Sabit Uydu Hizmeti (FSS) hem de Mobil Uydu Hizmeti (MSS) desteği sunacak.

    FCC, önceki düzenlemelerde kapasiteyi sınırlayan ve örtüşen kapsama alanlarını engelleyen bazı eski gereklilikleri de kaldırdı. Böylece SpaceX, 340 kilometre ile 485 kilometre arasında değişen irtifalarda yeni yörünge katmanları ekleyerek kapsama alanını ve ağ performansını optimize edebilecek. Bu esneklik, Starlink ağının hem yoğun nüfuslu bölgelerde hem de erişimi zor alanlarda daha verimli çalışmasının önünü açıyor. Şirket, bir süre önce 2026 yılı boyunca yaklaşık 4.400 mevcut Starlink uydusunu, yaklaşık 550 kilometre irtifadan yaklaşık 480 kilometre seviyesine indireceğini açıklamıştı.

    Uydu üzerinden telefon bağlantısı genişliyor

    Onay verildi: Starlink uydu sayısını 15 bine çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Gen2 uydular, SpaceX’in ABD dışındaki bölgelerde doğrudan hücresel bağlantı (direct-to-cell) sunabilmesini de mümkün kılacak. ABD içinde ise mevcut hücresel ağları tamamlayıcı nitelikte ek kapsama desteği sağlanması planlanıyor. Bu yaklaşım, özellikle altyapının sınırlı olduğu kırsal ve uzak bölgelerde iletişim sürekliliği açısından kritik görülüyor.

    ABD’de T-Mobile, Starlink altyapısını aktif olarak kullanırken SpaceX’in farklı ülkelerde de mobil operatörlerle iş birlikleri bulunuyor. Son FCC onayıyla birlikte, 15.000 Gen2 Starlink uydusunun tamamı hem sabit internet hem de mobil iletişim hizmetleri için kullanılabilecek.

    SpaceX, 15.000 uydu daha fırlatmak istiyor

    SpaceX’in planları mevcut genişlemeyle de sınırlı değil. Şirket, mobil hizmetlere özel tasarlanmış 15.000 yeni uydu daha fırlatmak istiyor. Bu sistem için Eylül 2025’te FCC’ye başvuru yapan SpaceX, yeni nesil ağın sesli arama, mesajlaşma ve yüksek hızlı veri iletişimini destekleyeceğini belirtti.

    Ancak bu başvuru, sektörde tartışmaları da beraberinde getirdi. Viasat ve Globalstar başta olmak üzere bazı uydu operatörleri, SpaceX’in bu ölçekte bir genişlemesinin yörünge ve frekans kaynaklarını tekelleştirebileceği gerekçesiyle FCC’ye itiraz dilekçeleri sundu. Viasat, bu planın diğer operatörler için rekabeti, yeniliği ve adil erişimi zedeleyeceğini savundu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/science/space/spacex-can-deploy-7500-more-starlink-gen2-satellites-with-fcc-approval-180000843.html https://arstechnica.com/tech-policy/2026/01/spacex-gets-fcc-permission-to-launch-another-7500-starlink-satellites/
