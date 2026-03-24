    ABD’den radikal karar: Yabancı üretim router’lar yasaklandı

    ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı üretim yeni router’ların ithalatını yasakladı. Karar mevcut cihazları etkilemezken pazarda büyük değişimlerin habercisi olarak görülüyor.

    ABD, yabancı üretim tüm router’ları yasakladı! Tam Boyutta Gör
    ABD’de telekomünikasyon otoritesi Federal İletişim Kurulu (FCC), siber güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yurt dışında üretilen yeni nesil tüketici sınıfı router’larının ithalatını yasaklama kararı aldı. Karar, yalnızca yeni satışları kapsarken mevcut kullanıcılar için herhangi bir zorunlu değişiklik öngörülmüyor.

    Yasak kapsamı son derece geniş

    FCC’nin açıkladığı düzenleme yalnızca belirli markaları değil, tüketici sınıfındaki tüm yabancı üretim router’ları kapsıyor. Kurumun tanımına göre bir cihazın yabancı üretim sayılması için yalnızca üretim değil, tasarım, geliştirme, montaj gibi süreçlerin herhangi birinin ABD dışında gerçekleşmiş olması yeterli kabul ediliyor.

    Kararın bu yönüyle ABD pazarında satışta olan birçok büyük üreticiyi doğrudan etkilemesi bekleniyor. TP-Link, Asus ve Netgear gibi markalar dahil olmak üzere piyasadaki router’ların büyük bölümü üretim süreçlerinin en az bir aşamasını ABD dışında gerçekleştiriyor.

    FCC, kullanıcıların mevcut cihazlarıyla ilgili endişelerini giderecek bir açıklama da yaptı. Buna göre halihazırda satın alınmış ve daha önce FCC tarafından onaylanmış router’ların kullanımına devam edilebilecek. Ancak yeni düzenleme sonrasında, bugüne kadar yetkilendirilmemiş yabancı üretim router’ların satışı mümkün olmayacak.

    FCC Başkanı Brendan Carr, kararla ilgili yaptığı açıklamada, yabancı üretim router’ların “kabul edilemez ulusal güvenlik riski” oluşturduğunun tespit edildiğini belirtti. Carr, bu nedenle söz konusu cihazların FCC’nin “Covered List” olarak bilinen riskli ekipmanlar listesine eklendiğini ifade etti.

    Pazarın büyük bölümü Çin kontrolünde

    Kararın arka planında, özellikle Çin bağlantılı teknoloji şirketlerine yönelik uzun süredir devam eden güvenlik endişeleri bulunuyor. Bu kapsamda TP-Link, son bir yıldır ABD hükümetinin yakın takibindeydi ve 2025 yılı sonunda birçok federal kurumun şirketle ilgili kısıtlama çağrısında bulunduğu biliniyor.

    ABD’deki ev tipi router pazarının önemli bir kısmının Çin bağlantılı üreticilerin elinde olduğu tahmin ediliyor. Verilere göre ABD router pazarının en az %60’ı Çin etkisi altındaki üreticiler tarafından kontrol ediliyor. Bu durum, alınan kararın sektörde geniş çaplı etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

    Dikkat çeken detaylardan biri de savunma tarafına tanınan ayrıcalık oldu. Düzenlemeye göre Pentagon tarafından güvenli kabul edilen router’lar için özel muafiyet uygulanabilecek. Bu istisna, özellikle askeri ve kritik devlet altyapılarında kullanılacak ekipmanlar için esneklik sağlıyor.

    FCC’nin bu hamlesi, yalnızca router’larla sınırlı kalmayabilir. FCC, Aralık ayında Çin yapımı tüm yeni model insansız hava araçlarının ithalatını yasaklayan benzer kurallar yayınlamıştı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 22 saat önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone eldiven modu azel isminin anlamı rks newlight 125 yorumlar peugeot 207 kronik sorunları internetsiz robot süpürge

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5
    Apple MacBook Pro M5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
