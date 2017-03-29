ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’yi kara listeden çıkarıyor

ABD Ticaret Bakanlığı daha önce de çeşitli konularda takip ettiği ve cezalandırdığı Çinli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi ZTE’ye son olarak birkaç hafta önce bugüne kadar bir ihracat kontrol davasında verilen en yüksek para cezası olan 1.19 milyar dolarlık ceza vermişti. ZTE, yurtdışına satışı sıkı denetlemelere bağlı ürünleri Kuzey Kore ve İran’a herhangi bir onay almaksızın satması sonucunda bu cezayı alırken delilleri yok etmek ve arkada hiçbir iz bırakmamak adına gösterdiği olağanüstü çaba, yetkililerin şirkete olan güvenini tamamen yok etmiş ve şirket kara listeye eklenmişti.

Tüm bu olumsuz duruma karşın ZTE; Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamayla şirketin 29 Mart’ta kara listeden çıkarılacağını duyurdu. ZTE CEO’su Zhao Xianming, şirketin gelecekte daha güvenilir davranacağını taahhüt ederken geçmişe sünger çektiklerini söyledi. Yaptıkları hataları kabul eden ve onlardan ders aldığını belirten Xianming, olumlu bir değişiklik yaparak uyumlu ve güvenilir bir ZTE imajı oluşturmak için çalışacaklarını dile getirdi.

5G Alanında Lider Olmayı Planlıyor

Xianming, bu açıklamayla birlikte şirketin gelecek planından da bahsetti ve ABD’deki ve diğer ülkelerdeki ortaklarla birlikte 5G alanında liderliği üstleneceklerini ve birkaç yıl içinde daha da büyük bir şirket haline geleceklerini açıkladı. CEO Xianming açıklamada Ticaret Bakanlığı’nın bu kararı almasında Bakanlığa bağlı çalışan Sanayi ve Güvenlik Bürosu’nun önemli katkılarının olduğunu söylese de verilen cezanın üzerinden daha 1 ay bile geçmeden şirketin kara listeden çıkarılmasının arkasında farklı nedenlerin de yatabileceği düşünülüyor.

Ay başında cezanın verilmesinin ardından konuşan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Wilbur L Ross ‘‘Oyun bitti. Yasaları ihlal edenlerin en ağır cezalarla karşı karşıya kalacağını tüm dünyaya duyuruyoruz’’ diyerek kararlı bir duruş gösterirken ZTE de bu ay başında yayınladığı mali sonuç raporunda, daha önce verilen cezalarının şirkete 2016 yılı için 300 milyon doların üstünde zarara neden olduğunu açıklamıştı.

http://www.zdnet.com/article/zte-removed-from-trade-blacklist-by-us-department-of-commerce/