Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’yi kara listeden çıkarıyor

Bu ayın başında ZTE’ye, satışı belirli onaylara bağlı ürünleri Kuzey Kore ve İran’a izinsiz sattığı için 1.19 milyar dolar ceza veren ABD Ticaret Bakanlığı, şirketi kara listeden çıkaracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,3b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

ABD Ticaret Bakanlığı daha önce de çeşitli konularda takip ettiği ve cezalandırdığı Çinli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi ZTE’ye son olarak birkaç hafta önce bugüne kadar bir ihracat kontrol davasında verilen en yüksek para cezası olan 1.19 milyar dolarlık ceza vermişti. ZTE, yurtdışına satışı sıkı denetlemelere bağlı ürünleri Kuzey Kore ve İran’a herhangi bir onay almaksızın satması sonucunda bu cezayı alırken delilleri yok etmek ve arkada hiçbir iz bırakmamak adına gösterdiği olağanüstü çaba, yetkililerin şirkete olan güvenini tamamen yok etmiş ve şirket kara listeye eklenmişti.

Tüm bu olumsuz duruma karşın ZTE; Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamayla şirketin 29 Mart’ta kara listeden çıkarılacağını duyurdu. ZTE CEO’su Zhao Xianming, şirketin gelecekte daha güvenilir davranacağını taahhüt ederken geçmişe sünger çektiklerini söyledi. Yaptıkları hataları kabul eden ve onlardan ders aldığını belirten Xianming, olumlu bir değişiklik yaparak uyumlu ve güvenilir bir ZTE imajı oluşturmak için çalışacaklarını dile getirdi.

5G Alanında Lider Olmayı Planlıyor

Xianming, bu açıklamayla birlikte şirketin gelecek planından da bahsetti ve ABD’deki ve diğer ülkelerdeki ortaklarla birlikte 5G alanında liderliği üstleneceklerini ve birkaç yıl içinde daha da büyük bir şirket haline geleceklerini açıkladı. CEO Xianming açıklamada Ticaret Bakanlığı’nın bu kararı almasında Bakanlığa bağlı çalışan Sanayi ve Güvenlik Bürosu’nun önemli katkılarının olduğunu söylese de verilen cezanın üzerinden daha 1 ay bile geçmeden şirketin kara listeden çıkarılmasının arkasında farklı nedenlerin de yatabileceği düşünülüyor.

Ay başında cezanın verilmesinin ardından konuşan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Wilbur L Ross ‘‘Oyun bitti. Yasaları ihlal edenlerin en ağır cezalarla karşı karşıya kalacağını tüm dünyaya duyuruyoruz’’ diyerek kararlı bir duruş gösterirken ZTE de bu ay başında yayınladığı mali sonuç raporunda, daha önce verilen cezalarının şirkete 2016 yılı için 300 milyon doların üstünde zarara neden olduğunu açıklamıştı.


http://www.zdnet.com/article/zte-removed-from-trade-blacklist-by-us-department-of-commerce/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
bence harika bir telefon tek kelime ile müthiş bravo zte ve çine ses harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumhurkey 2 yıl
ABD kendisi izin alıyormuymuş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl
Note 7 için elde patlayan kamera sensörleri çöp olmasın diye s8de kullandılar sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 2 yıl
Zte axon 7 gibi muhteşem bir telefonu 400 Euro ya sunduğu için Teşekkür ZTE ye. Android 7 güncellemesi geldi. Süper bir telefon olmuş. Zte gibi firmalara ihtiyaç var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 2 yıl
Telefon iyi hoş da; "Her şey yeniden başlıyor" başlığı saçma değil mi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xiaomi'den Hindistan çıkarması: 20.000 Hindistanlıya iş imkanı sunacak 2 yıl Ulaştırma Bakanı’ndan "ucuz internet" müjdesi! 2 yıl TÜMOSAN, kendi geliştirdiği iki dizel motoru duyurdu 2 yıl BTK Başkanı Sayan: Booking.com'u biz engellemedik, kendileri erişime kapattı 2 yıl Domino’s Pizza, siparişleri robotla teslim edecek 2 yıl Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Tesla çalışanı ırkçı muamele gördüğü gerekçesiyle şirkete dava açtı 2 yıl İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 3 2 yıl AMD Radeon RX 570 ekran kartı sızdırıldı 2 yıl ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ inceleme [Canlı Soru-Cevap ve iPhone 7 Plus Karşılaştırmalı] 2 yıl HTC U yeni amiral gemisi olabilir 2 yıl SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak 2 yıl Samsung Galaxy S8'in sahip olduğu 6 yeni özellik 2 yıl Samsung DeX aksesuarı detaylandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Plus ön inceleme 2 yıl Samsung Türkiye’de Ar-Ge merkezi açacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi karşınızda: Her şey yeniden başlıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’yi kara listeden çıkarıyor Sonraki Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu! 2 yıl Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı 2 yıl Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor 2 yıl Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 canlı yayını | Simultane tercüman eşliğinde 2 yıl Hyundai IONIQ ön inceleme: Türkiye'ye de geliyor! 2 yıl 31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi 2 yıl Jet kiralama uygulaması JetSmarter, bebekler için bağış programı başlatıyor 2 yıl Saf Android deneyimi neler vadediyor? 2 yıl LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2 2 yıl 60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir 2 yıl Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık 2 yıl Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak 2 yıl FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı 2 yıl Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi 2 yıl Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi 2 yıl Samsung, akıllı saatlere ikinci bir ekran ekliyor 2 yıl ABD’de kayıtlı drone sayısı uçakları ikiye katladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim