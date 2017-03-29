31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi

Hem uçak içinde elektronik cihazların kullanılamayacak olması hem de alt bagaja verilen eşyaların zarar görmesi riskine karşılık tereddüt yaşayan yolcuların bu tereddüdüne THY tarafından çeşitli çözümler üretilmeye çalışılmıştı. Hatta son gelen duyumlar arasında THY’nin özel bir çanta hazırlattığı yer almış, uçak içindeyse yolculara tablet dağıtılabileceği konuşulmuştu.
Tüm bunlar sürerken ticari bir kaygı gibi duran bu karara karşılık THY cephesinden yeni bir hamle geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 Mart’tan itibaren Amerika uçuşlarında tabletlerini ve bilgisayarlarını alt bagaja teslim eden yolculara ücretsiz Wi-Fi hizmeti verileceğini duyurdu. Kullanıcılar bu sayede telefonlarından yolculuk esnasında internet erişimine sahip olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu yasaklara kısa vadede çözüm olarak THY demiş ki: Al abi tablet, istiyorsan buradan gir.
Hesaplarının güvenliği düşünenler de girmesin o zaman. Bu hizmet sunulmasaydı giremeyeceklerdi zaten.
Neyini eleştiriyorsunuz anlamadım.