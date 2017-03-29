Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, kendi Twitter hesabından yaptığı duyuru ile 31 Mart’tan itibaren laptoplarını ve tabletlerini alt bagaja veren yolculara Wi-Fi ücretsiz olacak dedi.
2 yıl
5b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi
Tam Boyutta Gör

ABD ve İngiltere tarafından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere bir dizi yasak getirilmişti. Cep telefonundan büyük elektronik cihazların uçak içine el bagajı kapsamında sokulmasını kısıtlayan bu yasak, başta THY olmak üzere yetkililerce sert bir dille eleştirilmişti.

Hem uçak içinde elektronik cihazların kullanılamayacak olması hem de alt bagaja verilen eşyaların zarar görmesi riskine karşılık tereddüt yaşayan yolcuların bu tereddüdüne THY tarafından çeşitli çözümler üretilmeye çalışılmıştı. Hatta son gelen duyumlar arasında THY’nin özel bir çanta hazırlattığı yer almış, uçak içindeyse yolculara tablet dağıtılabileceği konuşulmuştu.

THY, yolcuların teslime ettiği elektronik eşyaları önce havalı paketlere yerleştiriyor, sonrasında görseldeki gibi valizlerin için yerleştirerek kargo bölümüne naklediyor.

Tüm bunlar sürerken ticari bir kaygı gibi duran bu karara karşılık THY cephesinden yeni bir hamle geldi.  THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 Mart’tan itibaren Amerika uçuşlarında tabletlerini ve bilgisayarlarını alt bagaja teslim eden yolculara ücretsiz Wi-Fi hizmeti verileceğini duyurdu. Kullanıcılar bu sayede telefonlarından yolculuk esnasında internet erişimine sahip olacak. 



 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dhuser 2 yıl en beğenilen
THY hizli cozum uretiyor guzel bir çaba takdir ettim
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mark Valley 2 yıl
Helal olsun
Yabancı ajanslar haber yapacaklar mı bakalım
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GATIRCAN 2 yıl
Yanlış yeri eleştiriyorsunuz. THY istemedi böyle bir kısıtlamayı. Yasağı getiren İngiltereyi, Amerikayı eleştireceğinize THY i eleştiriyorsunuz.
Bu yasaklara kısa vadede çözüm olarak THY demiş ki: Al abi tablet, istiyorsan buradan gir.
Hesaplarının güvenliği düşünenler de girmesin o zaman. Bu hizmet sunulmasaydı giremeyeceklerdi zaten.
Neyini eleştiriyorsunuz anlamadım.
Yanlış yeri eleştiriyorsunuz. THY istemedi böyle bir kısıtlamayı. Yasağı getiren İngiltereyi, Amerikayı eleştireceğinize THY i eleştiriyorsunuz.Bu yasakla...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ryujinjakka 2 yıl
Korumali valize para harcamaya gerek yok orda calisan iscilere 500 tl zam bu tur olaylar yasanmaz hemde iscin seni sever diye dusunuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vincent5555 2 yıl
mantıklı bir uygulama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih 2 yıl
Normalde uçaklarda internet olmuyor muydu arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hayırlı Olsun kullanıcılarımıza...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Yetersiz bir çaba...
Amerika nın bu aptal kararına daha sert cevaplar verilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GATIRCAN 2 yıl
Yanlış yeri eleştiriyorsunuz. THY istemedi böyle bir kısıtlamayı. Yasağı getiren İngiltereyi, Amerikayı eleştireceğinize THY i eleştiriyorsunuz.
Bu yasaklara kısa vadede çözüm olarak THY demiş ki: Al abi tablet, istiyorsan buradan gir.
Hesaplarının güvenliği düşünenler de girmesin o zaman. Bu hizmet sunulmasaydı giremeyeceklerdi zaten.
Neyini eleştiriyorsunuz anlamadım.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bravoecho 2 yıl
Bunu ciddi ciddi cozum sananlar ya kurumsal bir firmada calismamislar yada ust duzey bir yonetici mobilite anlaminda neye ihtiyac duyar pek bilgileri yok...
Napayim laptopumun olmadigi ucakta tabletten wifi baglantisini???
Bi de cozum diye thy mudur twiklemis...Vizyona gel, ongoruye gel...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Hiç yoktan iyidir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl
Mailinize sosyal medyanıza cep telefonunuzdan girersiniz. Dağıttıkları tabletlerle de internette gezinip video izler müzik dinlersiniz bu kadar basit.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 2 yıl Krone
Krone
Mailinize sosyal medyanıza cep telefonunuzdan girersiniz. Dağıttıkları tabletlerle de internette gezinip video izler müzik dinlersiniz bu kadar basit.

cücük kadar ekranı gören var göremeyen var. herkes 20 yaşında değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Dağıttıkları arkaplanında ne yüklü olduğu belli olmayan tabletlerle kendi mail, sosyal medya vs hesaplarıma gireceğim öyle mi?
THY'ye güvensem ve tabletlerin başta temiz bile olduğına inansam, önceki uçuşlarda diğer yolcular kimbilir neler yüklemiş olacaklar arka plana. Her uçuştan sonra tabletleri sıfırlayacaklar mı? Bu hangi yöntemler güvenilir şekilde mi yapılacak? Kim yapacak? Yapanlar güvenilir olacak mı?
"THY ile uçtum, mail şifrem/adresim çalındı.", "THY ile uçtum, twitter-facebook-instagram...şifrem/hesabım çalındı." haberlerini bol bol okuruz artık.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5033 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
THY, wi-fi ve
6 etiket daha uçakta internet bilal ekşi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl İnsanları işinden eden robotlar, ücretleri de düşürüyor 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 3 2 yıl AMD Radeon RX 570 ekran kartı sızdırıldı 2 yıl ABD Temsilciler Meclisi de internet verilerinin satılmasını onayladı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ inceleme [Canlı Soru-Cevap ve iPhone 7 Plus Karşılaştırmalı] 2 yıl HTC U yeni amiral gemisi olabilir 2 yıl SpaceX yarın tarihi bir ilke imza atıyor: İlk kez bir roket tekrar fırlatılacak 2 yıl Samsung Galaxy S8'in sahip olduğu 6 yeni özellik 2 yıl Samsung DeX aksesuarı detaylandı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Plus ön inceleme 2 yıl Samsung Türkiye’de Ar-Ge merkezi açacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi karşınızda: Her şey yeniden başlıyor 2 yıl ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE’yi kara listeden çıkarıyor 2 yıl Booking.com’un Türkiye faaliyetleri mahkeme kararıyla durduruldu! 2 yıl Çinli Tencent, Tesla’nın yüzde 5’ini satın aldı 2 yıl Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk otobüs filosu İzmir'de hizmete giriyor 2 yıl Sıfır otomobillere kur zammı geliyor: Fiyatlarda ciddi artış yaşanacak 2 yıl Samsung Galaxy S8 canlı yayını | Simultane tercüman eşliğinde 2 yıl Hyundai IONIQ ön inceleme: Türkiye'ye de geliyor! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi Sonraki Jet kiralama uygulaması JetSmarter, bebekler için bağış programı başlatıyor 2 yıl Saf Android deneyimi neler vadediyor? 2 yıl LG G6 günlük 50 bin adet üretiliyor, güvenlik ilk sırada 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2 2 yıl 60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir 2 yıl Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Yeni Hyundai i30’u en yetkili ağızdan dinledik, aracı kısa bir rotada kullandık 2 yıl Call of Duty’nin yeni oyunu İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak 2 yıl FBI’dan kontrol dışı gözetleme: 117 Milyon Amerikalının yüzü FBI’da kayıtlı 2 yıl Bilim insanları ıspanak yaprağını atan bir kalbe çevirdi 2 yıl Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi 2 yıl Samsung, akıllı saatlere ikinci bir ekran ekliyor 2 yıl ABD’de kayıtlı drone sayısı uçakları ikiye katladı 2 yıl Spider Man Homecoming’in yeni fragmanı paylaşıldı 2 yıl Bozankaya ve Karsan, yerli elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi 2 yıl Windows 10 Creators Update'i şimdi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz! [Güncellendi] 2 yıl Lexar’dan dayanıklılık odaklı flash bellekler 2 yıl Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendirecek 2 yıl iOS 10.3 güncellemesi dağıtıma başladı 2 yıl Türk savunma sanayiinden ihracata 6 milyar dolarlık dev katkı beklentisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim