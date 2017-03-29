31 Mart’tan itibaren THY’de ücretsiz Wi-Fi dönemi

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ABD ve İngiltere tarafından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere bir dizi yasak getirilmişti. Cep telefonundan büyük elektronik cihazların uçak içine el bagajı kapsamında sokulmasını kısıtlayan bu yasak, başta THY olmak üzere yetkililerce sert bir dille eleştirilmişti.

Hem uçak içinde elektronik cihazların kullanılamayacak olması hem de alt bagaja verilen eşyaların zarar görmesi riskine karşılık tereddüt yaşayan yolcuların bu tereddüdüne THY tarafından çeşitli çözümler üretilmeye çalışılmıştı. Hatta son gelen duyumlar arasında THY’nin özel bir çanta hazırlattığı yer almış, uçak içindeyse yolculara tablet dağıtılabileceği konuşulmuştu.

THY, yolcuların teslime ettiği elektronik eşyaları önce havalı paketlere yerleştiriyor, sonrasında görseldeki gibi valizlerin için yerleştirerek kargo bölümüne naklediyor.

Tüm bunlar sürerken ticari bir kaygı gibi duran bu karara karşılık THY cephesinden yeni bir hamle geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 Mart’tan itibaren Amerika uçuşlarında tabletlerini ve bilgisayarlarını alt bagaja teslim eden yolculara ücretsiz Wi-Fi hizmeti verileceğini duyurdu. Kullanıcılar bu sayede telefonlarından yolculuk esnasında internet erişimine sahip olacak.





