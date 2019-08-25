ABD başkanı Trump, Çin'e uygulanan vergi tariflerinin arttırıldığını açıkladı

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı gittikçe kızışıyor. Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ithalatına yeni vergi tarifeleri getirmesi üzerine, ABD başkanı Donald Trump Çin ürünlerine uygulanan yeni ithalat vergi tarifesini açıkladı.

İpler gerilmeye devam ediyor

Yapılan açıklamalara göre 1 Ekim’den itibaren şu anda yüzde 25'ten vergilendirilen Çin'den gelen 250 milyar dolarlık mal ve ürün yüzde 30’dan vergilendirilecek. Ayrıca, 1 Eylül’den itibaren de yüzde 10’la vergilendirilen 300 milyar dolarlık Çin ürünleri yüzde 15’ten vergilendirilecek.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1165005929831702529

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Donald Trump ayrıca ABD şirketlerindeniçin alternatifler bulmalarını istedi. Yaşanan bu gelişmenin ardından iseve diğer teknoloji şirketlerinin hisselerindeyaşandı. Gittikçe tırmanan ABD-Çin ticaret savaşının önümüzdeki günlerdeulaşacağı ise şimdilik muamma.