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ABD başkanı Trump, Çin'e uygulanan vergi tariflerinin arttırıldığını açıkladı

ABD ve Çin arasında uzun bir süredir devam eden ticaret savaşı, başkan Donald Trump'ın Çin ürünlerine yönelik vergi tarifesinin arttırıldığını açıklamasıyla birlikte tam hız devam ediyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı gittikçe kızışıyor. Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ithalatına yeni vergi tarifeleri getirmesi üzerine, ABD başkanı Donald Trump Çin ürünlerine uygulanan yeni ithalat vergi tarifesini açıkladı.

İpler gerilmeye devam ediyor

Yapılan açıklamalara göre 1 Ekim’den itibaren şu anda yüzde 25'ten vergilendirilen Çin'den gelen 250 milyar dolarlık mal ve ürün yüzde 30’dan vergilendirilecek. Ayrıca, 1 Eylül’den itibaren de yüzde 10’la vergilendirilen 300 milyar dolarlık Çin ürünleri yüzde 15’ten vergilendirilecek.
Donald Trump ayrıca ABD şirketlerinden Çin operasyonları için alternatifler bulmalarını istedi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Apple, Amazon ve diğer teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Gittikçe tırmanan ABD-Çin ticaret savaşının önümüzdeki günlerde hangi boyutlara ulaşacağı ise şimdilik muamma.


https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1165005929831702529 Yorum Yaz
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