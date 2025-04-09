ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Çin ise geri adım atmayacak

- S&P 500 sert düştü
- Çin'den misilleme sözü
- Küresel resesyon ihtimali yüzde 60
- En nihayetinde tüketiciye etkisi fiyat artışı olacak
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S&P 500 sert düştü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 104’lük gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Bu oran, Trump’ın daha önce uyguladığı tarifelere yüzde 50’lik ek zam getirmesiyle oluştu. Söz konusu artış, Pekin yönetiminin Salı günü öğle saatlerine kadar ABD mallarına uyguladığı yüzde 34’lük misilleme tarifesini kaldırmaması üzerine devreye alındı.
Çin'den misilleme sözü
Trump yönetiminin Çin’e yönelik tarifeleri neredeyse ikiye katlamasının ardından, Pekin yönetimi bu adımı "şantaj" olarak nitelendirerek misilleme sözü verdi. Çin devletine bağlı yatırım kuruluşları ve büyük aracı kurumlar, piyasaları istikrara kavuşturmak adına müdahalede bulunacaklarını açıkladı.
Trump, tarifelerin uzun vadeli olacağını söylerken ülkeleri masaya oturmaya da davet ederek karmaşık sinyaller vermeyi sürdürdü. Bu bağlamda Güney Kore ve Japonya ile ticaret görüşmeleri planlanırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor. Vietnam Başbakan Yardımcısı’nın da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile aynı gün görüşeceği açıklandı. Özellikle Uzak Doğu’daki üretim merkezlerinin yüksek vergi yükü altında kalması, bu görüşmelere verilen önemi artırıyor.
Küresel resesyon ihtimali yüzde 60
Yeni Zelanda ve Hindistan merkez bankaları faiz indirimine giderek ekonomik şoku hafifletmeye çalıştı. Güney Kore, otomotiv sektörünü desteklemek adına vergi indirimleri ve sübvansiyonları içeren acil önlemler paketini devreye soktu.
En nihayetinde tüketiciye etkisi fiyat artışı olacak
Tarifelerin tam etkisinin ise zaman içinde hissedileceği belirtiliyor. 27 Mayıs’a kadar ABD’ye ulaşacak olan ürünler vergiden muaf tutulacak.
Trump, tarifelerin gerekçesini “ABD’yi sömüren ticaret dengesizliklerini düzeltmek” olarak açıklarken, özellikle Japonya gibi ülkeleri döviz kuru manipülasyonu ile suçladı. Trump’ın eczacılık ürünleri gibi bugüne kadar vergiden muaf tutulan bazı sektörlere yönelik “büyük” yeni tarifeleri yakında açıklayacağını belirtmesi ise piyasaların önümüzdeki dönemde daha da dalgalanabileceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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