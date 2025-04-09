ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Çin ise geri adım atmayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca ülkeye karşı başlattığı yeni karşılıklı gümrük tarifeleri dünya genelinde finansal piyasaları altüst etti. Özellikle Çin’e yönelik yüzde 104’lük vergi, küresel ticaret düzenini sarsarken resesyon endişelerini iyiden iyiye körükledi. Çin ise, dev vergi yükü karşısında geri adım atmayacaklarını taahhüt etti.

S&P 500 sert düştü

Tam Boyutta Gör S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz haftadan bu yana 1950’lerden bu yana görülen en sert düşüşlerinden birini yaşarken, endeks boğa piyasasından ayı piyasasına geçişe yaklaşmış durumda. S&P 500 şirketleri sonra bir haftada 6 trilyon dolar değer kaybetti. Tahvil piyasaları da satış dalgasından nasibini aldı; güvenli liman olarak görülen devlet tahvillerine olan talep azalırken, yatırımcılar nakde yönelmeye başladı.

ABD’nin “muhteşem yedilisi” 2 trilyon dolar kaybetti 16 sa. önce eklendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 104’lük gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Bu oran, Trump’ın daha önce uyguladığı tarifelere yüzde 50’lik ek zam getirmesiyle oluştu. Söz konusu artış, Pekin yönetiminin Salı günü öğle saatlerine kadar ABD mallarına uyguladığı yüzde 34’lük misilleme tarifesini kaldırmaması üzerine devreye alındı.

Çin'den misilleme sözü

Trump yönetiminin Çin’e yönelik tarifeleri neredeyse ikiye katlamasının ardından, Pekin yönetimi bu adımı "şantaj" olarak nitelendirerek misilleme sözü verdi. Çin devletine bağlı yatırım kuruluşları ve büyük aracı kurumlar, piyasaları istikrara kavuşturmak adına müdahalede bulunacaklarını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Asya piyasalarının genelinde satış baskısı hissedilirken, Çin borsaları devlet destekli alımlarla günü daha sakin geçirdi. Öte yandan Avrupa ve ABD vadeli işlemleri, yeni kayıpların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Trump, tarifelerin uzun vadeli olacağını söylerken ülkeleri masaya oturmaya da davet ederek karmaşık sinyaller vermeyi sürdürdü. Bu bağlamda Güney Kore ve Japonya ile ticaret görüşmeleri planlanırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor. Vietnam Başbakan Yardımcısı’nın da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile aynı gün görüşeceği açıklandı. Özellikle Uzak Doğu’daki üretim merkezlerinin yüksek vergi yükü altında kalması, bu görüşmelere verilen önemi artırıyor.

Küresel resesyon ihtimali yüzde 60

Tam Boyutta Gör Almanya Maliye Bakanı Joerg Kukies, ticaret geriliminin Avrupa’nın en büyük ekonomisini yeniden resesyona sürükleyebileceği uyarısında bulundu. JP Morgan ise dünya ekonomisinin yıl sonuna kadar yüzde 60 ihtimalle resesyona gireceğini tahmin ediyor.

Yeni Zelanda ve Hindistan merkez bankaları faiz indirimine giderek ekonomik şoku hafifletmeye çalıştı. Güney Kore, otomotiv sektörünü desteklemek adına vergi indirimleri ve sübvansiyonları içeren acil önlemler paketini devreye soktu.

En nihayetinde tüketiciye etkisi fiyat artışı olacak

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, nihayetinde ticaret savaşının faturasını Amerikan halkının ödeyeceği görüşünde. Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 75’inin önümüzdeki altı ay içinde temel tüketim maddelerinin fiyatlarının artacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Tarifelerin tam etkisinin ise zaman içinde hissedileceği belirtiliyor. 27 Mayıs’a kadar ABD’ye ulaşacak olan ürünler vergiden muaf tutulacak.

Trump, tarifelerin gerekçesini “ABD’yi sömüren ticaret dengesizliklerini düzeltmek” olarak açıklarken, özellikle Japonya gibi ülkeleri döviz kuru manipülasyonu ile suçladı. Trump’ın eczacılık ürünleri gibi bugüne kadar vergiden muaf tutulan bazı sektörlere yönelik “büyük” yeni tarifeleri yakında açıklayacağını belirtmesi ise piyasaların önümüzdeki dönemde daha da dalgalanabileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı!