Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Çin ise geri adım atmayacak

    ABD Başkanı Donald Trump'ın “karşılıklı” gümrük vergileri kısa süre önce yürürlüğe girerek, Çin mallarına uygulanan yüzde 104'lük devasa vergiler de dahil olmak üzere ticaret savaşını derinleştirdi.
    ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca ülkeye karşı başlattığı yeni karşılıklı gümrük tarifeleri dünya genelinde finansal piyasaları altüst etti. Özellikle Çin’e yönelik yüzde 104’lük vergi, küresel ticaret düzenini sarsarken resesyon endişelerini iyiden iyiye körükledi. Çin ise, dev vergi yükü karşısında geri adım atmayacaklarını taahhüt etti.

    S&P 500 sert düştü

    ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Tam Boyutta Gör
    S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz haftadan bu yana 1950’lerden bu yana görülen en sert düşüşlerinden birini yaşarken, endeks boğa piyasasından ayı piyasasına geçişe yaklaşmış durumda. S&P 500 şirketleri sonra bir haftada 6 trilyon dolar değer kaybetti. Tahvil piyasaları da satış dalgasından nasibini aldı; güvenli liman olarak görülen devlet tahvillerine olan talep azalırken, yatırımcılar nakde yönelmeye başladı.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 104’lük gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. Bu oran, Trump’ın daha önce uyguladığı tarifelere yüzde 50’lik ek zam getirmesiyle oluştu. Söz konusu artış, Pekin yönetiminin Salı günü öğle saatlerine kadar ABD mallarına uyguladığı yüzde 34’lük misilleme tarifesini kaldırmaması üzerine devreye alındı.

    Çin'den misilleme sözü

    Trump yönetiminin Çin’e yönelik tarifeleri neredeyse ikiye katlamasının ardından, Pekin yönetimi bu adımı "şantaj" olarak nitelendirerek misilleme sözü verdi. Çin devletine bağlı yatırım kuruluşları ve büyük aracı kurumlar, piyasaları istikrara kavuşturmak adına müdahalede bulunacaklarını açıkladı.

    ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Tam Boyutta Gör
    Asya piyasalarının genelinde satış baskısı hissedilirken, Çin borsaları devlet destekli alımlarla günü daha sakin geçirdi. Öte yandan Avrupa ve ABD vadeli işlemleri, yeni kayıpların habercisi olarak değerlendiriliyor.

    Trump, tarifelerin uzun vadeli olacağını söylerken ülkeleri masaya oturmaya da davet ederek karmaşık sinyaller vermeyi sürdürdü. Bu bağlamda Güney Kore ve Japonya ile ticaret görüşmeleri planlanırken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor. Vietnam Başbakan Yardımcısı’nın da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile aynı gün görüşeceği açıklandı. Özellikle Uzak Doğu’daki üretim merkezlerinin yüksek vergi yükü altında kalması, bu görüşmelere verilen önemi artırıyor.

    Küresel resesyon ihtimali yüzde 60

    ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Tam Boyutta Gör
    Almanya Maliye Bakanı Joerg Kukies, ticaret geriliminin Avrupa’nın en büyük ekonomisini yeniden resesyona sürükleyebileceği uyarısında bulundu. JP Morgan ise dünya ekonomisinin yıl sonuna kadar yüzde 60 ihtimalle resesyona gireceğini tahmin ediyor.

    Yeni Zelanda ve Hindistan merkez bankaları faiz indirimine giderek ekonomik şoku hafifletmeye çalıştı. Güney Kore, otomotiv sektörünü desteklemek adına vergi indirimleri ve sübvansiyonları içeren acil önlemler paketini devreye soktu.

    En nihayetinde tüketiciye etkisi fiyat artışı olacak

    ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi yüzde 104’e çıktı! Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, nihayetinde ticaret savaşının faturasını Amerikan halkının ödeyeceği görüşünde. Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 75’inin önümüzdeki altı ay içinde temel tüketim maddelerinin fiyatlarının artacağını düşündüğünü ortaya koydu.

    Tarifelerin tam etkisinin ise zaman içinde hissedileceği belirtiliyor. 27 Mayıs’a kadar ABD’ye ulaşacak olan ürünler vergiden muaf tutulacak.

    Trump, tarifelerin gerekçesini “ABD’yi sömüren ticaret dengesizliklerini düzeltmek” olarak açıklarken, özellikle Japonya gibi ülkeleri döviz kuru manipülasyonu ile suçladı. Trump’ın eczacılık ürünleri gibi bugüne kadar vergiden muaf tutulan bazı sektörlere yönelik “büyük” yeni tarifeleri yakında açıklayacağını belirtmesi ise piyasaların önümüzdeki dönemde daha da dalgalanabileceğine işaret ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    superonline cayma bedeli karşılama wartales türkçe yama bursa dershane jbl kulaklık bluetooth görmüyor ram cl değeri öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3G7AT13
    HP 255 G9 9M3G7AT13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum