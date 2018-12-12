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ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) verilerine göre ülkenin yakıt tasarrufu konusundaki en iyi pickup modeli 2019 Ford Ranger. Rakiplerini geride bırakan araç, performans konusunda da oldukça iddialı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu
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Otomotiv sektörünün başarılı temsilcilerinden pickuplar, Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi görüyor. Zaman zaman günlük kullanım için de tercih edilen pickup’lar, daha çok arazi yeteneği ve güçlü motorlarıyla öne çıkıyor. Fakat performans kadar verimlilik de oldukça önemli. İşte bu noktada öne çıkan 2019 Ford Ranger, yakıt tasarrufu konusunda ABD’deki rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), arkadan çekişli 2019 Ford Ranger’ın karma yakıt tüketimini 23 mpg (10.23 litre), dört tekerlekten çekişli versiyonunkini de 22 mpg (10.69 litre) olarak hesapladı. Ülkedeki popüler pickup modellerinden Chevrolet Colorado’nun tüketim verileri sırasıyla 22 mpg (10.69 litre) ve 21 mpg (11.2 litre) olarak ölçülüyor. Toyota’nın iddialı modeli Tacoma’da ise bu değerler sırasıyla 21 mpg (11.2 litre) ve 20 mpg (11.76 litre) olarak hesaplanmış durumda.

Performans konusunda da iddialı

Yakıt tüketimi konusunda 2019 Ford Ranger ile rakipleri arasındaki fark çok fazla olmasa da, performans konusunda oldukça iyi değerler ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Ranger’ın kaputunun altında bulunan 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli motor 270 hp güç ve 419 Nm tork üretiyor. Bu değerler Colorado’nun 2.5 litrelik dört silindirli motorunda 200 hp ve 259 Nm, Tacoma’nın 2.7 litre dört silindirli motorunda ise 159 hp ve 243 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

2019 Ford Ranger’ın önümüzdeki aydan itibaren 24 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor. En üst seviyede ise bu miktar 44 bin doları görüyor. Bu da Ranger’ın ülkemize geldiğinde vergisiz fiyatının 130 bin TL civarında olabileceği anlamına geliyor.


https://www.carscoops.com/2018/12/2019-ford-ranger-fuel-efficient-midsize-truck-america/ Yorum Yaz
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brscnk17 5 ay en beğenilen cngiz
Selamlar, mpg (mile per galon) aracın 1 galon benzin ile kaç mil gittiğini gösterir. yani 21 mpg: 1 galon ile 21 mil gidiyor demek. Dolayısıyla bir aracın mpg'si düşüyorsa daha çok yakıyor demektir. Bu yüzden bizdeki mantıkla ters işler. Sizin galon miktarı dediğiniz aslında 1 galonla gidilen yolun uzunluğudur. Sonuç olarak mpg düşünce ona karşılık gelen litre artar. Umarım yardımcı olmuştur.
Selamlar, mpg (mile per galon) aracın 1 galon benzin ile kaç mil gittiğini gösterir. yani 21 mpg: 1 galon ile 21 mil gidiyor demek. Dolayısıyla bir aracın mpg's...
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zeytinkoy 5 ay
TR piyasasının açık ara en yakışıklı ve en güzel pickup'ı.
Arkadan itişli otomatiği baya cazip aslında. ÖTV ve MTV'si ticari araca göre, motor hacmine göre değil.
TR piyasasının açık ara en yakışıklı ve en güzel pickup'ı.Arkadan itişli otomatiği baya cazip aslında. ÖTV ve MTV'si ticari araca göre, motor hacmine göre ...
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1 Avatar
MonitörKertenkelesi 5 ay
Neymiş az yakıt tüketiyormuş çevreyi koruyormuş. Kusura bakmayın da ABD'de herkesin alıtnda bir SUV bir Pickup var. Ne yapıyorlar bu pickup ile dağdan odun mu taşıyorlar kasaba halkına? Yoo, market alışverişi için kasayı kullanıyor -düşün marketten ne çok şeyi alıyor- veya haftada bir doğada açık havada Motocross yapmak için motosikletlerini taşıyorlar (resimde görüldüğü gibi.) Ve bu aracı toplasan bir veya iki kişi kullanıyor. Yani bir kişi bu dev aracı kullanarak yakıt tüketimini az tutarak doğaya az zarar veriyor-muş! Bir aracın yapısına büyüklüğüne ve amacına bakmak lazım doğaya ne kadar az verdiği oradan belli olur. Bir SUV veya Pickup doğa dostu olamaz yapısı itibarı ile.
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BlueDay_86 5 ay
Aynen Amerika’da buna pickup diye binmezler
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davidoff26 5 ay
Sözde pickup, f150 varken yüzüne bakan var mı acaba abd'de
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ultramarine caeruleum 5 ay
Vergiysiydi falan derken 250.000 i geçen fiyatı olacak demek ki
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zeytinkoy 5 ay
TR piyasasının açık ara en yakışıklı ve en güzel pickup'ı.
Arkadan itişli otomatiği baya cazip aslında. ÖTV ve MTV'si ticari araca göre, motor hacmine göre değil.
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dr20mouse 5 ay
Aslında bunların vergisi ucuz bunlara yönelmek lazım. MTV’si ötv’si ucuz bu araçların.
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cngiz 5 ay
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), arkadan çekişli 2019 Ford Ranger’ın karma yakıt tüketimini 23 mpg (10.23 litre), dört tekerlekten çekişli versiyonunkini de 22 mpg (10.69 litre) olarak hesapladı. Ülkedeki popüler pickup modellerinden Chevrolet Colorado’nun tüketim verileri sırasıyla 22 mpg (10.69 litre) ve 21 mpg (11.2 litre) olarak ölçülüyor. Toyota’nın iddialı modeli Tacoma’da ise bu değerler sırasıyla 21 mpg (11.2 litre) ve 20 mpg (11.76 litre) olarak hesaplanmış durumda.

Şimdi arkadaşlar ben bu galon hesaplarından çok anlamıyorum. mpg terimi bana göre Amerika'da "mil per galon" yani mil başına yakılan galon miktarını söylüyor. Mil Amerika'da mesafe birimi, galon ise hacim birimi diye düşünüyorum. Bu durumda yukarıdaki alıntıdaki paragrafta galon miktarı düşünce Litre neden yükseliyor? Ters orantı mı var. Yazar bizi aydınlatırsa çok sevinirim.
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brscnk17 5 ay cngiz
Selamlar, mpg (mile per galon) aracın 1 galon benzin ile kaç mil gittiğini gösterir. yani 21 mpg: 1 galon ile 21 mil gidiyor demek. Dolayısıyla bir aracın mpg'si düşüyorsa daha çok yakıyor demektir. Bu yüzden bizdeki mantıkla ters işler. Sizin galon miktarı dediğiniz aslında 1 galonla gidilen yolun uzunluğudur. Sonuç olarak mpg düşünce ona karşılık gelen litre artar. Umarım yardımcı olmuştur.
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profpide 5 ay
mpg mile per galon demek yani 1 gallon ile gidilebilen mil mesafesi...
1mil 1609metre
1gallon 3,785litre


ornegin 1 galon ile 20 mil gidebilen araç 1 galon ile 15mil gidebilen araca gore daha az yakıt tüketmiştir..
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