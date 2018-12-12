ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu

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Otomotiv sektörünün başarılı temsilcilerinden pickuplar, Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi görüyor. Zaman zaman günlük kullanım için de tercih edilen pickup’lar, daha çok arazi yeteneği ve güçlü motorlarıyla öne çıkıyor. Fakat performans kadar verimlilik de oldukça önemli. İşte bu noktada öne çıkan 2019 Ford Ranger, yakıt tasarrufu konusunda ABD’deki rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), arkadan çekişli 2019 Ford Ranger’ın karma yakıt tüketimini 23 mpg (10.23 litre), dört tekerlekten çekişli versiyonunkini de 22 mpg (10.69 litre) olarak hesapladı. Ülkedeki popüler pickup modellerinden Chevrolet Colorado’nun tüketim verileri sırasıyla 22 mpg (10.69 litre) ve 21 mpg (11.2 litre) olarak ölçülüyor. Toyota’nın iddialı modeli Tacoma’da ise bu değerler sırasıyla 21 mpg (11.2 litre) ve 20 mpg (11.76 litre) olarak hesaplanmış durumda.

Performans konusunda da iddialı

Yakıt tüketimi konusunda 2019 Ford Ranger ile rakipleri arasındaki fark çok fazla olmasa da, performans konusunda oldukça iyi değerler ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Ranger’ın kaputunun altında bulunan 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli motor 270 hp güç ve 419 Nm tork üretiyor. Bu değerler Colorado’nun 2.5 litrelik dört silindirli motorunda 200 hp ve 259 Nm, Tacoma’nın 2.7 litre dört silindirli motorunda ise 159 hp ve 243 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

2019 Ford Ranger’ın önümüzdeki aydan itibaren 24 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor. En üst seviyede ise bu miktar 44 bin doları görüyor. Bu da Ranger’ın ülkemize geldiğinde vergisiz fiyatının 130 bin TL civarında olabileceği anlamına geliyor.

https://www.carscoops.com/2018/12/2019-ford-ranger-fuel-efficient-midsize-truck-america/