1381 beygirlik Zeekr 8X, Çin'de ön siparişe açılıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Zeekr, ikinci şarj edilebilir hibrit modeli olan Zeekr 8X'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, amiral gemisi SUV modelinin 16 Mart'ta tanıtılacağını ve ön siparişe açılacağını duyurdu. SEA-S mimarisi üzerine inşa edilen modelin 2026’nın ikinci çeyreğinde piyasaya sunulması planlanıyor.

8X, kaputunun altında Aurobay Technologies tarafından geliştirilen 2.0 litrelik turbo motoru temel alan bir şarj edilebilir hibrit sistem kullanıyor. Bu motor tek başına 275 hp güç üretiyor. Üst donanım seviyelerinde ise toplam 1.381 hp güç sağlayan üç elektrik motorlu tahrik sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde 8X’in 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor.

Altyapı kısmında ise Haohan AI Dijital Şasi stratejisi uygulanıyor. Sistem; 48V'luk aktif viraj denge çubuğu, çift odacıklı havalı süspansiyon ve sürekli sönümleme kontrolü gibi gelişmiş bileşenleri içeriyor. Bu teknik altyapı, geçen yıl SEA-S modüler mimarisini tanıtan daha büyük amiral gemisi SUV modeli Zeekr 9X ile ortak olarak kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında tedarik, CATL ile Geely arasındaki ortak girişim tarafından sağlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarına göre araç, NMC kimyaya sahip Freevoy hücreleri kullanan iki farklı batarya kapasitesiyle sunulacak. 55,1 kWsa’lik batarya paketi CLTC ölçümüne göre 257 km elektrikli menzil sunarken, 70,0 kWsa’lik versiyon ise 328 km’ye kadar elektrikli sürüş imkânı sağlıyor.

Volkswagen ID.3, Neo ismiyle güncelleniyor: İşte detaylar 15 sa. önce eklendi

8X aynı zamanda yeni nesil G-ASD (Geely Afari Smart Driving) otonom sürüş sistemine de ev sahipliği yapıyor. Afari Technology ile birlikte geliştirilen bu sistem, çevresel algılama için World Action Model (WAM) adlı bir yapay zekâ modelinden yararlanıyor. Donanım tarafında tavan üzerine yerleştirilen bir LiDAR sensörü ve 700 TOPS işlem gücü sunan Nvidia Drive Thor‑U çipi bulunuyor.

Boyutlarına bakıldığında Zeekr 8X’in uzunluğu 5.100 mm, genişliği 1.998 mm, yüksekliği 1.780 mm ve aks mesafesi 3.069 mm olarak açıklanıyor. Boş ağırlık ise donanıma bağlı olarak 2.660 ile 2.820 kg arasında değişiyor. Ön satış fiyatının giriş seviyesinde 59.310 dolar civarında başlaması, en üst donanım seviyelerinde ise 75.862 dolara çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

1381 beygirlik Zeekr 8X, Çin'de ön siparişe açılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: