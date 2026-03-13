Giriş
    İçişleri Bakanı: “Araçlara sonradan takılan ekran ve ses sitemleri sökülmeli”

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan ekran ve ses sistemlerinin bir an önce sökülmesi gerektiğini açıkladı. Sürücülere kanuna uymaları için 1 Nisan'a kadar süre verildi.

    Bakan Çiftçi’den araçlardaki ekran ve ses sistemleri uyarısı Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan ekran ve ses sistemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlıkta gazetecilere konuşan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirdi. Çiftçi, bu sistemlerin bir an önce sökülmesi gerektiğini aktardı.

    Bakan Çiftçi, “Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri.” dedi.

    Orijinal sistemlerde sınırlama yok

    Bakan Çiftçi, araçların fabrikadan çıkan orijinal ses ve ekran sistemlerinin kullanımıyla ilgili herhangi bir yasal sınırlama olmadığını vurguladı. Bakan, “İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest.” diye konuştu.

    21 bin TL cezası var

    Ancak Kanun’un araçlarda orijinal olmayan ilaveler konusunda ciddi yaptırımlar öngördüğünü ifade eden Bakan, özellikle tablet veya ekstra ekran eklenmesi, hoparlör ve amfi takılması gibi modifikasyonların sürücünün dikkatini dağıtabileceğini söyledi. Bu tür değişiklikler 21 bin TL’ye kadar para cezası ve 30 gün trafikten men yaptırımıyla karşı karşıya bırakacak. Öte yandan, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesi durumunda 3 bin TL ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

    CarPlay ve Android Auto gibi uygulamalar yalnızca navigasyon ve sürüşe yardımcı işlevler için tercih edildiğinde yasal olmaya devam ediyor. Ancak bu sistemler sürüş güvenliğini bozacak bir konumda (örneğin konsol üstünde) bulunmamalı. Her iki sistem de araç hareket halinde olduğun video izlemeye izin vermemekte.

    1 Nisan'a kadar süre tanındı

    Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan tarihine kadar süre tanınmıştı. Aktarılanlara göre araçlara sonradan eklenen görüntü ve ses sistemleri için de bu tarihin geçerli olduğu bildirildi.

    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 2 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 3 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

