ABD'li şirketler, Avrupalı iş ortaklarından Huawei'yi boykot etmesini istiyor

Çinli telekominikasyon devi Huawei, ABD'nin uyguladığı yasaklar karşısında ayakta kalmaya çalışsa da, gelen haberler şirketi daha kötü günlerin beklediğini gösteriyor. Zira, Huawei önümüzdeki günlerde Avrupalı şirketlerden de yaptırım görebilir.

Bu şirketlerin başında 3M geliyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre bazı ABD merkezli şirketler, Huawei'ye satış yapan Avrupalı iş ortaklarına baskı yapıyor ve bu şirketlerin başında da 3M'nin geldiği ifade ediliyor. Şirket, yakın bir zamanda Almanya'daki satıcılara ürünlerini Huawei'ye satmamaları konusunda baskı yapmaya başladığı belirtildi. Yapışkan bantları ile bilinen ABD merkezli 3M, Avrupa'da güçlü bir marka ve bu nedenle ürünlerinin kullanımının yasaklanması Huawei'ye büyük bir darbe olabilir.

https://windowsunited.de/exklusiv-amerikanische-firmen-fordern-deutsche-grosshaendler-zum-boykott-gegen-huawei-auf/

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Şimdilikvecephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, yakın bir süreçte başta 3M olmak üzere diğer Avrupalı şirketlerin ambargo haberlerini sıkça duyabiliriz. Huawei'ninanlaşma yolları aradığı yönünde haberler ortaya çıkmış olsa da, yaşanan bu gelişmeler, bu konununişaret ediyor.