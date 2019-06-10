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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'li şirketler, Avrupalı iş ortaklarından Huawei'yi boykot etmesini istiyor

ABD hükümeti ve şirketleri tarafından ağır bir boykota maruz kalan Huawei, yakın bir zamanda bu şirketlerin Avrupalı iş ortaklarından da darbe yiyebilir. İşte önemli konunun detayları.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli telekominikasyon devi Huawei, ABD'nin uyguladığı yasaklar karşısında ayakta kalmaya çalışsa da, gelen haberler şirketi daha kötü günlerin beklediğini gösteriyor. Zira, Huawei önümüzdeki günlerde Avrupalı şirketlerden de yaptırım görebilir.

Bu şirketlerin başında 3M geliyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre bazı ABD merkezli şirketler, Huawei'ye satış yapan Avrupalı iş ortaklarına baskı yapıyor ve bu şirketlerin başında da 3M'nin geldiği ifade ediliyor. Şirket, yakın bir zamanda Almanya'daki satıcılara ürünlerini Huawei'ye satmamaları konusunda baskı yapmaya başladığı belirtildi. Yapışkan bantları ile bilinen ABD merkezli 3M, Avrupa'da güçlü bir marka ve bu nedenle ürünlerinin kullanımının yasaklanması Huawei'ye büyük bir darbe olabilir.
Şimdilik 3M ve Huawei cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, yakın bir süreçte başta 3M olmak üzere diğer Avrupalı şirketlerin ambargo haberlerini sıkça duyabiliriz. Huawei'nin ABD hükümetiyle anlaşma yolları aradığı yönünde haberler ortaya çıkmış olsa da, yaşanan bu gelişmeler, bu konunun kısa vadede çözülemeyeceğine işaret ediyor.

https://windowsunited.de/exklusiv-amerikanische-firmen-fordern-deutsche-grosshaendler-zum-boykott-gegen-huawei-auf/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 hf. en beğenilen
3M Amerika merkezli ise neden zaten Huawei'yi boykot etmiyor?
Yok eğer Avrupa merkezli ise neden Amerika merkezli yazılmış?
Eğer hem Avrupa'da hem de Amerika'da bir oluşum var ise ve tüm şirketin merkezi Amerika ise, neden merkezden gelen emri dinlemiyorlar?
Alın size 3 farklı soru.
3M Amerika merkezli ise neden zaten Huawei'yi boykot etmiyor?Yok eğer Avrupa merkezli ise neden Amerika merkezli yazılmış?Eğer hem Avrupa'da hem de Ame...
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darkaura 1 hf.
cin dunya uretiminin merkezi konumuna gelmis olsada kullandigi ileri teknoloji pek cok parca amerika, avrupa ve japonyada geliyor yani bazi noktalarda hala montaj sanayi seviyesindeler. herseyin yerli ozgununu yapma gayretindeler, arge ye amerikaya yakin miktarlarda para haciyorlar ama boyle bir ambargoya dayanabilcek noktaya gelmelerine daha uzun yillar var.
cin dunya uretiminin merkezi konumuna gelmis olsada kullandigi ileri teknoloji pek cok parca amerika, avrupa ve japonyada geliyor yani bazi noktalarda hala mont...
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SEO-Uzmanı 1 hf.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
Amerika, artık o eski güçlü "Amerika" değil artık :)
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TEHET 1 hf.
ABD'nin bu politikasından Avrupa'nın hoşlandığını düşünmüyorum.
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sendemail 1 hf.
Şi CinPing çıksa dese ki ,elimizdeki 4 trilyon dolarlık amerikan tahvilini satıyorum ,
ortada ne rezerv para olarak dolar kalır ne de amerikanın saçma ticaret savaşı , 20 sene beli doğrultamaz..
Not: Şu ticaret savaşlarının asıl kaynağı , Fed 'in son 10 senede ,SON YÜZYILDA BASTIĞINDAN 2 kat daha fazla dolar basması , ve küresel bazda batık krediyi tetiklemesidir.
Avrupa Çin ne yapacak görelim diye ses çıkartmamakta ,Çin ya zarar yazıp ad tahvillerini elinden çıkaracak ( dolar çöker ,savaş çıkar) ,ya da devam deyip ambargoyu sonlandıracak .
Her halukarda Çin'in eli daha güçlü ,
internette çoğu diplomatın müdavimi olduğu 2 güzel siteyi takip ederek konu hakkında sarih bilgi alabilirsiniz...
- projectsyndicate
- daillyreckonning
1 Yanıt Yanıtla
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Muhafız. 1 hf. sendemail
çin, abd tahvilleri almazsa kendi parası çok değerlenir. bu da çini bitirir
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Muhafız. 1 hf.
3m Avrupa şirketi gibi haber yapmissiniz lakin Amerika merkezli diyor
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smart1978 1 hf.
Kurumlarca : Beles veya ucuz diye kendisini cezbettiren Huawei in dalkavuklugunu yapanlari da anliyoruz. Dertleri para ...
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V4LKyR 1 hf. en beğenilen
3M Amerika merkezli ise neden zaten Huawei'yi boykot etmiyor?
Yok eğer Avrupa merkezli ise neden Amerika merkezli yazılmış?
Eğer hem Avrupa'da hem de Amerika'da bir oluşum var ise ve tüm şirketin merkezi Amerika ise, neden merkezden gelen emri dinlemiyorlar?
Alın size 3 farklı soru.
Yanıtla +10
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darkaura 1 hf.
cin dunya uretiminin merkezi konumuna gelmis olsada kullandigi ileri teknoloji pek cok parca amerika, avrupa ve japonyada geliyor yani bazi noktalarda hala montaj sanayi seviyesindeler. herseyin yerli ozgununu yapma gayretindeler, arge ye amerikaya yakin miktarlarda para haciyorlar ama boyle bir ambargoya dayanabilcek noktaya gelmelerine daha uzun yillar var.
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