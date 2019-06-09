Mozilla yakında, Firefox Premium adlı ücretli abonelik hizmetini başlatacak

Teknoloji Editörü
Mozilla yıllardır para kazanma mücadelesi veriyor, zira Google ile olan arama motoru iş birliği kötü bir durumda. Şirket şimdiye kadar farklı gelir modelleri yaratmaya çalışsa da pek başarılı olamadı ve şimdi Firefox Premium adlı ücretli bir hizmeti kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Fiyatlandırma henüz belli değil
Mozilla CEO'su Chris Beard verdiği yeni bir röportajda, Firefox Premium hizmetinin, kullanıcıların çevrimiçi depolama ve VPN gibi gereksinimlerini karşılayacak, bunun yanında da internet üzerindeki gizliliklerini arttıracak bir hizmet paketi olduğunu belirtti. Ekim ayında başlaması planlanan bu Firefox Premium servisi, kullanıcıların denemesi için kısıtlı bir ücretsiz abonelik seçeneğine de sahip olacak.Mozilla'nın, uygulamaya koyacağı bu abonelik hizmeti ile Google ve reklamlardan ayrı bir gelir kaynağına sahip olacağı ifade edilirken, kullanıcıların bu hizmeti nasıl karşılayacağı ise büyük bir soru işareti diyebiliriz. Chris Beard yaptığı açıklamalarda, Firefox tarayıcısında şu an verilen hizmetlerin ücretsiz olacağını, Premium abonelik de ise bunların dışında hizmetler verileceğini vurguluyor. Hizmetin fiyatlandırması konusunda ise henüz bir bilgi yok.
https://winfuture.de/news,109387.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelirse desteklemek için alırız. Tabi fiyatı makul olursa.
şöyle bir bakıyorum da zaten işe yarayan eklentileri
genelde google servislerini krom gibi kullanma odaklı olunca
bare krom kullanayımda ez azında script değilde derlenmiş exe kullanırım diyorum
exe her zaman scripten daha hızlı cevap veren bir sistemdir.
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