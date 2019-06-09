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Mozilla yakında, Firefox Premium adlı ücretli abonelik hizmetini başlatacak

Firefox internet tarayıcısının geliştiricisi Mozilla, alternatif bir gelir modeli yaratmak için önümüzdeki günlerde Firefox Premium adlı ücretli abonelik hizmetini kullanıma sunacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mozilla yıllardır para kazanma mücadelesi veriyor, zira Google ile olan arama motoru iş birliği kötü bir durumda. Şirket şimdiye kadar farklı gelir modelleri yaratmaya çalışsa da pek başarılı olamadı ve şimdi Firefox Premium adlı ücretli bir hizmeti kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Fiyatlandırma henüz belli değil

Mozilla CEO'su Chris Beard verdiği yeni bir röportajda, Firefox Premium hizmetinin, kullanıcıların çevrimiçi depolama ve VPN gibi gereksinimlerini karşılayacak, bunun yanında da internet üzerindeki gizliliklerini arttıracak bir hizmet paketi olduğunu belirtti. Ekim ayında başlaması planlanan bu Firefox Premium servisi, kullanıcıların denemesi için kısıtlı bir ücretsiz abonelik seçeneğine de sahip olacak.
Mozilla'nın, uygulamaya koyacağı bu abonelik hizmeti ile Google ve reklamlardan ayrı bir gelir kaynağına sahip olacağı ifade edilirken, kullanıcıların bu hizmeti nasıl karşılayacağı ise büyük bir soru işareti diyebiliriz. Chris Beard yaptığı açıklamalarda, Firefox tarayıcısında şu an verilen hizmetlerin ücretsiz olacağını, Premium abonelik de ise bunların dışında hizmetler verileceğini vurguluyor. Hizmetin fiyatlandırması konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://winfuture.de/news,109387.html Yorum Yaz
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The Hollow 1 hf. en beğenilen
Çinli şirkete ait bir tarayıcı ile Mozilla'yı kıyaslamak yanlış. Zaten Mozilla'nın CEO'su açıklamasında, kullanıcıların İnternet üzerindeki gizliliklerini arttıracak bir hizmet paketi olduğunu belirtmiş. Bana tutmaz gibi geliyor. Depolama hariç ilgimi çekmedi. Diğer özelliklere ihtiyacım yok. Mozilla kullanıcıları genelde bilinçli insanlar oluyor. Onlarında bu tarz araçlara ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Zaten hali hazırda kullanıyorlardır. Ama makul bir fiyatı olursa, Mozilla'ya destek amaçlı abonelik düşünülebilir.
Çinli şirkete ait bir tarayıcı ile Mozilla'yı kıyaslamak yanlış. Zaten Mozilla'nın CEO'su açıklamasında, kullanıcıların İnternet üzerindeki gizliliklerini artt...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Ahmet DOĞAN 1 hf.
Canları Sağolsun. 2005 mi ne tam hatırlamıyorum başlamıştım hala firefox kullanıyorum. eklentileri biraz değiştirdiler geöen sene ama büyük kısmı hala çalışıyor yıllardır aynı eklentilerle çalışıyorum. bu kadar stabil çalışan bu kadar başarılı bir uygulamaya para istememeleri çok ilginç aslını söylemek gerekirse.
Canları Sağolsun. 2005 mi ne tam hatırlamıyorum başlamıştım hala firefox kullanıyorum. eklentileri biraz değiştirdiler geöen sene ama büyük kısmı hala çalışıyor...
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PRODJ 1 hf.
2007’den bu yana Mozilla kullanıyorum. Bende alışkanlıktan ziyade bağımlılık oldu. Fiyat makul olursa neden vermeyelim
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sniper23 1 hf.
Mozilla yıllardan beri benim açımdan iyi iş çıkardı. Özellikle bu gizlilik konusunda.
Gelirse desteklemek için alırız. Tabi fiyatı makul olursa.
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DH Misafiri 1 hf.
Bir kullanışlı özellik dahi olsa Mozillaya destek için kesinlikle abone olurum. Ama böyle bir uygulamaya gidiyorlarsa düşünüp güzel artılar ekleyeceklerdir eminim.
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DH Misafiri 1 hf.
Yüklerken 'Kar amacı gütmeyen kuruluş./Para için değil insanlık için yaptık. ' yazıyordu. O da yalan oldu artık..
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DH Misafiri 1 hf.
Opera'daki proxy'yi VPN sananlar damlamış.
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DH Misafiri 1 hf.
Opera VPN olayında yeterli olsa da eğer özgür interneti sorunsuz vereceklerse yılda 50 lira 100 lira olsa bile verilir. Yasak, günah kafasından bıktık.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
bu saatten sonra fazla bir esprisi kalmadı gibi !
şöyle bir bakıyorum da zaten işe yarayan eklentileri
genelde google servislerini krom gibi kullanma odaklı olunca
bare krom kullanayımda ez azında script değilde derlenmiş exe kullanırım diyorum
exe her zaman scripten daha hızlı cevap veren bir sistemdir.
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a_y_k_u_t 1 hf.
Bu adamlara istemsizce saygı duyuyorum. Microsoft bile google'a boyun eğip chromium tabanlı edge geliştirirken bu adamlar hiç yollarından şaşmadı. Ama üzgünüm, opera kullanıyorum, bazen de vivaldi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Ohol Oula 1 hf. a_y_k_u_t
Vivaldi de iyidir de Beethoven gibisi yok be bremin
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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Cazip olursa satın alabilirim.
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The Hollow 1 hf. en beğenilen
Çinli şirkete ait bir tarayıcı ile Mozilla'yı kıyaslamak yanlış. Zaten Mozilla'nın CEO'su açıklamasında, kullanıcıların İnternet üzerindeki gizliliklerini arttıracak bir hizmet paketi olduğunu belirtmiş. Bana tutmaz gibi geliyor. Depolama hariç ilgimi çekmedi. Diğer özelliklere ihtiyacım yok. Mozilla kullanıcıları genelde bilinçli insanlar oluyor. Onlarında bu tarz araçlara ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Zaten hali hazırda kullanıyorlardır. Ama makul bir fiyatı olursa, Mozilla'ya destek amaçlı abonelik düşünülebilir.
1 Yanıt Yanıtla +12
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edo 1 hf. The Hollow
Tam olarak zaten bilinçli insanlar oldukları için Mozilla Vakfı'nı destekleme amaçlı satın alınabilir :)
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