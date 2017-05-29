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ABD tüm uluslararası uçuşlara laptop yasağı getirebilir

ABD İç Güvenlik Bakanı, teröristlerin uçakları düşürme konusunda takıntılı olduğunu ve ABD’ye olan ve ABD’den giden bütün uluslararası uçuşlarda laptop yasağı uygulanabileceğini dile getirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD tüm uluslararası uçuşlara laptop yasağı getirebilir
 

Mart ayından beri aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeden, ABD’ye yapılan direkt uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasına izin verilmiyordu. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir kararın bütün Avrupa ülkelerinde uygulanacak şekilde genişletilebileceği iddiaları ortaya atılmış ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından bu iddia doğrulanarak konuyla ilgili görüşmeler düzenlendiği belirtilmişti.

''Teröristler Uçak Düşürmeye Kafayı Taktı'' 

İç Güvenlik Bakanı John Kelly’nin son açıklamaları ise benzer bir yasağın tüm uluslararası uçuşlarda uygulanabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Teröristlerin uçakları düşürmeye, özellikle bir Amerikan uçağı veya Amerikan vatandaşlarının bulunduğu bir uçaksa, kafayı taktıklarını dile getiren Kelly, anlaşılması güç bir tehditle karşı karşıya olduklarını açıkladı. John Kelly bu açıklamayla birlikte henüz yasağın ABD'ye gelen ve ADB'den kalkan tüm uçaklarda uygulanacak şekilde genişletilmesi ile ilgili kesin bir karar alınmadığını paylaştı.

Geçtiğimiz hafta yasağın tüm Avrupa’ya genişletilip genişletilmemesi hakkında görüşmeler düzenleyen ABD ve AB yetkilileri, şimdilik yasağın genişletilmesi için bir neden görmediklerini ancak ‘’diğer önlemler’’ hakkında görüşmelerin süreceğini açıklamıştı. ABD’nin önemli siyasi yayınlarından Politico ise yasağın ilk etapta Avrupa, sonrasında ise diğer bölgelere yayılacak şekilde kısa bir süre içinde genişletileceğini açıkladı.

John Kelly alternatif önlemler arasında ise uzun ve dikkatli bagaj inceleme süreçlerini işaret etti ancak uzamanlar bu incelemelerin zaman ve parasal açıdan yaratacağı kayıp yüzünden pek tercih edilmeyeceği düşüncesinde.  


https://www.theverge.com/2017/5/29/15708506/us-laptop-ban-expansion-international-flights Yorum Yaz
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Uçkağitci herifler teroristleri beslemeyi biraksinlar dünyada terorist kalmaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
''Teröristler Uçak Düşürmeye Kafayı Taktı''
İç Güvenlik Bakanı John Kelly’nin son açıklamaları ise benzer bir yasağın tüm uluslararası uçuşlarda uygulanabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Teröristlerin uçakları düşürmeye, özellikle bir Amerikan uçağı veya Amerikan vatandaşlarının bulunduğu bir uçaksa, kafayı taktıklarını dile getiren Kelly, anlaşılması güç bir tehditle karşı karşıya olduklarını açıkladı. John Kelly bu açıklamayla birlikte henüz yasağın ABD'ye gelen ve ADB'den kalkan tüm uçaklarda uygulanacak şekilde genişletilmesi ile ilgili kesin bir karar alınmadığını paylaştı.
-geçte olsa anlaman güzel
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ozbey08 1 yıl
o uluslar apple ürünlerini almayı bir kesse bak neler olur.
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Uçkağitci herifler teroristleri beslemeyi biraksinlar dünyada terorist kalmaz
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