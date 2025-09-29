Giriş
    Savaş uçağı KAAN ve yerli motoru hakkındaki son durum ne? Gecikme olacak mı?

    Milli savaş uçağı KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarındaki son bilgileri Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün açıkladı, çalışmaların planlanan şekilde ilerlediği belirtildi.

    Savaş uçağı KAAN ve yerli motoru hakkındaki son durum ne? Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ tarafında geliştirilen ve üretilen Türkiye’nin ilk savaş uçağı KAAN için gündem oldukça yoğun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları sonrasında KAAN’ın geleceğine yönelik bazı soru işaretleri oluştu. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada programın planlanan şekilde ilerlediğini aktardı.

    Dışişleri Bakanı Fidan, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “KAAN’ın motorları şu anda Amerikan Kongresi’nde bekliyor. KAAN’ın motorunun lisansı durmuş durumda. ABD ile sınırlamalar olması uluslararası sistemde bizi başka arayışlara itecek” ifadeleri kullanmıştı.

    Bilindiği üzere KAAN’ın açıklanan programında uçağın, 2028 yılında envantere gireceği belirtilmişti. İlk envantere girecek KAAN’ların ABD şirketi GE Aviation tarafından üretilen General Electric F110 motoruyla uçacağı bildirilmişti. Bu motorlar halihazırda F-16 gibi platformlarda da kullanıyor. Yine ilk parti veya Block 10 olarak ifade edilen bu KAAN’ların doğrudan 5. nesil olmayacağı, 4.5 nesil olarak ifade edilen ara bir versiyon olacağı da aktarılmıştı. Öte yandan KAAN, 5. nesil seviyesine yerli motorlar ile gelecek. Bu motorlar zaten halihazırda geliştiriliyor. Yerli motorlu KAAN için açıklanan tarih ise 2032 veya 2033. Bu tarihlerde bir değişiklik yok.

    Yerli motorlarda süreç devam ediyor

    Savaş uçağı KAAN ve yerli motoru hakkındaki son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de yaptığı açıklamada “Hiçbir zaman tek bir kaynağa bağlı kalmadan, alternatif tedarik ve geliştirme seçeneklerini eş zamanlı olarak planlıyor ve uyguluyoruz. Böylelikle hem teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de teslimat sürekliliğimizi güvence altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Görgün, ANKA-III için geliştirilen TF6000 turbofan motorunun başarıyla çalıştırıldığını, KIZILELMA için art yakıcılı versiyonu olan TF10000 için geliştirme çalışmalarının devam ettiği ve KAAN’da kullanılacak TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

    “Tek kaynağa bağımlı değiliz”

    Savaş uçağı KAAN ve yerli motoru hakkındaki son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Görgün, KAAN’ın seri üretiminin yabancı değil yerli motor üzerinden planlandığının altını çizerken “KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN’ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz. Yani farklı aşamalarda, farklı kabiliyetlerle güçlenen versiyonlarını envantere kazandırarak, kademeli olarak geliştiriyoruz. Bu kapsamda KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

     

    Görgün, KAAN’ın F110 motorlu ilk blok versiyonu için ABD’ye motor tedarikine ilişkin resmi başvuru sürecinin tamamlandığını hatırlatırken bu motorların tedarik edilememesi durumunda ilk bloklar için motor değişikliği yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

    “Bu durumdan kaynaklanacak bazı mühendislik geliştirme ihtiyaçlarının ortaya çıkması mümkün olmakla birlikte, uçak tasarım ve geliştirme faaliyetleri, tüm dünyada da olduğu üzere, sürekli bir iterasyon ve değişiklik yönetimi ihtiyacını bünyesinde barındırmaktadır. Böyle bir durumda önemli bir takvimsel dezavantaj yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

    Endonezya’ya KAAN satışı etkilenmeyecek

    Bilindiği üzere IDEF 2025’te Endonezya'ya 48 adet KAAN ve 2 adet MİLGEM savaş gemisi satışı için imzalar atılmıştı. Ancak KAAN’ın yabancı motor tedarikinin bu satış sözleşmesinde bir yeri bulunmuyor. Zira sözleşme, tüm uçakların yerli motor ile tedarik edilmesini şart koşuyordu. Dolayısıyla yabancı motor tedarikinde sorun yaşansa da Endonezya satışında ciddi bir gecikme olması beklenmiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

