ABD’den F-35 açıklaması: “Politikamız değişmedi”

“Şartlar herkesçe biliniyor”
VOA Türkçe’nin talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye'ye F-35 tedariki için gerekli şartlar herkesçe biliniyor ve politikamız değişmedi. Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi ABD'nin kritik bir önceliği olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
ABD, Türkiye’nin F-35 alımı ya da F-35 programına dönüşü konusunda ise herhangi bir doğrudan açıklama yapmadı.
Güler, “Şimdi, bu son Amerikalılar'la görüşmelerimizde S-400'le ilgili de işte ‘Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız’ dediler hepsini reddettik. Şu anda hâlen, bizim kabul ettiğimiz merkezde olmak kaydıyla Amerikalılar'ın da herhangi bir itirazı kalmadı S-400'lerle ilgili” ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye, ana unsurlarından olduğu F-35 programından, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından çıkarılmıştı. ABD, S-400’lerin F-35 için güvenlik riski oluşturacağını ve ayrıca NATO’nun ortak güvenlik mimarisini zafiyete uğratacağın söylüyordu. Türkiye, 2019 yılında Rusya’dan S-400 sistemi satın almasının ardından Rusya ile kapsamlı savunma işbirliği yapan ülkelere yaptırım öngören CAATSA kapsamında yaptırım uygulanan ilk NATO ülkesi olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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