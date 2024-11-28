ABD’den F-35 açıklaması: “Politikamız değişmedi”

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili herhangi bir itirazı kalmadığını belirtmişti. Güler, ek olarak ABD’nin F-35 savaş uçaklarını da verebileceklerini ifade etmişti. Şimdi ise ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Şartlar herkesçe biliniyor”

VOA Türkçe’nin talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye'ye F-35 tedariki için gerekli şartlar herkesçe biliniyor ve politikamız değişmedi. Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi ABD'nin kritik bir önceliği olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Türkiye’nin F-35 alımı ya da F-35 programına dönüşü konusunda ise herhangi bir doğrudan açıklama yapmadı.

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Salı günü bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde "F-35’lerle ilgili 6 tane uçağımız var orada. Amerikalılar da bu F-35 konusunda biz Kaan uçağını yapabileceğimizi ve uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar kendileri de F-35’i de verebileceklerini ifade ediyorlar. Hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz, hem de 40 tane F-35 almak isteğimizi bildirdik. Bu konuda da daha henüz öyle bir gelişme olmadı, oldukça bildiririz" demişti.

Yaşar Güler: S-400 sorunu kalmadı, F-16 modernizasyonu TUSAŞ’ta 1 gün önce eklendi

Güler, “Şimdi, bu son Amerikalılar'la görüşmelerimizde S-400'le ilgili de işte ‘Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız’ dediler hepsini reddettik. Şu anda hâlen, bizim kabul ettiğimiz merkezde olmak kaydıyla Amerikalılar'ın da herhangi bir itirazı kalmadı S-400'lerle ilgili” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, ana unsurlarından olduğu F-35 programından, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından çıkarılmıştı. ABD, S-400’lerin F-35 için güvenlik riski oluşturacağını ve ayrıca NATO’nun ortak güvenlik mimarisini zafiyete uğratacağın söylüyordu. Türkiye, 2019 yılında Rusya’dan S-400 sistemi satın almasının ardından Rusya ile kapsamlı savunma işbirliği yapan ülkelere yaptırım öngören CAATSA kapsamında yaptırım uygulanan ilk NATO ülkesi olmuştu.

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