ABD ordusu ve Boeing’den hipersonik uzay aracı

DARPA, bir süredir üzerinde çalıştığı ve birkaç yıl içinde ilk uçuşunu yapmasını planladığı XS-1 Deneysel Uzay Aracı için havacılık ve uzay şirketi Boeing ile iş birliğine gidecek. XS-1 bazı özellikleri itibariyle uçakları andıracak olsa planlandığı gibi geliştirildiği takdirde yeni nesil bir uzay aracı modelini oluşturması bekleniyor. DARPA’nın iş birliğini duyurduğu basın açıklamasında XS-1’in geleneksel uçak veya fırlatma araçlarından biri olmadığı aksine bunların bir araya getirilmiş hali olduğu ifadesinin yer alması da bu aracın tamamen farklı olacağını doğrular nitelikte. Peki XS-1 ne gibi yeteneklere sahip?

Uzaya uydu yerleştirmek amacıyla tekrar tekrar kullanılabilecek şekilde tasarlanacak olan XS-1 bünyesinde bulundurduğu kriyojenik itici tanklar ile dışardan bir hız arttırıcı etkisi olmaksızın dikey olarak yükselecek ve hipersonik hızlara ulaşacak. Yeterli irtifaya ulaşıldığında ise XS-1’in üst bölümüne bırakılan ve ağırlığı yaklaşık bir buçuk tona kadar olan uydular yörüngeye yerleştirilecek. Görev tamamlandığında ise XS-1 daha sonra tekrar kullanılmak üzere Dünya’ya dönecek ve tıpkı uçaklar gibi yatay bir şekilde iniş yapacak. Bunlarla birlikte henüz kesin olmasa da XS-1’in otonom uçuş ve uçuş sonlandırma yeteneklerine de sahip olması bekleniyor.

Yörünge Hareketlerine Hız Kazandırcak

Günümüzde uzay araçlarının çok büyük bir kısmının yeniden kullanılamadığını ve Dünya’nın yörüngesine uydu taşımak için XS-1’e kıyasla çok daha yavaş olduklarını da hesaba katarsak XS-1 projesiyle başarılı olduğu takdirde insanlığın; uyduları koruma, onarma ve yerine yenilerini koyma – hem sivil hem de askeri açıdan – becerisini arttıracak.

DARPA’dan programın yöneticisi Jess Sponable’ın yaptığı açıklamalara göre mevcut uydu yerleştirme maliyetlerini 10 kata kadar düşürecek olan XS-1’in tasarım ve test aşamalarını sorunsuz bir şekilde tamamlayarak 2020 yılında ilk görevine başlaması bekleniyor.

https://futurism.com/the-u-s-military-just-teamed-with-boeing-and-theyre-building-a-hypersonic-spaceplane/