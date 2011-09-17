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ABD'de bir hayalet kasaba teknoloji test merkezine dönüştürülüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni teknolojiler geliştiren firmaların en önem verdikleri konuların başında test merkezleri geliyor. Yaygın kullanıma sunulmadan önce hatalar ve eksikliklere karşı mutlaka test edilmesi gereken ürünler için firmalar test merkezleri kuruyor. Kablosuz bağlantılar gibi geniş alanda kullanılması gereken teknolojiler için ise belirli bir bölgede yaşayanlar seçilerek test sürecine alınıyorlar.

Washington D.C. merkezli Pegasus Global adlı internet teknolojileri test şirketi, ürünlerini labouratuvar dışındaki daha geniş alanlarda test etmek amacıyla Yenilik ve Test Merkezi adında bir proje başlattı. 

ABD hükümetinden de destek bulan proje kapsamında New Mexico eyaletinde bulunan terk edilmiş bir kasaba yeşil teknolojilerin, kablosuz sistemlerin, trafik gereçlerinin ve deneylerin gerçek dünyada kontrol edilebilir şekilde test edildiği bir alan olarak kullanılmaya başlanacak.

Dünyada hükümetler tarafından test alanı olarak kullanılan bölgeler mevcut ancak özel girişimler tarafından kullanılan oldukça az. Ayrıca bu proje dünyanın en geniş test alanı olma özelliğini taşıyor.

Kasaba tekrar kullanıma sunulmak üzere tadilat altında alındı. Yaklaşık 300km2'lik bir alanda yeni ikametler, ticari binalar, kenar mahalleler ve uydukentler kurulacak. Merkezin 35 000 kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Pegasus projenin tamamlanması için 200 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Kasaba adeta yeni bir kente dönüşecek.

Tamamlandıktan sonra ise askeri birimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel şirketler ve federal birimler merkez içerisinde alanlar kiralayabilecek. Pegasus bu sayede yatırımcıların da ilgisini çekeceğini düşünüyor. Merkezde kontrollü olarak üretilen teknolojiler bizzat insanlar tarafından anında test edilebilecek. Ancak bölge sivil yerleşime kapalı olacak.

Merkez, New Mexico eyaletine 350 yeni iş kapısı açacak ve ileride bu sayı 3500'e ulaşacak. Burada üretilecek çeşitli enerjilerin yerleşim birimlerine satılması da mümkün olacak. 

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xxxrunoxxx 8 yıl en beğenilen
Bir yolunu bulup o şehire taşınmalıyım :)
1 Yanıt Yanıtla +16
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reflection_91 8 yıl serenissimo
serenissimo
burada da boş yerleşim yerleri var.


keşke teknoloji de olsa
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DH Misafiri 8 yıl
Eureka diye bir dizi vardı. Tıpkı böyle bir teknoloji kasabasını anlatıyor.
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umutarslan.com 8 yıl
dharma girişimi gibi olmasın sonra
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Stanislas Xavier 8 yıl
Bizim köyde çoktan başlandı o işe tezek yakıyoruz ...boku değerlendirme : enerji tasarrufu
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Besiktask34 8 yıl
bizde isteriz
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electroghost 8 yıl
güzel bir proje çok mantlı inşallah birgün bizimde böyle bir projeye ihtiyacımız olur
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soar.kerrigan 8 yıl
hayalet avcilari is basinda.
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alpa07 8 yıl
beyler bana davet geldi ben gidiyorum
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atheet 8 yıl
xxxrunoxxx
Bir yolunu bulup o şehire taşınmalıyım :)

nereye taşınıyon :D
Ancak bölge sivil yerleşime kapalı olacak.
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silver021 8 yıl
:D bizim türkiyede kaynıyor böyle alan. ahh keşke bizdede teknoloji deneme atışları olabilseydi ya. ama bizde ancak atıp tutmak gündemde olduğu için malesef bu mertebeye gelemedik daha. :)
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janparey 8 yıl
Bizim köyde 10-15 kişi yaşıyo enson 7 yaşımdayken gitmiştim,böyle bir proje için çok uygun yetkililere duyrulur.
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serenissimo 8 yıl
ilginç ve sanırım bu uygulama Türkiye dede yapılabilir. burada da boş yerleşim yerleri var.
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reflection_91 8 yıl serenissimo
serenissimo
burada da boş yerleşim yerleri var.


keşke teknoloji de olsa
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xxxrunoxxx 8 yıl en beğenilen
Bir yolunu bulup o şehire taşınmalıyım :)
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swat882 8 yıl
oraların yakınından bir arsa filan mı çevirsek ne yapsak? ilerde değerlenmesin


bknz: türk aklı
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