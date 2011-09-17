ABD'de bir hayalet kasaba teknoloji test merkezine dönüştürülüyor

Yeni teknolojiler geliştiren firmaların en önem verdikleri konuların başında test merkezleri geliyor. Yaygın kullanıma sunulmadan önce hatalar ve eksikliklere karşı mutlaka test edilmesi gereken ürünler için firmalar test merkezleri kuruyor. Kablosuz bağlantılar gibi geniş alanda kullanılması gereken teknolojiler için ise belirli bir bölgede yaşayanlar seçilerek test sürecine alınıyorlar.





Washington D.C. merkezli Pegasus Global adlı internet teknolojileri test şirketi, ürünlerini labouratuvar dışındaki daha geniş alanlarda test etmek amacıyla Yenilik ve Test Merkezi adında bir proje başlattı.





ABD hükümetinden de destek bulan proje kapsamında New Mexico eyaletinde bulunan terk edilmiş bir kasaba yeşil teknolojilerin, kablosuz sistemlerin, trafik gereçlerinin ve deneylerin gerçek dünyada kontrol edilebilir şekilde test edildiği bir alan olarak kullanılmaya başlanacak.





Dünyada hükümetler tarafından test alanı olarak kullanılan bölgeler mevcut ancak özel girişimler tarafından kullanılan oldukça az. Ayrıca bu proje dünyanın en geniş test alanı olma özelliğini taşıyor.





Kasaba tekrar kullanıma sunulmak üzere tadilat altında alındı. Yaklaşık 300km2'lik bir alanda yeni ikametler, ticari binalar, kenar mahalleler ve uydukentler kurulacak. Merkezin 35 000 kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Pegasus projenin tamamlanması için 200 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Kasaba adeta yeni bir kente dönüşecek.





Tamamlandıktan sonra ise askeri birimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel şirketler ve federal birimler merkez içerisinde alanlar kiralayabilecek. Pegasus bu sayede yatırımcıların da ilgisini çekeceğini düşünüyor. Merkezde kontrollü olarak üretilen teknolojiler bizzat insanlar tarafından anında test edilebilecek. Ancak bölge sivil yerleşime kapalı olacak.





Merkez, New Mexico eyaletine 350 yeni iş kapısı açacak ve ileride bu sayı 3500'e ulaşacak. Burada üretilecek çeşitli enerjilerin yerleşim birimlerine satılması da mümkün olacak.