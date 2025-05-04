Yenilikçi elektro-termal enerji depolama sistemi tüm gün buhar gücü sunuyor

MGA Thermal’ın geliştirdiği sistem, yenilenebilir enerjiyi gün boyunca temiz buhar ve elektrik üretimi için kullanılabilen ısıya dönüştürüyor. Tesis, 500 kW termal çıkış gücüyle 24 saat boyunca kesintisiz aşırı ısıtılmış buhar sağlayabiliyor.
3.700 özel alaşım blokla yüksek verimli depolama
Tesisin kalbinde, şirketin özgün teknolojisi olan "miscibility gap alloy" (MGA) blokları yer alıyor. Her biri büyük bir tuğla boyutundaki yaklaşık 3.700 blok, grafit bazlı bir yapı içerisinde, metal alaşım parçacıkları içeriyor. Bu özel yapılar, yenilenebilir elektrikle ısıtıldığında içerdikleri metal alaşım eriyor ve bu sayede enerji, katıdan sıvıya geçiş sürecinde depolanıyor. Soğuma sürecinde ise bu enerji tekrar serbest bırakılıyor.
Elde edilen ısı, ısı eşanjörleri aracılığıyla buhar üretimi veya elektrik üretiminde kullanılabiliyor. MGA Thermal CEO’su Mark Croudace, bu teknolojinin kesintili yenilenebilir kaynakları yüksek güvenilirliğe ve çok yönlülüğe sahip, sürekli ısı ve elektrik üretebilecek seçeneklere dönüştürdüğünü vurguluyor.
Daha az alan, daha fazla verim
Croudace, bu teknolojinin ağır sanayinin karbonsuzlaşmasında eksik olan kritik parçayı tamamladığını söyleyerek buhar ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanmasının artık teknik ve ticari açıdan mümkün hale geldiğini belirtti. MGA Thermal, bu pilot tesisi sadece bir konsept olarak değil, ölçeklenebilir ve ticari olarak uygulanabilir bir çözüm olarak değerlendiriyor.
MGA Thermal, çözümün alan verimliliğiyle de öne çıktığını vurguluyor. Elektrikli bataryalara kıyasla aynı enerji çıktısı için 24 kat daha az alana ihtiyaç duyan bu sistem, modüler yapısıyla 5 MWh’den gigawatt-saat seviyelerine kadar ölçeklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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