İngiltere’de yeni evlere güneş paneli zorunluluğu: Türkiye’deki potansiyel ne?

Yeni evlere güneş paneli zorunluluğu
The Times gazetesinin ulaştığı bilgilere göre, plan kapsamında 2027'den sonra inşa edilecek evlerin yaklaşık yüzde 80’inin çatılarına, arsa alanlarının yüzde 40’ına denk gelecek şekilde güneş paneli kurulması gerekecek. Kalan yüzde 19’luk kısım içinse çatı eğimi, yönelimi veya gölge gibi faktörler nedeniyle daha düşük düzeyde panel kurulumu zorunluluğu getirilecek. Sadece %1’lik bir kesim ise bu düzenlemeden tamamen muaf tutulabilecek.
Yeni düzenleme, konut inşaat maliyetlerine ortalama 4.000 sterlin ek yük getirecek. Ancak uzmanlara göre bu maliyet, yılda ortalama 1.000 sterlinlik enerji tasarrufu ile yaklaşık dört yıl içinde kendini amorti edebilecek. Böylece hem aile bütçesi rahatlayacak hem de ülkenin enerji kaynakları üzerindeki baskı azalacak.
İngiliz hükümeti, bu adımı 2030 yılına kadar elektrik şebekesini karbonsuz hale getirmeyi planlıyor. Hedef, on yılın sonuna kadar güneş enerjisinden 47 gigawatt kapasiteye ulaşmak. Bu kapasite artışı yalnızca yeni evlerle sınırlı kalmayacak. Mevcut konutlara da güneş paneli kurulumu için devlet destekli kredi programlarının duyurulması bekleniyor.
Türkiye'deki çatılarda 120 GW’lık potansiyel var
İllere göre çatı GES potansiyeli
- İstanbul: 10,4 GW
- Ankara: 10,1 GW
- İzmir: 9,3 GW
- Manisa: 3,1 GW
- Afyon: 2,8 GW
- Kocaeli: 2,5 GW
- Tekirdağ: 1,9 GW
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