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    Sanal enerji santralleri şebekelerin vazgeçilmezi haline geliyor

    Sanal enerji santralleri (Virtual Power Plants) giderek büyüyor ve yaygınlaşıyor. Bu kapsamda ABD’nin Kaliforniya'daki en büyük sanal santrali 75 bin bataryanın desteğiyle 375 MW büyüklüğe ulaştı.

    Sanal enerji santralleri şebekelerin vazgeçilmezi haline geliyor Tam Boyutta Gör
    Sanal enerji santralleri (Virtual Power Plants – VPP), çok sayıda küçük enerji üreticisini (ev tipi güneş panelleri, bataryalar, elektrikli araçlar vb.) bir yazılım platformu aracılığıyla bir araya getirerek büyük ve esnek bir enerji kaynağı haline getiriyor. Bu sistemler, enerji şebekeleri üzerinde daha fazla esneklik sağlarken hane halkına da bir gelir kaynağı yaratıyor. Şimdi ise ABD’nin en büyük sanal enerji santralinin 75 bin bataryanın desteğiyle 375 MW büyüklüğe ulaştığı açıklandı.

    280 bin eve yetecek kapasite

    Yenilenebilir enerji şirketi Sunrun, Kaliforniya’daki binlerce evi bir araya getirerek ülkenin en büyük sanal enerji santralini hayata geçirdi. “CalReady” adı verilen bu sistem, 75.000 ev tipi bataryayı birbirine bağlayarak toplamda 375 megavatlık bir yedek enerji kapasitesine ulaştı. Bu, yaklaşık 280.000 haneye yetecek düzeyde enerji anlamına geliyor.

    Sanal enerji santralleri şebekelerin vazgeçilmezi haline geliyor Tam Boyutta Gör
    CalReady, esas olarak yaz aylarında Kaliforniya’nın enerji şebekesini rahatlatmayı hedefliyor. Özellikle Mayıs’tan Ekim’e kadar olan dönemde, akşam 16.00 ile 21.00 saatleri arasında enerji talebi zirveye ulaşıyor. Bu saat dilimlerinde devreye giren CalReady, fosil yakıtlı santrallerin devreye girmesini önleyerek hem emisyonları azaltıyor hem de elektrik faturalarını düşürüyor.

    Sunrun, bunu müşteri öncülüğünde bir enerji devrimi olarak tanımlıyor. Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri de, büyük santrallere ya da yeni altyapılara ihtiyaç duymaması. Halihazırda evlerde bulunan güneş panelleri ve bataryalar üzerinden çalışan sistem, merkezi yapılar yerine dağıtık enerji modelini temel alıyor. Dolayısıyla şebeke, tek bir arızada çökmüyor çünkü kaynaklar dağıtık yapıda.

    Kullanıcılar da kazanıyor

    CalReady’ye katılan ev sahipleri, yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda finansal olarak da kazanıyor. Her bir batarya için yılda 150 dolara kadar ödeme alan kullanıcılar, geçen yıl bu programdan toplamda 1,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu yılki tahmin ise 10 milyon doları bulması yönünde.

    2024 yılı itibarıyla sisteme 16.000 yeni hane katıldı ve yaz sıcaklıklarının zirve yaptığı dönemlerde ortalama 48 megavatlık güç şebekeye aktarıldı. Şimdi ise bu miktarın iki saatlik süre zarfında 250 megavat, anlık zirve çıkışlarda ise 375 megavata ulaşması bekleniyor.

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