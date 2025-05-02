Sanal enerji santralleri şebekelerin vazgeçilmezi haline geliyor

280 bin eve yetecek kapasite
Yenilenebilir enerji şirketi Sunrun, Kaliforniya’daki binlerce evi bir araya getirerek ülkenin en büyük sanal enerji santralini hayata geçirdi. “CalReady” adı verilen bu sistem, 75.000 ev tipi bataryayı birbirine bağlayarak toplamda 375 megavatlık bir yedek enerji kapasitesine ulaştı. Bu, yaklaşık 280.000 haneye yetecek düzeyde enerji anlamına geliyor.
Sunrun, bunu müşteri öncülüğünde bir enerji devrimi olarak tanımlıyor. Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri de, büyük santrallere ya da yeni altyapılara ihtiyaç duymaması. Halihazırda evlerde bulunan güneş panelleri ve bataryalar üzerinden çalışan sistem, merkezi yapılar yerine dağıtık enerji modelini temel alıyor. Dolayısıyla şebeke, tek bir arızada çökmüyor çünkü kaynaklar dağıtık yapıda.
Kullanıcılar da kazanıyor
CalReady’ye katılan ev sahipleri, yalnızca çevreye katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda finansal olarak da kazanıyor. Her bir batarya için yılda 150 dolara kadar ödeme alan kullanıcılar, geçen yıl bu programdan toplamda 1,5 milyon dolar gelir elde etti. Bu yılki tahmin ise 10 milyon doları bulması yönünde.
2024 yılı itibarıyla sisteme 16.000 yeni hane katıldı ve yaz sıcaklıklarının zirve yaptığı dönemlerde ortalama 48 megavatlık güç şebekeye aktarıldı. Şimdi ise bu miktarın iki saatlik süre zarfında 250 megavat, anlık zirve çıkışlarda ise 375 megavata ulaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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