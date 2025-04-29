Avrupa’daki elektrik krizi Türkiye’yi de etkileyebilir

“Avrupa’nın sistemine bağlıyız”
İspanya ve Portekiz’de elektrik tedariki kademeli ancak yavaş bir şekilde yeniden verilmeye başlarken yaşanan elektrik felaketinin kesin nedeni henüz tam olarak saptanmış değil. Kesinti sonrasında etkilenen bölge ve ülkelerde tüm ulaşım altyapısı, şebekeler ve bankacılık sistemlerinde aksaklıklar yaşanmış veya tamamen durmuştu.
Mevcut durumda çeşitli uzmanlardan gelen görüşlere göre yaşanan elektrik kesintisi atmosferik titreşim olarak ifade edilen anormal bir fenomenden kaynaklanıyor olabilir. Ancak daha önce bu boyutta bir felaket yaşanmamıştı. Bu da kesin bir varsayımda bulunmayı zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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