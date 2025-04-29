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    Avrupa’daki elektrik krizi Türkiye’yi de etkileyebilir

    Ağırlıklı olarak İspanya ve Portekiz’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündeme geldi. Kesintilerin Türkiye’yi de etkileyebileceği aktarıldı.

    Avrupa’daki elektrik krizi Türkiye’yi de etkileyebilir Tam Boyutta Gör
    İspanya ve Portekiz’de ülke çapındı, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi yakın ülkelerde ise kısmi elektrik kesintisi gündemde kalmaya devam ediyor. Sorun, Avrupa’da milyonları derin bir şekilde etkilerken elektrik kesintileri Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin de etkilenebileceğini ifade etti.

    “Avrupa’nın sistemine bağlıyız”

    İspanya ve Portekiz’de elektrik tedariki kademeli ancak yavaş bir şekilde yeniden verilmeye başlarken yaşanan elektrik felaketinin kesin nedeni henüz tam olarak saptanmış değil. Kesinti sonrasında etkilenen bölge ve ülkelerde tüm ulaşım altyapısı, şebekeler ve bankacılık sistemlerinde aksaklıklar yaşanmış veya tamamen durmuştu.

    Avrupa’daki elektrik krizi Türkiye’yi de etkileyebilir Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Bakan Bayraktar, konu hakkında kabine üyelerine bir bilgilendirme yaptı. Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içinde olduğunun altını çizerek “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız” dedi.

    Mevcut durumda çeşitli uzmanlardan gelen görüşlere göre yaşanan elektrik kesintisi atmosferik titreşim olarak ifade edilen anormal bir fenomenden kaynaklanıyor olabilir. Ancak daha önce bu boyutta bir felaket yaşanmamıştı. Bu da kesin bir varsayımda bulunmayı zorlaştırıyor.

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