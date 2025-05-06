2025’te güneş enerjisi kurulumları 655 GW’a ulaşabilir

Çin yine lider olacak
Ancak rapora göre büyüme eğiliminin sürdürülebilirliği, bazı yapısal ve politik risklere bağlı. Raporda özellikle artan ticaret gerilimlerinin maliyetleri yükseltebileceği, proje takvimlerinde gecikmelere yol açabileceği ve özellikle fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda yatırımları sekteye uğratabileceği vurgulandı.
Bununla birlikte 2026 yılında küresel kurulumlar yalnızca yüzde 1 oranında artarak 665 GW’a çıkacak. Bu düşük artışın temel nedeni, Çin’de yürürlüğe girecek olan teşvik modelindeki değişim. Mevcut sabit tarifeli sistemden, daha dinamik ve piyasa odaklı modele geçilecek.
SolarPower Europe ayrıca 2026-2028 döneminde 2.27 TW’lık yeni kurulum öngörüyor. Bu tahmin, bir önceki raporda belirtilen 2.34 TW’a kıyasla daha düşük. Ayrıca yıllık ortalama büyümenin yüzde 10 ila yüzde 14 aralığında kalacağı belirtiliyor. Buna göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında sırasıyla 755 GW, 847 GW ve 930 GW’lık yeni güneş enerjisi kurulumları öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: