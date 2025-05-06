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    2025’te güneş enerjisi kurulumları 655 GW’a ulaşabilir

    SolarPower Europe tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre 2025 yılında güneş enerjisi kurulumları 655 GW’a ulaşabilir. Geçtiğimiz yıl 597 GW’lık bir kurulum yapılmıştı.

    2025’te güneş enerjisi kurulumları 655 GW’a ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde güneş enerjisi kurulumlarının bu yıl 655 GW düzeyine ulaşması bekleniyor. Avrupa güneş enerjisi derneği SolarPower Europe’un yayımladığı “2025-2029 Küresel Güneş Enerjisi Pazar Görünümü” raporuna göre, bu rakam bir önceki yılın yüzde 10 üzerinde. 2024’te toplam 597 GW’lık yeni kurulum yapılmış ve küresel kümülatif kapasite 2.2 TW’a yükselmişti.

    Çin yine lider olacak

    Ancak rapora göre büyüme eğiliminin sürdürülebilirliği, bazı yapısal ve politik risklere bağlı. Raporda özellikle artan ticaret gerilimlerinin maliyetleri yükseltebileceği, proje takvimlerinde gecikmelere yol açabileceği ve özellikle fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda yatırımları sekteye uğratabileceği vurgulandı.

    2025’te güneş enerjisi kurulumları 655 GW’a ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    2025 yılında yapılacak kurulumların yüzde 53’ünün Çin'de gerçekleşmesi öngörülüyor. Çin hariç tutulduğunda Asya-Pasifik bölgesi (%16), Amerika kıtası (%14), Avrupa (%13) ve Orta Doğu ile Afrika (%4) bölgesi de sırasıyla ülkeyi takip edecek. Çin'in düşük maliyetli güneş paneli üretimi ve devlet destekli kurulum politikaları büyümenin arkasında güç olarak nitelendiriliyor.

    Bununla birlikte 2026 yılında küresel kurulumlar yalnızca yüzde 1 oranında artarak 665 GW’a çıkacak. Bu düşük artışın temel nedeni, Çin’de yürürlüğe girecek olan teşvik modelindeki değişim. Mevcut sabit tarifeli sistemden, daha dinamik ve piyasa odaklı modele geçilecek.

    SolarPower Europe ayrıca 2026-2028 döneminde 2.27 TW’lık yeni kurulum öngörüyor. Bu tahmin, bir önceki raporda belirtilen 2.34 TW’a kıyasla daha düşük. Ayrıca yıllık ortalama büyümenin yüzde 10 ila yüzde 14 aralığında kalacağı belirtiliyor. Buna göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında sırasıyla 755 GW, 847 GW ve 930 GW’lık yeni güneş enerjisi kurulumları öngörülüyor.

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