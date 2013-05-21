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ABD'li genç 30 saniyede şarj olan batarya icat etti

6 yıl
3,7b
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58
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li genç 30 saniyede şarj olan batarya icat etti

Günümüzde mobil cihazların en büyük dezavantajlarından birisi olan batarya tüketimi konusunda sayısız mühendis araştırmalar yapıyor. Batarya süresini uzatma konusunda pek somut adımlar atılmasa da daha kısa sürede şarj konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Intel'in Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda bu yıl 3 ödül kazanandan birisi olan 18 yaşındaki Eesha Khare, 30 saniyede şarj olan batarya icadı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Esnek süper kapasitör temeline dayanan proje ile Kahre 50 bin dolarlık ödülün sahibi oldu ve genç kız Google tarafından da teknoloji üzerinde çalışmak için teklif aldığını açıkladı.

Khare'nin batarya teknolojisi şu anda 10 000 şarj döngüsü seviyesini sağlamış durumda. Standart bataryalarda ise bu rakam 1000 seviyesinde. Bu açıdan teknolojinin ne kadar uzun ömürlü olduğu da anlaşılıyor.

Khare'nin projesi şimdiye kadar bir LED'e güç vermek için kullanıldı. Batarya esnek olduğu için gelecekte bükülebilir ekranlarda da kullanılabilecek. Khare projesini geliştirmeye devam edecek ve şimdilik ne zaman ticari olarak kullanıma sürüleceği bilinmiyor. Bataryanın hedefi ise mobil cihazlar ve elektrikli otomobiller olacak. 




http://www.slashgear.com/student-creates-30-second-cellphone-battery-charge-tapped-by-google-20282811/ Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Bunun haberi yayınlamayın. Psikolojimiz bozuluyor. Biz 18 yaşımıza geldiğimizde üniversite sınavı denen saçma sapan bir şey ile hayatımızı riske atıyoruz, millet bilimsel araştırma yapıyor, teknolojiyi geliştiriyor. Eğitim sistemimize bir selam söylemek istiyorum. Bizden neden çıkmıyor böyle şeyler belli...
Esnek, 30 saniyede şarj olan ve 10.000 şarj döngüsüne sahip bir pilin yaygın kullanımı mobil cihazların gelecekteki potansiyelinin ne kadar yüksek olabileceğini gösteriyor. Belki telefonun arkasına konulacak bir panel ile güneş enerjisi ile yarım saatte şarj olacaklar. Kim bilir?
Bunun haberi yayınlamayın. Psikolojimiz bozuluyor. Biz 18 yaşımıza geldiğimizde üniversite sınavı denen saçma sapan bir şey ile hayatımızı riske atıyoruz, mille...
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1 Yanıt Yanıtla +98
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DH Misafiri 6 yıl
Üniversiteye gideniniz yokmu oradaki ortamı gözünüzün önüne getirin birde orada bilimsel araştırma yapacağınızı hocam ben laboratuvarı kullansam olurmu anahtarı alayım akşam biraz işlerim var diye bir cümleyi kurabiliyormuyuz sanıyorsunuz öğrenciyken. Yada üniversiteler insanların yaratıcılıklarını yarıştırdığı yerlermi alakası yok ezberi daya şişir kafaları yazılıda sor bütün kitabı mecburen laboratuvarda belli deneyleri yap müfredatta yazıyorsa o deneyleri öğrencilerede yaptır müfredat dışı zinhar laboratuvar malzemelerini elletme o malzemeler kendi kendine bozulsun. Sonra ülkede bilim gelişmiyor nasıl gelişecek kim geliştirecek bataryanın içine ne koyacak çocuk evinde laboratuvarmı kuracak yada bir seviyeye getirdikten sonra destek alacağı biri mi var etrafında hocam ben bunu yaptım ama bir yerde takıldım desen kimden izin aldın deyip dekana yetiştirir hocalarımızın yaptığı öğretmenlik değilki önüne verileni yapmakla yükümlü memurlar onlardan bilimmi bekleniyor kim yapmışta onlar yapacak müfredatta yazıyormu
Üniversiteye gideniniz yokmu oradaki ortamı gözünüzün önüne getirin birde orada bilimsel araştırma yapacağınızı hocam ben laboratuvarı kullansam olurmu anahtarı...
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balcis 6 yıl
S. Hawking
IceRulezhangi ülkede yaşıyormuş bu kız ?dünyanın en mutlu ilk 5 ülkesinden birindedir heralde.türkiyeye bakarsak bu listede 189.sırada yer almaktadır.
Herşeyi ülkeyle bağdaştırmaktan vazgeçin. Zeki olan kendini her yerde belli ediyor.

zeka madendir, işlemek gerekir. her ülkeden bireysel başarı çıkabilir ama eğitime ve zekaya önem-öncelik verilen ülkelerden daha fazla çıkar.
S. HawkingIceRulezhangi ülkede yaşıyormuş bu kız ?dünyanın en mutlu ilk 5 ülkesinden birindedir heralde.türkiyeye bakarsak bu listede...
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1 Avatar
labtek38 1 yıl
2018 Yılından yazıyorum I phone hala 4 saatte şarj oluyor
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DH Misafiri 5 yıl
süper kapasitörler zaten vardi ama esnek oldugu sanmıyorum
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Dirk Nowitzki 5 yıl
Konuyu hortlatmak gibi olacak ama İsrailli bir şirket bunu yapmış 2016da piyasaya çıkacakmış.Tahmini satış bedeli ise 30 $
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personalcomputer 5 yıl
30 saniyede bitmesin de
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Math. 5 yıl
Gorende somalide yasiyorsunuz sanar
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DH Misafiri 5 yıl
eksisozluk.com/...
beyler sakin...
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Rizeli55 5 yıl
S. Hawking

IceRulezhangi ülkede yaşıyormuş bu kız ?dünyanın en mutlu ilk 5 ülkesinden birindedir heralde.türkiyeye bakarsak bu listede 189.sırada yer almaktadır.
Herşeyi ülkeyle bağdaştırmaktan vazgeçin. Zeki olan kendini her yerde belli ediyor.


Ülkeler arası "İnsani Gelişme Endeksi" diye bir şey var...Belki ülkeler adına size bir fikir verebilir...

tr.wikipedia.org/... Türkçe

en.wikipedia.org/... İngilizce

2013 verilerine göre ülkeler sıralaması...
en.wikipedia.org/...

2011 e göre ülkemiz 2 basamak çıkarak 90.sıraya geldi....


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damn2u 5 yıl
Öncelikle öğrenciyi tebrik etmek lazım, hem teknoloji adına büyük bir atılım yapmış hemde kendi hayatını kurtarmış resmen. Google'dan aldığı teklifi kaçırmamalı, Google yenilikci ve büyümeye devam eden bir firma sonuçta.
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sansar61 6 yıl
Şuraki yorumları okuyorumda, okuyanda sanki üniversitemizde okuyan gençlerin yarısının aştayn beynine sahipte okulda hocalar engelliyor. Bizim gençlerimiz bilgisayarda sosyal payalaşım sitelerinde vakit geçirmekten yada anarşist eylemler dışında yaptığı çok bir şey yok. Adamlar göktürk diye uydu yaptılar ona bile ayaklanan oldu, daha ne diyeyim.
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zymrdvn 6 yıl
:)) Yorumlara bakınca aslında ülke olarak neden bu halde olduğumuz daha bir netleşiyor.
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abrenax 6 yıl
normalde zaten 1 saniyeden daha kısa sürede şarj olan bir batarya geliştirilmişti. bu konular üstünde çalışan binlerce mühendis ve bilimadamı var. yani ben bunu bir icat veya abartılacak bir durum olarak görmüyorum. sonuçta imkanı olan ve araştıran bulur.
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Srcn81 6 yıl
Şarj 30 saniyede bitmez inşallah..
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Master_Evil 6 yıl
yorumları okuyunca üzüldüm resmen
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