ABD'li genç 30 saniyede şarj olan batarya icat etti





Günümüzde mobil cihazların en büyük dezavantajlarından birisi olan batarya tüketimi konusunda sayısız mühendis araştırmalar yapıyor. Batarya süresini uzatma konusunda pek somut adımlar atılmasa da daha kısa sürede şarj konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.





Intel'in Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda bu yıl 3 ödül kazanandan birisi olan 18 yaşındaki Eesha Khare, 30 saniyede şarj olan batarya icadı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.





Esnek süper kapasitör temeline dayanan proje ile Kahre 50 bin dolarlık ödülün sahibi oldu ve genç kız Google tarafından da teknoloji üzerinde çalışmak için teklif aldığını açıkladı.





Khare'nin batarya teknolojisi şu anda 10 000 şarj döngüsü seviyesini sağlamış durumda. Standart bataryalarda ise bu rakam 1000 seviyesinde. Bu açıdan teknolojinin ne kadar uzun ömürlü olduğu da anlaşılıyor.





Khare'nin projesi şimdiye kadar bir LED'e güç vermek için kullanıldı. Batarya esnek olduğu için gelecekte bükülebilir ekranlarda da kullanılabilecek. Khare projesini geliştirmeye devam edecek ve şimdilik ne zaman ticari olarak kullanıma sürüleceği bilinmiyor. Bataryanın hedefi ise mobil cihazlar ve elektrikli otomobiller olacak.











http://www.slashgear.com/student-creates-30-second-cellphone-battery-charge-tapped-by-google-20282811/