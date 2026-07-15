Xiaomi yeni ağız duşunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde ağız duşlarına olan ilginin artması Xiaomi’nin dikkatinden kaçmıyor. Firma Mijia ağız duşu serisinde iddialı özelliklere sahip yeni bir modeli duyurdu. Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro aynı anda iki su akışı sağlayabiliyor.

Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro özellikleri ve fiyatı

Cihaz iki akışı tek bir başlıktan sağlayabiliyor. Bunun için çift katmanlı dönen bir başlık yapısı tercih edilmiş. Başlık tek bir su kaynağından gelen yüksek basınçlı akımı iki farklı kanala bölerek çalışıyor. Orta kısımdan gelen su doğrudan diş aralarındaki dar boşluklara ve inatçı yemek kalıntılarına odaklanırken dış merkezden gelen şemsiye biçimli su akışı d diş eti çizgisini genişçe tarayarak hassas temizlik ve masaj sağlıyor.

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Bu yeni tasarım tek seferde daha geniş bir yüzeyi kaplarken diş plaklarının yüzde 99.99’a kadarını etkili şekilde sökebiliyor. Ayrıca diş aralarındaki sert kalıntıları temizlerken diş etlerinin tahriş olmasını veya kanamasını engelliyor.

Diğer taraftan mikro baloncuk başlığı hassas dişetlerini korumak için su akışına hava eklerken ortodontik başlık ise diş telleri ve şeffaf plakaların etrafını temizlemeye yardımcı olan kıl fırçalara sahip.

Temizlik modu, batarya süresi ve zamanlayıcıyı gösteren mini ekran, 4 farklı ayar modu, Mijia uygulaması ile kontrol ve kullanım kaydı, 220mL su tankı, standart kullanımda 105 güne kadar kullanım süresi, 2 dakika sonra otomatik kapanma gibi özellikleri olan Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro modeli 58$ fiyat etiketine sahip.

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