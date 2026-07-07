Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Keychron ilk dock istasyonunu duyurdu

    Keychron Thunderbolt 5 Dock istasyonu birden fazla monitör veya akıllı cihaz ile çalışan profesyoneller için en yüksek hızlarda 14 farklı bağlantı girişi sunuyor. 

    Keychron Thunderbolt 5 Dock
    Ülkemiz de dahil pek çok pazarda klavye ve fare ürünleri ile tanıdığımız Keychron bu kez çoklayıcı segmentinde adım atıyor. Üst seviyeye yönelik olarak geliştirilen Keychron Thunderbolt 5 Dock adındaki istasyon farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlandı.

    Keychron Thunderbolt 5 Dock özellikleri ve fiyatı

    Keychron Thunderbolt 5 Dock istasyonu 14 farklı bağlantıyı bir arada sunuyor. Bir adet Thunderbolt 5 portu 140W seviyesine kadar enerji sağlarken bir adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A portları 10Gbps bağlantı hızı sunuyor.

    SD ve microSD kart yuvaları 312MB/s hızlara kadar çıkabiliyor ve UHS-II uyumlu. Bir adet ekstra Tip-C Thunderbolt 5 portu 30W, diğer ekstra Thunderbolt 5 portu 15W enerji sağlarken 2 adet ekstra USB Tip-A portu da 15W enerji sunuyor.

    2 adet HDMI 2.1 portu 4K 60Hz ekranlara destek sağlarken bir adet 2.5GbE Ethernet ve bir de 3.5mm jak girişi yer alıyor. Gerekli gücü 180W DC girişinden alan çoklayıcı ön kısımdaki güç tuşu ile açılıp kapatılabiliyor. Alüminyum alaşımlı gövde premium bir hissiyat sağlarken ızgaralı tasarım sayesinde fansız bir soğutma elde edilmiş.

    Biraz daha profesyonel kullanım için tasarlanan cihaz yatay veya dikey olarak kullanılabiliyor. İki adet Kensington kilidi de bulunan Keychron Thunderbolt 5 Dock istasyonu 350$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skechers nasıl okunur megane 4 1.3 tce kaç litre yağ alır mazot yanar mı klima karşılaştırma tc kimlik no 2 ile başlayanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 18 HX AI
    MSI CROSSHAIR 18 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum