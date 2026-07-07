Keychron ilk dock istasyonunu duyurdu

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Ülkemiz de dahil pek çok pazarda klavye ve fare ürünleri ile tanıdığımız Keychron bu kez çoklayıcı segmentinde adım atıyor. Üst seviyeye yönelik olarak geliştirilen Keychron Thunderbolt 5 Dock adındaki istasyon farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlandı.

Keychron Thunderbolt 5 Dock özellikleri ve fiyatı

Keychron Thunderbolt 5 Dock istasyonu 14 farklı bağlantıyı bir arada sunuyor. Bir adet Thunderbolt 5 portu 140W seviyesine kadar enerji sağlarken bir adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A portları 10Gbps bağlantı hızı sunuyor.

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SD ve microSD kart yuvaları 312MB/s hızlara kadar çıkabiliyor ve UHS-II uyumlu. Bir adet ekstra Tip-C Thunderbolt 5 portu 30W, diğer ekstra Thunderbolt 5 portu 15W enerji sağlarken 2 adet ekstra USB Tip-A portu da 15W enerji sunuyor.

2 adet HDMI 2.1 portu 4K 60Hz ekranlara destek sağlarken bir adet 2.5GbE Ethernet ve bir de 3.5mm jak girişi yer alıyor. Gerekli gücü 180W DC girişinden alan çoklayıcı ön kısımdaki güç tuşu ile açılıp kapatılabiliyor. Alüminyum alaşımlı gövde premium bir hissiyat sağlarken ızgaralı tasarım sayesinde fansız bir soğutma elde edilmiş.

Biraz daha profesyonel kullanım için tasarlanan cihaz yatay veya dikey olarak kullanılabiliyor. İki adet Kensington kilidi de bulunan Keychron Thunderbolt 5 Dock istasyonu 350$ fiyat etiketi ile satılacak.

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