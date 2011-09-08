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ABD'li girişimciden yeni iPad kiralama servisi

7 yıl
4,3b
1
13
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni ve devrimsel teknolojiler tüketiciler tarafından daima büyük ilgiyle karşılaşıyor. Ancak piyasaya çıktıktan sonra uzun süre yüksek fiyatlarda seyretmesi belirli bir kesimin bu cihazlardan uzak durmasına yol açıyor. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen girişimciler ise ilginç fikirlerle tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor.

ABD'li Flying Connected adlı bir girişimci firma sık sık seyahat eden ancak pahalı bir cihazı satın almak istemeyenlere yönelik iPad, akıllı telefon, GPS, USB modem, MacBook, netbook, notebook ve 3G/4G modem kiralama hizmetini başlattı. 

Bu tür cihazlar şirketlere veya etkinliklere toplu olarak hali hazırda kiralanıyor. Ancak özel kişilere ayağına kadar teslim etme hizmeti bir ilk.

Firma New York şehrinde geçtiğimiz ay yayına başladığı kiralama sitesinde seyahat edenlere elektronik ürünleri kiralıyor. Sadece ürünler değil aksesuar ve uygulamalar da kiralama hizmetinin içinde yer alıyor. 

Ürünler arasında en popüler cihaz tabii ki iPad 2. Günlüğü 18$-32$ arasında değişen iPad 2 için aksesuar ve uygulama ekletmek isteyen müşteriler kirayı biraz arttırmak zorunda. Ek bir ücret karşılığındaysa New York şehrinde otel veya havalanına kadar kiralanan ürün gönderilebiliyor.

Firmanın kurucusu Zalmy Raskin hizmetin hedefinin seyahat edenler olduğunu belirtiyor. Mobil cihazlarla yolculuk etmek isteyenler veya kısa süreli internet bağlantısına ihtiyaç duyanlar için genel anlamda bir çözüm olmaması nedeniyle Raskin böyle bir hizmeti hayata geçirmeyi düşünmüş.

Raskin ilerleyen aylarda araç kiralama ve otel zincirleriyle ortaklık yaparak müşterilerine indirimler sunmayı planlıyor. Böylece şirketin büyümesi de hızlanacak. Ancak giderek büyüyen bir müşteri veritabanı daha çok cihazı veya genişbant internet çözümlerini barındırmak ve yönetmek anlamına geliyor. Bu da masrafların artmasına yol açıyor. 

Raskin bu sorunu bir süre engelleyebilecek bir formülü de hayata geçirmeyi planlıyor. Kişisel cihazlarını kiralamak isteyenler için firma bir aracı rolü üstlenecek ve cihaz sahiplerine kiranın belli bir miktarını bırakacak. Bu sayede yüksek miktarda cihaz stoklama ihtiyacı kalmayacak.

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DH Misafiri 7 yıl
6-7 aydır kiralama hizmetini biz yapıyoruz zaten...
neccina.com
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Rainbow6 7 yıl
bu ne abicim 1-2 aylik parasiyla gidip alirsin zaten bu cihazi amerikada taksit yok ama kredi kartiyla aldigin zaman borcun tamamini odemesen bile diger aya aktarilan faiz cok yuksek olmuyor
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crashday 7 yıl
Güzel uygulama ama fiyatlar yüksek...
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4Crumby 7 yıl
Cok sacma kiralama gunluk 32$ bu adam 20 defa kiralarsa ipadin parasi cikiyo zaten ayrica hedef kitle sik sik seyahat edenler ama o parayi vermeyenler demis e be kafasi guzel arkadasim sik sik seyahat eden adam neden senin ipadini alsim yukarda dedigim gibi 20 defa seyahat etse yeni ipad parasi cikiyo ayrica sik sik seyahat eden adamin ipad in parasini dusunecegini de sanmam :D
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TuffkiLLe 7 yıl 4Crumby
4Crumby
Cok sacma kiralama gunluk 32$ bu adam 20 defa kiralarsa ipadin parasi cikiyo zaten ayrica hedef kitle sik sik seyahat edenler ama o parayi vermeyenler demis e be kafasi guzel arkadasim sik sik seyahat eden adam neden senin ipadini alsim yukarda dedigim gibi 20 defa seyahat etse yeni ipad parasi cikiyo ayrica sik sik seyahat eden adamin ipad in parasini dusunecegini de sanmam :D

Kisilere değil genel olarak şirketlere hizmet veriyordur belki de. Cogu büyük şirket arabalarını kiralayarak yemin ediyor. Bunun gibi birsey olabilir burda da :)
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furkant1 7 yıl
ahmetulas26
Muse00senden önce kıralayan o ıpad2 ıle ne fantazıler yapıktır sonrada sen ellıyon iyy
çok doğru ipadi yıkayacak değiller aynen sana gelicek bi bakıyon ekran beyaz bi sıvı :D

Yavaş donanımhaberdeyiz :D
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ulaulas 7 yıl
Muse00
senden önce kıralayan o ıpad2 ıle ne fantazıler yapıktır sonrada sen ellıyon iyy

çok doğru ipadi yıkayacak değiller aynen sana gelicek bi bakıyon ekran beyaz bi sıvı :D
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DH Misafiri 7 yıl
Elalem Amerikada da ipad alamıyorsa yani yuh
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ceo-tr 7 yıl
Muse00
senden önce kıralayan o ıpad2 ıle ne fantazıler yapıktır sonrada sen ellıyon iyy

:) çok iyi ya +1
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Castiel 7 yıl
senden önce kıralayan o ıpad2 ıle ne fantazıler yapıktır sonrada sen ellıyon iyy
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AhmedKaymakcı 7 yıl

Muse00
senden önce kıralayan o ıpad2 ıle ne fantazıler yapıktır sonrada sen ellıyon iyy


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antonidas 7 yıl Castiel
Muse00
senden önce kıralayan o ıpad2 ıle ne fantazıler yapıktır sonrada sen ellıyon iyy

ipad ile ne fantasizi yapacak adam,
tamam uygulama saçma da, fiyatı pahalı olduğundan saçma
ürünü almak isteyen birisi önceden bir gün kullanıp, deneyebilir
ya da bir günlüğüne internet falan lazım olabilir
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Stanislas Xavier 7 yıl
bence saçmalık ben şahsen gidip kiralamam o ne öle tadına bakamıyonuz bari koklayın dolaba koyun der gibi...
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