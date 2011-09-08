ABD'li girişimciden yeni iPad kiralama servisi

Yeni ve devrimsel teknolojiler tüketiciler tarafından daima büyük ilgiyle karşılaşıyor. Ancak piyasaya çıktıktan sonra uzun süre yüksek fiyatlarda seyretmesi belirli bir kesimin bu cihazlardan uzak durmasına yol açıyor. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen girişimciler ise ilginç fikirlerle tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor.





ABD'li Flying Connected adlı bir girişimci firma sık sık seyahat eden ancak pahalı bir cihazı satın almak istemeyenlere yönelik iPad, akıllı telefon, GPS, USB modem, MacBook, netbook, notebook ve 3G/4G modem kiralama hizmetini başlattı.





Bu tür cihazlar şirketlere veya etkinliklere toplu olarak hali hazırda kiralanıyor. Ancak özel kişilere ayağına kadar teslim etme hizmeti bir ilk.





Firma New York şehrinde geçtiğimiz ay yayına başladığı kiralama sitesinde seyahat edenlere elektronik ürünleri kiralıyor. Sadece ürünler değil aksesuar ve uygulamalar da kiralama hizmetinin içinde yer alıyor.





Ürünler arasında en popüler cihaz tabii ki iPad 2. Günlüğü 18$-32$ arasında değişen iPad 2 için aksesuar ve uygulama ekletmek isteyen müşteriler kirayı biraz arttırmak zorunda. Ek bir ücret karşılığındaysa New York şehrinde otel veya havalanına kadar kiralanan ürün gönderilebiliyor.





Firmanın kurucusu Zalmy Raskin hizmetin hedefinin seyahat edenler olduğunu belirtiyor. Mobil cihazlarla yolculuk etmek isteyenler veya kısa süreli internet bağlantısına ihtiyaç duyanlar için genel anlamda bir çözüm olmaması nedeniyle Raskin böyle bir hizmeti hayata geçirmeyi düşünmüş.





Raskin ilerleyen aylarda araç kiralama ve otel zincirleriyle ortaklık yaparak müşterilerine indirimler sunmayı planlıyor. Böylece şirketin büyümesi de hızlanacak. Ancak giderek büyüyen bir müşteri veritabanı daha çok cihazı veya genişbant internet çözümlerini barındırmak ve yönetmek anlamına geliyor. Bu da masrafların artmasına yol açıyor.





Raskin bu sorunu bir süre engelleyebilecek bir formülü de hayata geçirmeyi planlıyor. Kişisel cihazlarını kiralamak isteyenler için firma bir aracı rolü üstlenecek ve cihaz sahiplerine kiranın belli bir miktarını bırakacak. Bu sayede yüksek miktarda cihaz stoklama ihtiyacı kalmayacak.